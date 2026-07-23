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Участок трассы Ялта-Севастополь перекрыт из-за схода селя
Участок трассы Ялта-Севастополь перекрыт из-за схода селя - РИА Новости Крым, 23.07.2026
Участок трассы Ялта-Севастополь перекрыт из-за схода селя
На автодороге Ялта — Севастополь продолжаются работы по устранению схода селевых потоков. Один из участков перекрыт дорожной службой. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 23.07.2026
2026-07-23T11:54
2026-07-23T11:54
2026-07-23T11:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. На автодороге Ялта — Севастополь продолжаются работы по устранению схода селевых потоков. Один из участков перекрыт дорожной службой. Об этом сообщили в "Крымавтодоре".Информация о происшествии появилась в четверг утром в соцсетях. В районе села Оползневое на трассу после сильного дождя сошел сель. Движение транспорта было парализовано, машины не могли проехать по затопленному и заваленному грунтом участку дороги.К ликвидации последствий привлечены 9 единиц техники и 10 сотрудников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Участок трассы Ялта-Севастополь перекрыт из-за схода селя
Участок трассы Ялта-Севастополь перекрыт из-за схода селя - Крымавтодор