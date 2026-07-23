https://crimea.ria.ru/20260723/udary-po-odesse-prodolzhalis-vsyu-noch--povrezhdena-infrastruktura-1157896411.html

Удары по Одессе продолжались всю ночь – повреждена инфраструктура

Удары по Одессе продолжались всю ночь – повреждена инфраструктура - РИА Новости Крым, 23.07.2026

Удары по Одессе продолжались всю ночь – повреждена инфраструктура

В Одессе в результате ударов повреждена инфраструктура. Об этом в четверг сообщил глава городской военной администрации Сергей Лысак. РИА Новости Крым, 23.07.2026

2026-07-23T07:55

2026-07-23T07:55

2026-07-23T07:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. В Одессе в результате ударов повреждена инфраструктура. Об этом в четверг сообщил глава городской военной администрации Сергей Лысак.По его словам, атака на город шла почти всю ночь.22 июля в Минобороны России сообщили, что еще два сухогруза с грузом для ВСУ поражены в портах Одессы и Черноморска.Ранее в тот же день в Минобороны доложили о поражении в Одесской области двух сухогрузов, осуществлявших доставку грузов для ВСУ. Минувшей ночью ВС РФ также нанесли удары и поразили в море суда, а также военные объекты, портовую инфраструктуру и логистический центр в Одессе, используемые для хранения и разгрузки грузов военного назначения для ВСУ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда Украина может потерять выход к Черному морю и как это изменит ход СВО – мнениеЧто произойдет летом в зоне СВО - прогноз военного экспертаГрупповые вместо массированных: как и почему изменились удары ВС РФ

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