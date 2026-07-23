https://crimea.ria.ru/20260723/sotrudniki-ttsk-mobilizovali-svyaschennika--1157911507.html

Сотрудники ТЦК мобилизовали священника

Сотрудники ТЦК мобилизовали священника - РИА Новости Крым, 23.07.2026

Сотрудники ТЦК мобилизовали священника

Сотрудники ТЦК в городе Хмельницком на Украине задержали и мобилизовали священнослужителя Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 23.07.2026

2026-07-23T21:20

2026-07-23T21:20

2026-07-23T21:20

украинская православная церковь (упц)

новости

тцк на украине (территориальный центр комплектования)

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Сотрудники ТЦК в городе Хмельницком на Украине задержали и мобилизовали священнослужителя Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщили в Telegram-канале Хмельницкой епархии УПЦ.Обращаясь к киевским властям, в епархии напомнили, что согласно церковным канонам, военная служба и священнослужение не могут совмещаться. В сообщении также призвали компетентные органы проверить обстоятельства данного происшествия.8 июля стало известно, что в Волынской области Украины мобилизовали настоятеля Михайловского храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) протоиерея Виталия Цепкайло.Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата – самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ.СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский хочет в 20-й раз продлить военное положение и мобилизацию на УкраинеНа Украине в 333 раза выросло число жалоб на насильственную мобилизациюСвященникам УПЦ на Украине отменили бронь от мобилизации

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украинская православная церковь (упц), новости, тцк на украине (территориальный центр комплектования), украина