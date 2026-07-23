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Троллейбусы по улице Адмирала Октябрьского в Севастополе пойдут 24 июля - РИА Новости Крым, 23.07.2026
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Троллейбусы по улице Адмирала Октябрьского в Севастополе пойдут 24 июля
Троллейбусы по улице Адмирала Октябрьского в Севастополе пойдут 24 июля - РИА Новости Крым, 23.07.2026
Троллейбусы по улице Адмирала Октябрьского в Севастополе пойдут 24 июля
С пятницы, 24 июля, по улице Адмирала Октябрьского в Севастополе начнут курсировать троллейбусы №№ 1, 5, 10 и 10К - они вернутся к постоянным маршрутам. Об этом РИА Новости Крым, 23.07.2026
2026-07-23T19:29
2026-07-23T19:29
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троллейбус
общественный транспорт
логистика
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новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. С пятницы, 24 июля, по улице Адмирала Октябрьского в Севастополе начнут курсировать троллейбусы №№ 1, 5, 10 и 10К - они вернутся к постоянным маршрутам. Об этом сообщили в правительстве города.В правительстве города подчеркнули, монтаж периодически прерывался из-за вражеских атак. Если воздушная тревога не нарушит планов, бригады должны завершить все процессы сегодня ночью, а завтра с 12:00 на линию вернутся троллейбусы 1, 5, 10, 10К.На прошлой неделе в Севастополе открыли движение автомобилей по улице Адмирала Октябрьского, где на протяжении почти полутора лет шел капитальный ремонт подпорных стен.Подпорная стена на улице Адмирала Октябрьского в Севастополе обрушилась в ноябре 2023 года. В результате происшествия никто не пострадал. Власти сообщили, что расторгнут отношения с подрядной организацией, которая до этого занималась ремонтом рухнувшей стены. На второй стене по другую сторону улицы также были обнаружены деформации.Ремонт был начал в феврале 2025 года. Маршруты общественного транспорта скорректировали. Рабочие обустроили новые подпорные стены, на почти 290 метрах уложили три слоя покрытия, установили перила и пандусы на лестничных сходах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Гарантия 50 лет: в Севастополе открыли движение по улице Адмирала ОктябрьскогоСколько дорог отремонтировали в Севастополе с начала годаНа севере Крыма завершают ремонт важной дороги
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РИА Новости Крым
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севастополь, троллейбус, общественный транспорт, логистика, правительство севастополя, новости севастополя
Троллейбусы по улице Адмирала Октябрьского в Севастополе пойдут 24 июля

В Севастополе движение троллейбусов по улице Адмирала Октябрьского возобновят 24 июля

19:29 23.07.2026
 
© Михаил Развожаев в МАКСОтремонтированная улица Адмирала Октябрьского в Севастополе
Отремонтированная улица Адмирала Октябрьского в Севастополе
© Михаил Развожаев в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. С пятницы, 24 июля, по улице Адмирала Октябрьского в Севастополе начнут курсировать троллейбусы №№ 1, 5, 10 и 10К - они вернутся к постоянным маршрутам. Об этом сообщили в правительстве города.
"Уже завтра по новой дороге на улице Адмирала Октябрьского поедут троллейбусы. Для этого специалисты "Севэлектроавтотранса" проложили более 1,2 тысячи метров нового контактного провода", – говорится в сообщении.
В правительстве города подчеркнули, монтаж периодически прерывался из-за вражеских атак. Если воздушная тревога не нарушит планов, бригады должны завершить все процессы сегодня ночью, а завтра с 12:00 на линию вернутся троллейбусы 1, 5, 10, 10К.
На прошлой неделе в Севастополе открыли движение автомобилей по улице Адмирала Октябрьского, где на протяжении почти полутора лет шел капитальный ремонт подпорных стен.
Подпорная стена на улице Адмирала Октябрьского в Севастополе обрушилась в ноябре 2023 года. В результате происшествия никто не пострадал. Власти сообщили, что расторгнут отношения с подрядной организацией, которая до этого занималась ремонтом рухнувшей стены. На второй стене по другую сторону улицы также были обнаружены деформации.
Ремонт был начал в феврале 2025 года. Маршруты общественного транспорта скорректировали. Рабочие обустроили новые подпорные стены, на почти 290 метрах уложили три слоя покрытия, установили перила и пандусы на лестничных сходах.
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