https://crimea.ria.ru/20260723/svoy-sredi-chuzhikh-misticheskiy-realizm-aleksandra-kaydanovskogo--k-yubileyu-aktera-1157802290.html

Свой среди чужих: мистический реализм Александра Кайдановского – к юбилею актера

Свой среди чужих: мистический реализм Александра Кайдановского – к юбилею актера - РИА Новости Крым, 23.07.2026

Свой среди чужих: мистический реализм Александра Кайдановского – к юбилею актера

Плотно приклеившаяся роль Сталкера раздражала актера Александра Кайдановского. Он – не Сталкер, и не Лемке из "Свой среди чужих", и не граф из "Драмы на охоте", РИА Новости Крым, 23.07.2026

2026-07-23T17:02

2026-07-23T17:02

2026-07-23T17:02

искусство

кино

александр кайдановский

никита михалков

александр абдулов

школа-студия мхат

андрей тарковский

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Плотно приклеившаяся роль Сталкера раздражала актера Александра Кайдановского. Он – не Сталкер, и не Лемке из "Свой среди чужих", и не граф из "Драмы на охоте", и не Островский и не еще с пять десятков других ролей. Александр Кайдановский – он сам по себе. Уникальный. Гений.Книги среди развалинГоворят, характер закаляют испытания. В детстве их у Кайдановского было с лихвой. Отец – бывший фронтовик, потом подводный инженер, логичный, сдержанный, пунктуальный. Мама – библиотекарь. Семья распалась: мама оставила ребенка на отца и уехала реализовывать себя – учиться режиссуре в Москве. Сына она в свои детские спектакли никогда не ставила – считала бесталанным. Саше приходилось жить то у матери, то у отца, то у бабушки, то в интернате при живых родителях. Пришлось воспитывать себя самому. Был он мятежным, мятущимся, страдающим и одиноким. Потом режиссеры именно это и увидели в Кайдановском, это и проявили на экране.Детские душевные пробелы восполняли книги, найденные в развалинах университетской библиотеки, которая находилась недалеко от дома.Кайдановский с юности эстет, увлекающийся философией, поэзией, под мышкой всегда томики любимых поэтов. Он был так увлечен искусством, театром, что из-за этой своей страсти бывало и не помнил, ел ли сегодня.Вторая супруга отца Ирена Михайловна рассказывала журналистам: "Он был неугомонным, всегда все решал сам и не признавал никакой власти. Он постоянно искал чего-то и от этого брался за многое, пытаясь найти в этом себя".Минус театрВ Ростове-на-Дону Саша Кайдановский ходил в театральную студию, потом по настоянию отца, а, может, стараясь вырваться из-под опеки семьи, уехал в Днепропетровск учиться в сварочном техникуме. Сварщика из юноши, знающего всего Пушкина наизусть, не вышло. Вернулся в Ростов, окончил Ростовское театральное училище.Потом поехал в Москву во МХАТ. Поступил сразу, но ушел (из МХАТА!) в Щукинское училище. После выпуска служил в театре им. Вахтангова. Театрального задора хватило на три года. Сыграл Гамлета, когда ему было всего 22. Но обычно на главные роли молодых, даже очень талантливых, не брали. А второстепенными Кайдановский довольствоваться не хотел. Работать в театре под руководством одного и того же режиссера, в одном и том же коллективе годами – нет, это не путь Кайдановского.Кайдановский пил до последнего, и в этом состоянии был готов сходу дать в морду любому по самым незначительным поводам – например, если кто-то не хотел слушать декламируемые им стихотворения. По воспоминаниям его коллег, ярость Кайдановского была холодной и белой. Белым становилось и лицо, белели и без того светлые глаза.Спонтанный характер"Человек он был трудный, но я восхищался им, глядел снизу вверх. Кайдановский был человек невероятный – он мог виртуозно материться, болтать на бандитском жаргоне, а мог всю ночь говорить с тобой о литературе, о вещах, которых здесь не знал ни один специалист… В его бесстрашии было что-то необъяснимое", – вспоминал Леонид Филатов.Он же рассказывает о случае, когда Кайдановский при встрече с уличными хулиганами схватился голой рукой за лезвие финки и в упор посмотрел на противника. Противник взгляда не выдержал.Актер мог не прийти на репетицию в театре, потому что читал всю ночь и проспал. Его трижды привлекали к суду из-за драк по пьянке. Один раз из-за решетки его в буквальном смысле слова вытащил Михаил Ульянов и беременность первой жены Ирины. Дали два года условно.Жен у Кайдановского было только официальных четыре, а уж увлечений без счета. И все женщины вспоминают его эгоизм, порой бесчувственность к самым родным. Кайдановский рыдал на похоронах Параджанова, не пришел на экзамен из-за родов любимой собаки, но мог годами не общаться с родными детьми."Общения как такового вообще было немного. Я росла с ощущением того, что папа точно есть, но он в телевизоре", – рассказывала дочь Кайдановского и Евгении Симоновой Зоя."Он был ярко выраженной эгоцентрической натурой, сконцентрированной на себе и своих увлечениях. Искренне верил: что интересно ему – интересно всем", – вспоминала Ирина Кайдановская.А интересны ему были искусство, театр, литература, философия, а не люди вокруг.Плюс киноСниматься Кайдановский начал еще на втором курсе. Но звездный час наступил для него в армии, в кавалерийском полке при Мосфильме. Поручик Лемке из "Свой среди чужих, чужой среди своих" давался сложно, с Михалковым Кайдановский подрался из-за трактовки образа.Через год на съемках ленты "Пропавшая экспедиция" он знакомится со своей второй официальной супругой Евгенией Симоновой. Эту пару за спиной называли "красавица и чудовище": ясная, чистая, молоденькая Симонова и регулярно уходящий в пьяные загулы Кайдановский.К концу 70-х Кайдановский был уже достаточно известным актером советского кино. По странному стечению обстоятельств часто играл белогвардейских офицеров, брезгливо утонченных, интеллигентных и презрительных. Это так объяснил Александр Абдулов: "Я не знаю, были ли у него в роду дворяне, но в нем такой белый офицер сидел. Он всегда был немножко выше принятых у нас норм".Александр Кайдановский не мог на гастролях сходить на местный базарчик или на пляж – он ходил по книжным. Коллеги считали его слишком высоколобым.Актер и режиссерВ 1980 году на экраны страны вышел фильм "Сталкер" с Кайдановским в главной роли. Тарковский ставил главному герою минимальную задачу перевоплощения, потому что тот по мнению режиссера и был Сталкером. А сам Кайдановский потом всегда уходил от разговора о Тарковском. Когда к нему обратились за воспоминаниями для книги о великом режиссере, он отказал. Может быть, так мы иногда обижаемся на тех, кто говорит нам правду. Наверное, Сталкер и был правдой Кайдановского.И ушел в режиссуру. Его фильмы малоизвестны, они сложны, интеллектуальны, с множеством аллюзий, они такие же, как и режиссер – над обыденностью."Мне бы хотелось, – говорил Кайдановский, – чтобы мое кино никакого отношения к нашей действительности не имело, чтобы оно каким-то образом отлипало от реальности... Для меня литературное направление "магический реализм" перенеслось в кино..."Черная комната, белый снегКайдановский экранизировал Камю, Борхеса и Толстого, сам писал сценарии и снимал по ним фильмы. Многие его задумки так и не были осуществлены – например, картина об Иване Грозном.Он продолжал понемногу сниматься в кино – исключительно ради денег. А их было все меньше – разваливался СССР, разваливалась семейная жизнь. Кайдановский уходит жить в коммуналку в центре Москвы, с одним телефоном и туалетом на 18 человек, с графиком дежурств по мойке клозета. Впрочем, клозет он так никогда и не мыл. Да как может мыть клозеты тот, кто в 1994 году сидел в жюри Каннского кинофестиваля?Комната была хорошей, аж 45 метров, с четырехметровыми потолками, но очень странной: потолок с лепниной и выкрашенные в черный стены. Дверь в комнату закрывалась, и Кайдановский погружался в собственный мир – с богатейшей библиотекой, коллекцией классической музыки, любимыми фильмами на кассетах.Жил он с обожаемым котом Носферату и собакой Зойкой. Все беспородные и все подарены его женщинами. На стене у Кайдановского висела картина его кисти, название – "Моя семья". В рамке трио: сам актер, собака и кот. Первый инфаркт Кайдановского его друзья называли "кошачим". Он случился, когда у него убежал кот и актер искал его зимней ночью по окрестностям. Нашел.Несколько раз Кайдановского клали в больницу, но он каждый раз оттуда сбегал. Лечиться не хотел демонстративно, курил одну за одной.Третий инфаркт грянул одним декабрьским утром прямо дома, в той самой черной комнате. Скорая приехала через 15 минут, но спасти актера уже не удалось. Прощание и поминки 49-летнего актера и режиссера проходили в окружении черных стен.Его последняя жена Инна Пиварс, с которой они в официальном браке не прожили и трех недель, вспоминает, что на Кунцевском кладбище фотографы сделали много фото, но внезапно пошел снег, и огромные хлопья испортили снимки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также:Остаться легендой: к 73-летию Александра АбдуловаЧетыре шедевра великого режиссера: "неклассический" классик БорткоОгонь, вода и медные трубы Георгия Юматова

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

искусство , кино, александр кайдановский, никита михалков, александр абдулов, школа-студия мхат, андрей тарковский