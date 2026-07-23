https://crimea.ria.ru/20260723/sotrudnitsy-detsada-v-sochi-istyazali-malyshey--otkryto-ugolovnoe-delo-1157906165.html

Сотрудницы детсада в Сочи истязали малышей – открыто уголовное дело

Сотрудницы детсада в Сочи истязали малышей – открыто уголовное дело - РИА Новости Крым, 23.07.2026

Сотрудницы детсада в Сочи истязали малышей – открыто уголовное дело

54-летняя воспитатель и 39-летняя учитель-дефектолог одного из детских садов Сочи задержаны по обвинению в истязании малолетних воспитанников. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 23.07.2026

2026-07-23T12:50

2026-07-23T12:50

2026-07-23T12:50

сочи

новости

краснодарский край

ск рф (следственный комитет российской федерации)

детский сад

дети

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/04/1145446171_0:134:1280:854_1920x0_80_0_0_c6647b32d80030203c8f87b2b631cc47.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. 54-летняя воспитатель и 39-летняя учитель-дефектолог одного из детских садов Сочи задержаны по обвинению в истязании малолетних воспитанников. Об этом сообщает в четверг пресс-служба Следкома РФ.В отношении фигуранток открыто уголовное дело об истязании малолетних и неисполнении обязанностей по их воспитанию. Расследование продолжается, его ход контролирует аппарат следственного управления. Следствие намерено ходатайствовать о заключении фигуранток под стражу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Травма малыша в частном детсаду в Севастополе – дело у БастрыкинаНеизвестные уколы в детском саду: в Тыве завели уголовные дела после инцидентаДвое 5-летних детей ушли с территории детсада

сочи

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, новости, краснодарский край, ск рф (следственный комитет российской федерации), детский сад, дети