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Сильные ливни с крупным градом и шквалистый ветер: погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 23.07.2026
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Сильные ливни с крупным градом и шквалистый ветер: погода в Крыму в четверг
Сильные ливни с крупным градом и шквалистый ветер: погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 23.07.2026
Сильные ливни с крупным градом и шквалистый ветер: погода в Крыму в четверг
В четверг холодный атмосферный фронтальный раздел вызовет на полуострове дожди, местами сильные ливни, грозы, град, в отдельных районах крупный град, сообщили в РИА Новости Крым, 23.07.2026
2026-07-23T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. В четверг холодный атмосферный фронтальный раздел вызовет на полуострове дожди, местами сильные ливни, грозы, град, в отдельных районах крупный град, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Дождь, днем местами сильный, гроза. Ветер северо-западный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19, днем +24...+26 градусов.В Севастополе облачно с прояснениями. Дождь, утром, днем временами сильный, гроза. Ветер ночью северо-восточный, днем северный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20 градусов, днем +24...+26.В Ялте и Алуште облачно, дождь с грозой. Столбики термометров покажут +20...+22 градуса ночью, а днем поднимутся до +26...+28.В Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Температура воздуха ночью от +18 до +22, днем от +24 до +28.По Крыму объявлено экстренное предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Сильные ливни с крупным градом и шквалистый ветер: погода в Крыму в четверг

В Крыму в четверг до +28 и пройдут сильные ливни с градом и шквалистым ветром

00:01 23.07.2026
 
© РИА Новости КрымГрад
Град - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. В четверг холодный атмосферный фронтальный раздел вызовет на полуострове дожди, местами сильные ливни, грозы, град, в отдельных районах крупный град, сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-западный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с, при грозах шквалистое усиление ветра 20-25 м/с. Температура воздуха ночью +17…+22 градуса, днем +23…+28, в горах +17…+22 градуса", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Дождь, днем местами сильный, гроза. Ветер северо-западный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19, днем +24...+26 градусов.
В Севастополе облачно с прояснениями. Дождь, утром, днем временами сильный, гроза. Ветер ночью северо-восточный, днем северный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20 градусов, днем +24...+26.
В Ялте и Алуште облачно, дождь с грозой. Столбики термометров покажут +20...+22 градуса ночью, а днем поднимутся до +26...+28.
В Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Температура воздуха ночью от +18 до +22, днем от +24 до +28.
По Крыму объявлено экстренное предупреждение.
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Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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