Сутки после атаки ВСУ на Краснодар: склады WB продолжают гореть
В Краснодаре при атаке украинских БПЛА повреждены 8 многоквартирных и 13 частных домов
© Telegram Евгений НаумовПоследствия атаки ВСУ на Краснодар
© Telegram Евгений Наумов
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. В Краснодаре при обследованиях растет число жилых домов, где есть повреждения в результате атаки украинских БПЛА на город. Об этом сообщил глава Краснодара Евгений Наумов в своем канале в МАКС.
"Оценку ущерба ведут специальные комиссии. На данный момент выявлено 8 многоквартирных и 13 частных домов, где есть повреждения. Сотрудники окружных администраций продолжают поквартирный обход. После завершения обследований будет принято решение о назначении единовременной материальной выплаты жильцам", – рассказал он.
По словам Наумова, в городе продолжают устранять последствия атаки ВСУ. Сотрудники службы спасения затянули пленкой поврежденные окна домов, убрали обломки и осколки. Продолжается обследование домов и разбор опасных конструкций.
В пункт временного размещения заселились два человека. Они смогут бесплатно ожидать там восстановления своих квартир, уточнил глава города.
"Что касается складских помещений – возгорание локализовано, но полностью еще не ликвидировано. Спасатели проливают конструкции и разбирают завалы", – добавил Наумов.
Краснодарский край в ночь с 21 на 22 июля подвергся массированной атаке БПЛА. В Армавире обломки беспилотника попали на территорию одного из предприятий, в результате чего погиб сотрудник. Позже количество погибших в результате ночной атаки увеличилось до двух человек. Основатель Wildberries Татьяна Ким заявила, что были атакованы логистические комплексы компании.
В Краснодаре из-за атаки украинских беспилотников повреждены 10 частных домов и 6 многоэтажек. В больницах города остаются трое раненых. В двух округах города ввели режим чрезвычайной ситуации.
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