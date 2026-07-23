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Удары по Одессе продолжались всю ночь – повреждена инфраструктура - РИА Новости Крым, 23.07.2026
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Удары по Одессе продолжались всю ночь – повреждена инфраструктура
Удары по Одессе продолжались всю ночь – повреждена инфраструктура - РИА Новости Крым, 23.07.2026
Удары по Одессе продолжались всю ночь – повреждена инфраструктура
В Одессе в результате ударов повреждена инфраструктура. Об этом в четверг сообщил глава городской военной администрации Сергей Лысак. РИА Новости Крым, 23.07.2026
2026-07-23T07:55
2026-07-23T07:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. В Одессе в результате ударов повреждена инфраструктура. Об этом в четверг сообщил глава городской военной администрации Сергей Лысак.По его словам, атака на город шла почти всю ночь.22 июля в Минобороны России сообщили, что еще два сухогруза с грузом для ВСУ поражены в портах Одессы и Черноморска.Ранее в тот же день в Минобороны доложили о поражении в Одесской области двух сухогрузов, осуществлявших доставку грузов для ВСУ. Минувшей ночью ВС РФ также нанесли удары и поразили в море суда, а также военные объекты, портовую инфраструктуру и логистический центр в Одессе, используемые для хранения и разгрузки грузов военного назначения для ВСУ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда Украина может потерять выход к Черному морю и как это изменит ход СВО – мнениеЧто произойдет летом в зоне СВО - прогноз военного экспертаГрупповые вместо массированных: как и почему изменились удары ВС РФ
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одесса, украина, удары по украине, новости сво
Удары по Одессе продолжались всю ночь – повреждена инфраструктура

В Одессе в результате ударов повреждена инфраструктура

07:55 23.07.2026
 
© ГСЧС Одесской областиВзрывы и пожары в Одессе
Взрывы и пожары в Одессе
© ГСЧС Одесской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. В Одессе в результате ударов повреждена инфраструктура. Об этом в четверг сообщил глава городской военной администрации Сергей Лысак.
По его словам, атака на город шла почти всю ночь.
"К счастью, обошлось без пострадавших. Повреждена инфраструктура, несколько автомобилей, офисное помещение и остекление частных домов", - написал он в своем Telegram-канале.
22 июля в Минобороны России сообщили, что еще два сухогруза с грузом для ВСУ поражены в портах Одессы и Черноморска.
Ранее в тот же день в Минобороны доложили о поражении в Одесской области двух сухогрузов, осуществлявших доставку грузов для ВСУ. Минувшей ночью ВС РФ также нанесли удары и поразили в море суда, а также военные объекты, портовую инфраструктуру и логистический центр в Одессе, используемые для хранения и разгрузки грузов военного назначения для ВСУ.
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