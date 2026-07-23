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Сотрудницы детсада в Сочи истязали малышей – открыто уголовное дело - РИА Новости Крым, 23.07.2026
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Сотрудницы детсада в Сочи истязали малышей – открыто уголовное дело
Сотрудницы детсада в Сочи истязали малышей – открыто уголовное дело - РИА Новости Крым, 23.07.2026
Сотрудницы детсада в Сочи истязали малышей – открыто уголовное дело
54-летняя воспитатель и 39-летняя учитель-дефектолог одного из детских садов Сочи задержаны по обвинению в истязании малолетних воспитанников. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 23.07.2026
2026-07-23T12:50
2026-07-23T12:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. 54-летняя воспитатель и 39-летняя учитель-дефектолог одного из детских садов Сочи задержаны по обвинению в истязании малолетних воспитанников. Об этом сообщает в четверг пресс-служба Следкома РФ.В отношении фигуранток открыто уголовное дело об истязании малолетних и неисполнении обязанностей по их воспитанию. Расследование продолжается, его ход контролирует аппарат следственного управления. Следствие намерено ходатайствовать о заключении фигуранток под стражу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Травма малыша в частном детсаду в Севастополе – дело у БастрыкинаНеизвестные уколы в детском саду: в Тыве завели уголовные дела после инцидентаДвое 5-летних детей ушли с территории детсада
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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сочи, новости, краснодарский край, ск рф (следственный комитет российской федерации), детский сад, дети
Сотрудницы детсада в Сочи истязали малышей – открыто уголовное дело

Следком: двое сотрудниц детсада в Сочи истязали своих воспитанников

12:50 23.07.2026
 
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега КаторгинаДетский сад
Детский сад
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. 54-летняя воспитатель и 39-летняя учитель-дефектолог одного из детских садов Сочи задержаны по обвинению в истязании малолетних воспитанников. Об этом сообщает в четверг пресс-служба Следкома РФ.
"В период с 22 июня по июль 2026 года фигурантки систематически совершали в отношении воспитанников детского сада противоправные действия. Обвиняемые наносили детям удары по голове, дергали их за волосы, а также оскорбляли малолетних и повышали на них голос", - выяснили в СК.
В отношении фигуранток открыто уголовное дело об истязании малолетних и неисполнении обязанностей по их воспитанию. Расследование продолжается, его ход контролирует аппарат следственного управления. Следствие намерено ходатайствовать о заключении фигуранток под стражу.
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СочиНовостиКраснодарский крайСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Детский саддети
 
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