https://crimea.ria.ru/20260723/trekhletniy-rebenok-pogib-v-voronezhskoy-oblasti-pri-udare-vsu-1157897835.html

Трехлетний ребенок погиб в Воронежской области при ударе ВСУ

Трехлетний ребенок погиб в Воронежской области при ударе ВСУ - РИА Новости Крым, 23.07.2026

Трехлетний ребенок погиб в Воронежской области при ударе ВСУ

Трехлетний ребенок погиб, его родители и еще один человек ранены в Воронежской области в результате атак ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Александр... РИА Новости Крым, 23.07.2026

2026-07-23T09:11

2026-07-23T09:11

2026-07-23T09:11

воронежская область

атаки всу

новости сво

происшествия

александр гусев

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0c/1147156872_0:0:3144:1770_1920x0_80_0_0_979744d226a9763d62d4cd03cc8eb32c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Трехлетний ребенок погиб, его родители и еще один человек ранены в Воронежской области в результате атак ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.Ранее Гусев сообщил о ночной атаке ВСУ на гражданские объекты.В том же муниципалитете легкие ранения получил 19-летний парень, госпитализация не потребовалась, добавил губернатор.Также, по его словам, повреждена кровля склада одного из маркетплейсов и фасад другого аналогичного сооружения. Повреждены жилые дома и около десятка автомобилей.Всего, по данным главы региона, за ночь в небе над Воронежем и шестью районами области уничтожены 36 вражеских беспилотников.Один человек погиб, еще четверо получили ранения в результате ночной атаки беспилотников ВСУ на Крым. Среди раненых – двое детей, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости Севастополя: в городе отразили очередную атаку с воздухаНад Крымом и другими регионами РФ уничтожено 223 беспилотникаНовости Крыма: часть региона обесточена после атак беспилотников

воронежская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воронежская область, атаки всу, новости сво, происшествия, александр гусев