https://crimea.ria.ru/20260723/sutki-posle-ataki-vsu-na-krasnodar-sklady-wb-prodolzhayut-goret-1157923526.html

Сутки после атаки ВСУ на Краснодар: склады WB продолжают гореть

Сутки после атаки ВСУ на Краснодар: склады WB продолжают гореть - РИА Новости Крым, 23.07.2026

Сутки после атаки ВСУ на Краснодар: склады WB продолжают гореть

В Краснодаре при обследованиях растет число жилых домов, где есть повреждения в результате атаки украинских БПЛА на город. Об этом сообщил глава Краснодара... РИА Новости Крым, 23.07.2026

2026-07-23T18:10

2026-07-23T18:10

2026-07-23T18:10

краснодар

атаки всу

евгений наумов

происшествия

краснодарский край

кубань

новости

общество

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/17/1157920540_0:34:931:558_1920x0_80_0_0_02be192ff82173c0d373e549cc7d5da3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. В Краснодаре при обследованиях растет число жилых домов, где есть повреждения в результате атаки украинских БПЛА на город. Об этом сообщил глава Краснодара Евгений Наумов в своем канале в МАКС.По словам Наумова, в городе продолжают устранять последствия атаки ВСУ. Сотрудники службы спасения затянули пленкой поврежденные окна домов, убрали обломки и осколки. Продолжается обследование домов и разбор опасных конструкций.В пункт временного размещения заселились два человека. Они смогут бесплатно ожидать там восстановления своих квартир, уточнил глава города.Краснодарский край в ночь с 21 на 22 июля подвергся массированной атаке БПЛА. В Армавире обломки беспилотника попали на территорию одного из предприятий, в результате чего погиб сотрудник. Позже количество погибших в результате ночной атаки увеличилось до двух человек. Основатель Wildberries Татьяна Ким заявила, что были атакованы логистические комплексы компании.В Краснодаре из-за атаки украинских беспилотников повреждены 10 частных домов и 6 многоэтажек. В больницах города остаются трое раненых. В двух округах города ввели режим чрезвычайной ситуации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Объект ТЭК горит в Ульяновской области после атаки беспилотниковУдар ВСУ по многоэтажке в Ялте и режим ЧС в Краснодаре: главное за деньИз-за пожара на складах в Краснодаре людей призвали не выходить на улицу

краснодар

краснодарский край

кубань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодар, атаки всу, евгений наумов, происшествия, краснодарский край, кубань, новости, общество