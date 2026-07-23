https://crimea.ria.ru/20260723/svoy-sredi-chuzhikh-misticheskiy-realizm-aleksandra-kaydanovskogo--k-yubileyu-aktera-1157802290.html
Свой среди чужих: мистический реализм Александра Кайдановского – к юбилею актера
Свой среди чужих: мистический реализм Александра Кайдановского – к юбилею актера - РИА Новости Крым, 23.07.2026
Свой среди чужих: мистический реализм Александра Кайдановского – к юбилею актера
Плотно приклеившаяся роль Сталкера раздражала актера Александра Кайдановского. Он – не Сталкер, и не Лемке из "Свой среди чужих", и не граф из "Драмы на охоте", РИА Новости Крым, 23.07.2026
2026-07-23T17:02
2026-07-23T17:02
2026-07-23T17:02
искусство
кино
александр кайдановский
никита михалков
александр абдулов
школа-студия мхат
андрей тарковский
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/14/1157790782_0:43:470:307_1920x0_80_0_0_d08fb9fd3b9852ce42d82005e7f80a8a.jpg
Плотно приклеившаяся роль Сталкера раздражала актера Александра Кайдановского. Он – не Сталкер, и не Лемке из "Свой среди чужих", и не граф из "Драмы на охоте", и не Островский и не еще с пять десятков других ролей. Александр Кайдановский – он сам по себе. Уникальный. Гений.Книги среди развалинГоворят, характер закаляют испытания. В детстве их у Кайдановского было с лихвой. Отец – бывший фронтовик, потом подводный инженер, логичный, сдержанный, пунктуальный. Мама – библиотекарь. Семья распалась: мама оставила ребенка на отца и уехала реализовывать себя – учиться режиссуре в Москве. Сына она в свои детские спектакли никогда не ставила – считала бесталанным. Саше приходилось жить то у матери, то у отца, то у бабушки, то в интернате при живых родителях. Пришлось воспитывать себя самому. Был он мятежным, мятущимся, страдающим и одиноким. Потом режиссеры именно это и увидели в Кайдановском, это и проявили на экране.Детские душевные пробелы восполняли книги, найденные в развалинах университетской библиотеки, которая находилась недалеко от дома.Кайдановский с юности эстет, увлекающийся философией, поэзией, под мышкой всегда томики любимых поэтов. Он был так увлечен искусством, театром, что из-за этой своей страсти бывало и не помнил, ел ли сегодня.Вторая супруга отца Ирена Михайловна рассказывала журналистам: "Он был неугомонным, всегда все решал сам и не признавал никакой власти. Он постоянно искал чего-то и от этого брался за многое, пытаясь найти в этом себя".Минус театрВ Ростове-на-Дону Саша Кайдановский ходил в театральную студию, потом по настоянию отца, а, может, стараясь вырваться из-под опеки семьи, уехал в Днепропетровск учиться в сварочном техникуме. Сварщика из юноши, знающего всего Пушкина наизусть, не вышло. Вернулся в Ростов, окончил Ростовское театральное училище.Потом поехал в Москву во МХАТ. Поступил сразу, но ушел (из МХАТА!) в Щукинское училище. После выпуска служил в театре им. Вахтангова. Театрального задора хватило на три года. Сыграл Гамлета, когда ему было всего 22. Но обычно на главные роли молодых, даже очень талантливых, не брали. А второстепенными Кайдановский довольствоваться не хотел. Работать в театре под руководством одного и того же режиссера, в одном и том же коллективе годами – нет, это не путь Кайдановского.Кайдановский пил до последнего, и в этом состоянии был готов сходу дать в морду любому по самым незначительным поводам – например, если кто-то не хотел слушать декламируемые им стихотворения. По воспоминаниям его коллег, ярость Кайдановского была холодной и белой. Белым становилось и лицо, белели и без того светлые глаза.Спонтанный характер"Человек он был трудный, но я восхищался им, глядел снизу вверх. Кайдановский был человек невероятный – он мог виртуозно материться, болтать на бандитском жаргоне, а мог всю ночь говорить с тобой о литературе, о вещах, которых здесь не знал ни один специалист… В его бесстрашии было что-то необъяснимое", – вспоминал Леонид Филатов.Он же рассказывает о случае, когда Кайдановский при встрече с уличными хулиганами схватился голой рукой за лезвие финки и в упор посмотрел на противника. Противник взгляда не выдержал.Актер мог не прийти на репетицию в театре, потому что читал всю ночь и проспал. Его трижды привлекали к суду из-за драк по пьянке. Один раз из-за решетки его в буквальном смысле слова вытащил Михаил Ульянов и беременность первой жены Ирины. Дали два года условно.Жен у Кайдановского было только официальных четыре, а уж увлечений без счета. И все женщины вспоминают его эгоизм, порой бесчувственность к самым родным. Кайдановский рыдал на похоронах Параджанова, не пришел на экзамен из-за родов любимой собаки, но мог годами не общаться с родными детьми."Общения как такового вообще было немного. Я росла с ощущением того, что папа точно есть, но он в телевизоре", – рассказывала дочь Кайдановского и Евгении Симоновой Зоя."Он был ярко выраженной эгоцентрической натурой, сконцентрированной на себе и своих увлечениях. Искренне верил: что интересно ему – интересно всем", – вспоминала Ирина Кайдановская.А интересны ему были искусство, театр, литература, философия, а не люди вокруг.Плюс киноСниматься Кайдановский начал еще на втором курсе. Но звездный час наступил для него в армии, в кавалерийском полке при Мосфильме. Поручик Лемке из "Свой среди чужих, чужой среди своих" давался сложно, с Михалковым Кайдановский подрался из-за трактовки образа.Через год на съемках ленты "Пропавшая экспедиция" он знакомится со своей второй официальной супругой Евгенией Симоновой. Эту пару за спиной называли "красавица и чудовище": ясная, чистая, молоденькая Симонова и регулярно уходящий в пьяные загулы Кайдановский.К концу 70-х Кайдановский был уже достаточно известным актером советского кино. По странному стечению обстоятельств часто играл белогвардейских офицеров, брезгливо утонченных, интеллигентных и презрительных. Это так объяснил Александр Абдулов: "Я не знаю, были ли у него в роду дворяне, но в нем такой белый офицер сидел. Он всегда был немножко выше принятых у нас норм".Александр Кайдановский не мог на гастролях сходить на местный базарчик или на пляж – он ходил по книжным. Коллеги считали его слишком высоколобым.Актер и режиссерВ 1980 году на экраны страны вышел фильм "Сталкер" с Кайдановским в главной роли. Тарковский ставил главному герою минимальную задачу перевоплощения, потому что тот по мнению режиссера и был Сталкером. А сам Кайдановский потом всегда уходил от разговора о Тарковском. Когда к нему обратились за воспоминаниями для книги о великом режиссере, он отказал. Может быть, так мы иногда обижаемся на тех, кто говорит нам правду. Наверное, Сталкер и был правдой Кайдановского.И ушел в режиссуру. Его фильмы малоизвестны, они сложны, интеллектуальны, с множеством аллюзий, они такие же, как и режиссер – над обыденностью."Мне бы хотелось, – говорил Кайдановский, – чтобы мое кино никакого отношения к нашей действительности не имело, чтобы оно каким-то образом отлипало от реальности... Для меня литературное направление "магический реализм" перенеслось в кино..."Черная комната, белый снегКайдановский экранизировал Камю, Борхеса и Толстого, сам писал сценарии и снимал по ним фильмы. Многие его задумки так и не были осуществлены – например, картина об Иване Грозном.Он продолжал понемногу сниматься в кино – исключительно ради денег. А их было все меньше – разваливался СССР, разваливалась семейная жизнь. Кайдановский уходит жить в коммуналку в центре Москвы, с одним телефоном и туалетом на 18 человек, с графиком дежурств по мойке клозета. Впрочем, клозет он так никогда и не мыл. Да как может мыть клозеты тот, кто в 1994 году сидел в жюри Каннского кинофестиваля?Комната была хорошей, аж 45 метров, с четырехметровыми потолками, но очень странной: потолок с лепниной и выкрашенные в черный стены. Дверь в комнату закрывалась, и Кайдановский погружался в собственный мир – с богатейшей библиотекой, коллекцией классической музыки, любимыми фильмами на кассетах.Жил он с обожаемым котом Носферату и собакой Зойкой. Все беспородные и все подарены его женщинами. На стене у Кайдановского висела картина его кисти, название – "Моя семья". В рамке трио: сам актер, собака и кот. Первый инфаркт Кайдановского его друзья называли "кошачим". Он случился, когда у него убежал кот и актер искал его зимней ночью по окрестностям. Нашел.Несколько раз Кайдановского клали в больницу, но он каждый раз оттуда сбегал. Лечиться не хотел демонстративно, курил одну за одной.Третий инфаркт грянул одним декабрьским утром прямо дома, в той самой черной комнате. Скорая приехала через 15 минут, но спасти актера уже не удалось. Прощание и поминки 49-летнего актера и режиссера проходили в окружении черных стен.Его последняя жена Инна Пиварс, с которой они в официальном браке не прожили и трех недель, вспоминает, что на Кунцевском кладбище фотографы сделали много фото, но внезапно пошел снег, и огромные хлопья испортили снимки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также:Остаться легендой: к 73-летию Александра АбдуловаЧетыре шедевра великого режиссера: "неклассический" классик БорткоОгонь, вода и медные трубы Георгия Юматова
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Ольга Леонова
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Ольга Леонова
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg
искусство , кино, александр кайдановский, никита михалков, александр абдулов, школа-студия мхат, андрей тарковский
Плотно приклеившаяся роль Сталкера раздражала актера Александра Кайдановского. Он – не Сталкер, и не Лемке из "Свой среди чужих", и не граф из "Драмы на охоте", и не Островский и не еще с пять десятков других ролей. Александр Кайдановский – он сам по себе. Уникальный. Гений.
Книги среди развалин
Говорят, характер закаляют испытания. В детстве их у Кайдановского было с лихвой. Отец – бывший фронтовик, потом подводный инженер, логичный, сдержанный, пунктуальный. Мама – библиотекарь. Семья распалась: мама оставила ребенка на отца и уехала реализовывать себя – учиться режиссуре в Москве. Сына она в свои детские спектакли никогда не ставила – считала бесталанным.
Саше приходилось жить то у матери, то у отца, то у бабушки, то в интернате при живых родителях. Пришлось воспитывать себя самому. Был он мятежным, мятущимся, страдающим и одиноким. Потом режиссеры именно это и увидели в Кайдановском, это и проявили на экране.
Детские душевные пробелы восполняли книги, найденные в развалинах университетской библиотеки, которая находилась недалеко от дома.
Кайдановский с юности эстет, увлекающийся философией, поэзией, под мышкой всегда томики любимых поэтов. Он был так увлечен искусством, театром, что из-за этой своей страсти бывало и не помнил, ел ли сегодня.
Вторая супруга отца Ирена Михайловна рассказывала журналистам: "Он был неугомонным, всегда все решал сам и не признавал никакой власти. Он постоянно искал чего-то и от этого брался за многое, пытаясь найти в этом себя".
Минус театр
В Ростове-на-Дону Саша Кайдановский ходил в театральную студию, потом по настоянию отца, а, может, стараясь вырваться из-под опеки семьи, уехал в Днепропетровск учиться в сварочном техникуме. Сварщика из юноши, знающего всего Пушкина наизусть, не вышло. Вернулся в Ростов, окончил Ростовское театральное училище.
Потом поехал в Москву во МХАТ. Поступил сразу, но ушел (из МХАТА!) в Щукинское училище. После выпуска служил в театре им. Вахтангова. Театрального задора хватило на три года. Сыграл Гамлета, когда ему было всего 22. Но обычно на главные роли молодых, даже очень талантливых, не брали. А второстепенными Кайдановский довольствоваться не хотел. Работать в театре под руководством одного и того же режиссера, в одном и том же коллективе годами – нет, это не путь Кайдановского.
"Вахтанговская "корпорация" отравила во мне любовь к театральной жизни: внутренние взаимоотношения в театре всегда строятся на каких-то отвратительных принципах, на том, что одним приходится унижать других. Я человек, по сути, свободный, мне не хотелось бы ни кого-то унижать, ни оказаться униженным. Поэтому из театра я ушел. Каким образом? Что делает актер, когда ему не дают играть? Он выпивает. И пару раз я выпил так основательно, что от меня поспешили избавиться", – говорил он в одном из своих более поздних интервью.
Кайдановский пил до последнего, и в этом состоянии был готов сходу дать в морду любому по самым незначительным поводам – например, если кто-то не хотел слушать декламируемые им стихотворения. По воспоминаниям его коллег, ярость Кайдановского была холодной и белой. Белым становилось и лицо, белели и без того светлые глаза.
Спонтанный характер
"Человек он был трудный, но я восхищался им, глядел снизу вверх. Кайдановский был человек невероятный – он мог виртуозно материться, болтать на бандитском жаргоне, а мог всю ночь говорить с тобой о литературе, о вещах, которых здесь не знал ни один специалист… В его бесстрашии было что-то необъяснимое", – вспоминал Леонид Филатов.
Он же рассказывает о случае, когда Кайдановский при встрече с уличными хулиганами схватился голой рукой за лезвие финки и в упор посмотрел на противника. Противник взгляда не выдержал.
Актер мог не прийти на репетицию в театре, потому что читал всю ночь и проспал. Его трижды привлекали к суду из-за драк по пьянке. Один раз из-за решетки его в буквальном смысле слова вытащил Михаил Ульянов и беременность первой жены Ирины. Дали два года условно.
"Виной всему проклятая спонтанность, которую он в себе культивировал. Хочется ударить – ударь! Обидно – дай по морде", – говорила в интервью его первая супруга Ирина.
Жен у Кайдановского было только официальных четыре, а уж увлечений без счета. И все женщины вспоминают его эгоизм, порой бесчувственность к самым родным. Кайдановский рыдал на похоронах Параджанова, не пришел на экзамен из-за родов любимой собаки, но мог годами не общаться с родными детьми.
"Общения как такового вообще было немного. Я росла с ощущением того, что папа точно есть, но он в телевизоре", – рассказывала дочь Кайдановского и Евгении Симоновой Зоя.
"Он был ярко выраженной эгоцентрической натурой, сконцентрированной на себе и своих увлечениях. Искренне верил: что интересно ему – интересно всем", – вспоминала Ирина Кайдановская.
А интересны ему были искусство, театр, литература, философия, а не люди вокруг.
Плюс кино
Сниматься Кайдановский начал еще на втором курсе. Но звездный час наступил для него в армии, в кавалерийском полке при Мосфильме. Поручик Лемке из "Свой среди чужих, чужой среди своих" давался сложно, с Михалковым Кайдановский подрался из-за трактовки образа.
"Он понимал, что нарывается на неприятности, тем не менее ему было проще и приятнее нарваться на любые неприятности, нежели делать то, чего от него хотят", – так отзывался о Кайдановском режиссер Сергей Соловьев, который преподавал ему на Высших режиссерских курсах.
Через год на съемках ленты "Пропавшая экспедиция" он знакомится со своей второй официальной супругой Евгенией Симоновой. Эту пару за спиной называли "красавица и чудовище": ясная, чистая, молоденькая Симонова и регулярно уходящий в пьяные загулы Кайдановский.
К концу 70-х Кайдановский был уже достаточно известным актером советского кино. По странному стечению обстоятельств часто играл белогвардейских офицеров, брезгливо утонченных, интеллигентных и презрительных. Это так объяснил Александр Абдулов: "Я не знаю, были ли у него в роду дворяне, но в нем такой белый офицер сидел. Он всегда был немножко выше принятых у нас норм".
Александр Кайдановский не мог на гастролях сходить на местный базарчик или на пляж – он ходил по книжным. Коллеги считали его слишком высоколобым.
Актер и режиссер
В 1980 году на экраны страны вышел фильм "Сталкер" с Кайдановским в главной роли. Тарковский ставил главному герою минимальную задачу перевоплощения, потому что тот по мнению режиссера и был Сталкером. А сам Кайдановский потом всегда уходил от разговора о Тарковском. Когда к нему обратились за воспоминаниями для книги о великом режиссере, он отказал. Может быть, так мы иногда обижаемся на тех, кто говорит нам правду. Наверное, Сталкер и был правдой Кайдановского.
"Я никем не могу быть после Сталкера: это все равно что, сыграв Христа, взяться за роль главного бухгалтера". Так сказал Кайдановский. И добавил: "Я не могу сниматься у режиссера глупее меня."
И ушел в режиссуру. Его фильмы малоизвестны, они сложны, интеллектуальны, с множеством аллюзий, они такие же, как и режиссер – над обыденностью.
"Мне бы хотелось, – говорил Кайдановский, – чтобы мое кино никакого отношения к нашей действительности не имело, чтобы оно каким-то образом отлипало от реальности... Для меня литературное направление "магический реализм" перенеслось в кино..."
Черная комната, белый снег
Кайдановский экранизировал Камю, Борхеса и Толстого, сам писал сценарии и снимал по ним фильмы. Многие его задумки так и не были осуществлены – например, картина об Иване Грозном.
Он продолжал понемногу сниматься в кино – исключительно ради денег. А их было все меньше – разваливался СССР, разваливалась семейная жизнь. Кайдановский уходит жить в коммуналку в центре Москвы, с одним телефоном и туалетом на 18 человек, с графиком дежурств по мойке клозета. Впрочем, клозет он так никогда и не мыл. Да как может мыть клозеты тот, кто в 1994 году сидел в жюри Каннского кинофестиваля?
Комната была хорошей, аж 45 метров, с четырехметровыми потолками, но очень странной: потолок с лепниной и выкрашенные в черный стены. Дверь в комнату закрывалась, и Кайдановский погружался в собственный мир – с богатейшей библиотекой, коллекцией классической музыки, любимыми фильмами на кассетах.
Жил он с обожаемым котом Носферату и собакой Зойкой. Все беспородные и все подарены его женщинами. На стене у Кайдановского висела картина его кисти, название – "Моя семья". В рамке трио: сам актер, собака и кот. Первый инфаркт Кайдановского его друзья называли "кошачим". Он случился, когда у него убежал кот и актер искал его зимней ночью по окрестностям. Нашел.
Несколько раз Кайдановского клали в больницу, но он каждый раз оттуда сбегал. Лечиться не хотел демонстративно, курил одну за одной.
Третий инфаркт грянул одним декабрьским утром прямо дома, в той самой черной комнате. Скорая приехала через 15 минут, но спасти актера уже не удалось. Прощание и поминки 49-летнего актера и режиссера проходили в окружении черных стен.
Его последняя жена Инна Пиварс, с которой они в официальном браке не прожили и трех недель, вспоминает, что на Кунцевском кладбище фотографы сделали много фото, но внезапно пошел снег, и огромные хлопья испортили снимки.
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