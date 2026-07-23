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Участок трассы Ялта-Севастополь перекрыт из-за схода селя - РИА Новости Крым, 23.07.2026
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Участок трассы Ялта-Севастополь перекрыт из-за схода селя
Участок трассы Ялта-Севастополь перекрыт из-за схода селя - РИА Новости Крым, 23.07.2026
Участок трассы Ялта-Севастополь перекрыт из-за схода селя
На автодороге Ялта — Севастополь продолжаются работы по устранению схода селевых потоков. Один из участков перекрыт дорожной службой. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 23.07.2026
2026-07-23T11:54
2026-07-23T11:54
ситуация на дорогах крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. На автодороге Ялта — Севастополь продолжаются работы по устранению схода селевых потоков. Один из участков перекрыт дорожной службой. Об этом сообщили в "Крымавтодоре".Информация о происшествии появилась в четверг утром в соцсетях. В районе села Оползневое на трассу после сильного дождя сошел сель. Движение транспорта было парализовано, машины не могли проехать по затопленному и заваленному грунтом участку дороги.К ликвидации последствий привлечены 9 единиц техники и 10 сотрудников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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погода в крыму, крымавтодор, дороги крыма, новости крыма, шторм, штормовое предупреждение
Участок трассы Ялта-Севастополь перекрыт из-за схода селя

Участок трассы Ялта-Севастополь перекрыт из-за схода селя - Крымавтодор

11:54 23.07.2026
 
© КрымавтодорСель сошел на автодорогу Ялта — Севастополь
Сель сошел на автодорогу Ялта — Севастополь
© Крымавтодор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. На автодороге Ялта — Севастополь продолжаются работы по устранению схода селевых потоков. Один из участков перекрыт дорожной службой. Об этом сообщили в "Крымавтодоре".
Информация о происшествии появилась в четверг утром в соцсетях. В районе села Оползневое на трассу после сильного дождя сошел сель. Движение транспорта было парализовано, машины не могли проехать по затопленному и заваленному грунтом участку дороги.
"На участке км 19–25 дорожники проводят уборку селевых выносов с проезжей части. В районе км 25+00 движение временно отсутствует — работы продолжаются для восстановления безопасного проезда", - говорится в сообщении.
© КрымавтодорСель сошел на автодорогу Ялта — Севастополь
Сель сошел на автодорогу Ялта — Севастополь
© Крымавтодор
Сель сошел на автодорогу Ялта — Севастополь
К ликвидации последствий привлечены 9 единиц техники и 10 сотрудников.
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