https://crimea.ria.ru/20260723/uchebno-boevoy-samolet-razbilsya-v-podmoskove-1157910715.html

Учебно-боевой самолет разбился в Подмосковье

Учебно-боевой самолет разбился в Подмосковье - РИА Новости Крым, 23.07.2026

Учебно-боевой самолет разбился в Подмосковье

Учебно-боевой самолет потерпел крушение в безлюдной местности в Московской области, пилот выжил. Об этом сообщило Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 23.07.2026

2026-07-23T14:00

2026-07-23T14:00

2026-07-23T14:07

министерство обороны рф

самолет

крушение самолета

новости

происшествия

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/17/1130904256_0:273:3155:2048_1920x0_80_0_0_7eb91b5ddce61f9e056cb54263913979.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. Учебно-боевой самолет потерпел крушение в безлюдной местности в Московской области, пилот выжил. Об этом сообщило Минобороны РФ.По информации военного ведомства, самолет упал в безлюдной местности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Военный самолет упал в Иркутской области – что с экипажемПогибли 10 человек: самолет упал на Багамских островах В Крыму потерпел аварию истребитель Су-30 - что известно

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, самолет, крушение самолета, новости, происшествия