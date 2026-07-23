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Смертельный удар ВСУ по Крыму и Украина без выхода в Черное море: главное

Смертельный удар ВСУ по Крыму и Украина без выхода в Черное море: главное - РИА Новости Крым, 23.07.2026

Смертельный удар ВСУ по Крыму и Украина без выхода в Черное море: главное

Боевики ВСУ снова атаковали Крым – погибли два человека. Владимир Зеленский заявил, что трехсторонняя встреча по украинскому урегулированию может состояться... РИА Новости Крым, 23.07.2026

2026-07-23T22:54

2026-07-23T22:54

2026-07-23T22:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Боевики ВСУ снова атаковали Крым – погибли два человека. Владимир Зеленский заявил, что трехсторонняя встреча по украинскому урегулированию может состояться осенью и признал утрату морских портов в стране. Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели встречу в Маниле. На Крым обрушился шторм, в Ялте произошли подтопления и сошли сели. Учебно-боевой самолет разбился в Подмосковье. Погрузка нефти на терминале КТК в Черном море временно остановлена.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Атака на КрымГлава Крыма Сергей Аксенов утром в четверг сообщил, что в результате ночной атаки врага погиб один человек и четверо получили ранения, в том числе двое детей. Позже руководитель региона уточнил, что погибших двое, и еще один человек ранен.Следственный комитет РФ сообщил, что будет расследовать преступления ВСУ, повлекшие гибель людей в Крыму и других регионах России.В частности, за прошедшие сутки вследствие украинских атак в ДНР два человека погибли, еще 10 мирных жителей пострадали; в Воронежской области погиб трехлетний ребенок; в Шебекинском округе Белгородской области один мирный житель погиб, еще один получил ранения.Заявление Зеленского о трехсторонней встрече по УкраинеГлава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что встреча по украинскому урегулированию в трехстороннем формате с участием представителей России и США может состояться до осени.По его словам, нужно "настойчиво работать" над тем, чтобы встреча состоялась в указанные сроки. Он также сообщил, что у США есть несколько планов окончания конфликта.Украина потеряла морские портыУкраина утратила возможность использовать морские порты для грузоперевозок, признал Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии. По его словам, с 22 июля ни одно судно не смогло зайти в украинские порты.Встреча Лаврова и РубиоВ Маниле "на полях" министерских мероприятий по линии АСЕАН состоялась встреча глав дипведомств РФ и США Сергея Лаврова и Марко Рубио. При обсуждении украинской проблематики Лавров довел до американского коллеги информацию о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения и акцентировал недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружениями и в целом дестабилизирующей политики европейских стран, до сих пор стремящихся нанести России "стратегическое поражение".При этом Лавров вновь подтвердил готовность российской стороны к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине и приверженность тем предложениям, которые были выдвинуты американской стороной на встрече российского и американского лидеров в Анкоридже.Шторм в КрымуВ четверг на Крым обрушился сильный грозовой шторм. в Ялте выпало больше месячной нормы осадков. На трассу Ялта - Севастополь сошел сель. Также сход грунта на дорогу и придомовые участки произошел в поселке Симеиз. Протяженность завала составляет около 50 метров. Всего спасатели приняли информацию о десяти происшествиях, связанных с непогодой в Ялте, Парковом, Симеизе, Голубом Заливе. При этом данные о подтоплении в санатории "Симеиз" не подтвердилась.Дорожные службы принимают меры по расчистке грязевых масс и восстановлению движения. На помощь для ликвидации последствий направлена аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Республике Крым и "Крым-Спас".Крушение самолета в ПодмосковьеУчебно-боевой самолет потерпел крушение в безлюдной местности в Московской области, сообщили в Минобороны России. Воздушное судно разбилось при выполнении взлета. Летчик катапультировался, угрозы его жизни нет.Разрушений на земле не зафиксировано. Полет выполнялся без боекомплекта. Предварительная причина аварии – техническая неисправность авиационной техники.Приостановка погрузки нефти на терминале КТКПогрузочные операции на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в акватории Черного моря временно приостановлены. Решение принято в целях обеспечения безопасности судов, экипажей и экологии в акватории Черного моря.При этом все производственные и технические объекты консорциума находятся в исправном состоянии, работают в штатном режиме и готовы к возобновлению перевалки сырья сразу после нормализации обстановки, указали в Минэнерго Казахстана.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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