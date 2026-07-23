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Учебно-боевой самолет разбился в Подмосковье
Учебно-боевой самолет разбился в Подмосковье - РИА Новости Крым, 23.07.2026
Учебно-боевой самолет разбился в Подмосковье
Учебно-боевой самолет потерпел крушение в безлюдной местности в Московской области, пилот выжил. Об этом сообщило Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 23.07.2026
2026-07-23T14:00
2026-07-23T14:00
2026-07-23T14:07
министерство обороны рф
самолет
крушение самолета
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. Учебно-боевой самолет потерпел крушение в безлюдной местности в Московской области, пилот выжил. Об этом сообщило Минобороны РФ.По информации военного ведомства, самолет упал в безлюдной местности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Военный самолет упал в Иркутской области – что с экипажемПогибли 10 человек: самолет упал на Багамских островах В Крыму потерпел аварию истребитель Су-30 - что известно
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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министерство обороны рф, самолет, крушение самолета, новости, происшествия
Учебно-боевой самолет разбился в Подмосковье
Минобороны: учебно-боевой самолет потерпел крушение в Подмосковье
14:00 23.07.2026 (обновлено: 14:07 23.07.2026)