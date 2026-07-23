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Трехлетний ребенок погиб в Воронежской области при ударе ВСУ
Трехлетний ребенок погиб в Воронежской области при ударе ВСУ - РИА Новости Крым, 23.07.2026
Трехлетний ребенок погиб в Воронежской области при ударе ВСУ
Трехлетний ребенок погиб, его родители и еще один человек ранены в Воронежской области в результате атак ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Александр... РИА Новости Крым, 23.07.2026
2026-07-23T09:11
2026-07-23T09:11
2026-07-23T09:11
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александр гусев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Трехлетний ребенок погиб, его родители и еще один человек ранены в Воронежской области в результате атак ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.Ранее Гусев сообщил о ночной атаке ВСУ на гражданские объекты.В том же муниципалитете легкие ранения получил 19-летний парень, госпитализация не потребовалась, добавил губернатор.Также, по его словам, повреждена кровля склада одного из маркетплейсов и фасад другого аналогичного сооружения. Повреждены жилые дома и около десятка автомобилей.Всего, по данным главы региона, за ночь в небе над Воронежем и шестью районами области уничтожены 36 вражеских беспилотников.Один человек погиб, еще четверо получили ранения в результате ночной атаки беспилотников ВСУ на Крым. Среди раненых – двое детей, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости Севастополя: в городе отразили очередную атаку с воздухаНад Крымом и другими регионами РФ уничтожено 223 беспилотникаНовости Крыма: часть региона обесточена после атак беспилотников
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воронежская область, атаки всу, новости сво, происшествия, александр гусев
Трехлетний ребенок погиб в Воронежской области при ударе ВСУ
Трехлетний ребенок погиб и три человека ранены в Воронежской области при ударе ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Трехлетний ребенок погиб, его родители и еще один человек ранены в Воронежской области в результате атак ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
Ранее Гусев сообщил о ночной атаке ВСУ на гражданские объекты.
"В результате падения БПЛА в пригороде Воронежа возник пожар в частном доме, в котором, к большому сожалению, погиб трехлетний мальчик. Его родители получили ранения разной степени тяжести", – написал Гусев в своем канале в МАКС.
В том же муниципалитете легкие ранения получил 19-летний парень, госпитализация не потребовалась, добавил губернатор.
Также, по его словам, повреждена кровля склада одного из маркетплейсов и фасад другого аналогичного сооружения. Повреждены жилые дома и около десятка автомобилей.
Всего, по данным главы региона, за ночь в небе над Воронежем и шестью районами области уничтожены 36 вражеских беспилотников.
Один человек погиб
, еще четверо получили ранения в результате ночной атаки беспилотников ВСУ на Крым. Среди раненых – двое детей, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.
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