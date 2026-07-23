https://crimea.ria.ru/20260723/sotrudniki-ttsk-mobilizovali-svyaschennika--1157911507.html
Сотрудники ТЦК мобилизовали священника
Сотрудники ТЦК мобилизовали священника - РИА Новости Крым, 23.07.2026
Сотрудники ТЦК мобилизовали священника
Сотрудники ТЦК в городе Хмельницком на Украине задержали и мобилизовали священнослужителя Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 23.07.2026
2026-07-23T21:20
2026-07-23T21:20
2026-07-23T21:20
украинская православная церковь (упц)
новости
тцк на украине (территориальный центр комплектования)
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Сотрудники ТЦК в городе Хмельницком на Украине задержали и мобилизовали священнослужителя Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщили в Telegram-канале Хмельницкой епархии УПЦ.Обращаясь к киевским властям, в епархии напомнили, что согласно церковным канонам, военная служба и священнослужение не могут совмещаться. В сообщении также призвали компетентные органы проверить обстоятельства данного происшествия.8 июля стало известно, что в Волынской области Украины мобилизовали настоятеля Михайловского храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) протоиерея Виталия Цепкайло.Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата – самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ.СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский хочет в 20-й раз продлить военное положение и мобилизацию на УкраинеНа Украине в 333 раза выросло число жалоб на насильственную мобилизациюСвященникам УПЦ на Украине отменили бронь от мобилизации
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РИА Новости Крым
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украинская православная церковь (упц), новости, тцк на украине (территориальный центр комплектования), украина
Сотрудники ТЦК мобилизовали священника
На Украине сотрудники ТЦК мобилизовали священника украинской православной церкви
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Сотрудники ТЦК в городе Хмельницком на Украине задержали и мобилизовали священнослужителя Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщили в Telegram-канале Хмельницкой епархии УПЦ.
"Сотрудники ТЦК задержали клирика Хмельницкой епархии протоиерея Василия Михайловича Лисового и доставили его в Хмельницкий районный ТЦК", - говорится в сообщении.
Обращаясь к киевским властям, в епархии напомнили, что согласно церковным канонам, военная служба и священнослужение не могут совмещаться. В сообщении также призвали компетентные органы проверить обстоятельства данного происшествия.
8 июля стало известно, что в Волынской области Украины мобилизовали настоятеля
Михайловского храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) протоиерея Виталия Цепкайло.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата – самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ.
СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.
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