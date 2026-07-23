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Спасла бабушку во время паводка: 13-летней девочке дадут премию Кеосаяна
Спасла бабушку во время паводка: 13-летней девочке дадут премию Кеосаяна - РИА Новости Крым, 23.07.2026
Спасла бабушку во время паводка: 13-летней девочке дадут премию Кеосаяна
Очередную премию имени режиссера Тиграна Кеосаяна получит 13-летняя девочка из Пермского края, которая спасла бабушку из затопленного дома во время паводка. Об... РИА Новости Крым, 23.07.2026
2026-07-23T23:33
2026-07-23T23:33
2026-07-23T23:33
маргарита симоньян
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Очередную премию имени режиссера Тиграна Кеосаяна получит 13-летняя девочка из Пермского края, которая спасла бабушку из затопленного дома во время паводка. Об этом сообщила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.Главред RT рассказала подробности героического поступка девочки. Когда вода за десять минут поднялась до окон, бабушка запаниковала и решила, что они с внучкой погибли."Ксюша выбила ногой стекло, залезла на чердак и руками затащила туда бабулю, которая весит 80 кг. Когда прибыли спасатели, девочка просила спасти сначала бабушку и собаку Умку. Спасли всех ", - написала Симоньян.Премию имени Тиграна Кеосаяна Симоньян учредила после того, как узнала об истории воспитательниц из оренбургского Бугуруслана Лии Галеевой и Людмилы Платоновой, которые, рискуя жизнью, защитили детей от неадекватного мужчины с ножом. Размер премии составляет миллион рублей. Выбирает получателей премии лично Маргарита Симоньян.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спасла малыша и попала в больницу: 17-я премия Кеосаяна нашла обладателяСпасший женщину из пожара раненый боец СВО получит премию КеосаянаЗа спасение утопающих детей подросток получит премию имени Кеосаяна
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
маргарита симоньян, премия, общество, пермский край, новости
Спасла бабушку во время паводка: 13-летней девочке дадут премию Кеосаяна
13-летняя россиянка получит премию Кеосаяна за спасение бабушки во время паводка
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Очередную премию имени режиссера Тиграна Кеосаяна получит 13-летняя девочка из Пермского края, которая спасла бабушку из затопленного дома во время паводка. Об этом сообщила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
"20-ю премию Тиграна в миллион рублей получила 13-летняя Ксюша из Пермского края, которая спасла бабушку во время паводка", - написала Симоньян в своем канале в МАКС.
Главред RT рассказала подробности героического поступка девочки. Когда вода за десять минут поднялась до окон, бабушка запаниковала и решила, что они с внучкой погибли.
"Ксюша выбила ногой стекло, залезла на чердак и руками затащила туда бабулю, которая весит 80 кг. Когда прибыли спасатели, девочка просила спасти сначала бабушку и собаку Умку. Спасли всех ", - написала Симоньян.
Премию имени Тиграна Кеосаяна Симоньян учредила после того, как узнала об истории воспитательниц из оренбургского Бугуруслана Лии Галеевой и Людмилы Платоновой, которые, рискуя жизнью, защитили детей от неадекватного мужчины с ножом. Размер премии составляет миллион рублей. Выбирает получателей премии лично Маргарита Симоньян.
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