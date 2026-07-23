https://crimea.ria.ru/20260723/situatsiya-na-blizhnem-vostoke-mozhet-ugrozhat-energeticheskoy-bezopasnosti---mid-rf-1157896009.html

Ситуация на Ближнем Востоке может угрожать энергетической безопасности - МИД РФ

Ситуация на Ближнем Востоке может угрожать энергетической безопасности - МИД РФ - РИА Новости Крым, 23.07.2026

Ситуация на Ближнем Востоке может угрожать энергетической безопасности - МИД РФ

Развитие ситуации на Ближнем Востоке по негативному сценарию чревато критическими последствиями для энергетической безопасности. Об этом заявила официальный... РИА Новости Крым, 23.07.2026

2026-07-23T07:34

2026-07-23T07:34

2026-07-23T07:34

мария захарова

министерство иностранных дел рф (мид рф)

ближний восток

иран

обострение между ираном и сша

ормузский пролив

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. Развитие ситуации на Ближнем Востоке по негативному сценарию чревато критическими последствиями для энергетической безопасности. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее словам, Москва констатирует, что эскалация напряженности в зоне Персидского залива набирает обороты. Стороны продолжают обмениваться ударами, в результате которых наносится масштабный ущерб гражданской инфраструктуре Ирана и арабских государств. Также растут риски остановки судоходства в Ормузском проливе и Красном море.Она призвала Иран и США "проявить ответственный подход и выдержку" и перестать провоцировать расширение географии вооруженного конфликта и дальнейшую деградацию военно-политической обстановки на Ближнем Востоке.Россия готова оказать необходимое содействие в решении имеющихся разногласий, подчеркнула представитель МИД.Тегеран и Вашингтон месяц назад подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако В ночь на 8 июля вооруженные силы США нанесли серию ударов по целям в Иране. По данным Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM), высокоточными боеприпасами поражены более 80 целей.Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил о нанесении ударов по целям в Бахрейне и Кувейте в ответ на действия США. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении подписанного в середине июня меморандума о прекращении боевых действий. Президент США Дональд Трамп 9 июля заявил, что прекращение огня более не действует.Стороны продолжают обмен ударами.По мнению политолога, члена правления Российской ассоциации политической науки Владимира Шаповалова, США и Израиль не отказались от цели уничтожить Иран, а переговоры и меморандум о прекращении боевых действий были для Белого дома лишь способом перевести дух.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

ближний восток

иран

ормузский пролив

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), ближний восток, иран, обострение между ираном и сша, ормузский пролив