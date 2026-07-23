https://crimea.ria.ru/20260723/silnye-livni-s-krupnym-gradom-i-shkvalistyy-veter-pogoda-v-krymu-v-chetverg-1157862513.html

Сильные ливни с крупным градом и шквалистый ветер: погода в Крыму в четверг

Сильные ливни с крупным градом и шквалистый ветер: погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 23.07.2026

Сильные ливни с крупным градом и шквалистый ветер: погода в Крыму в четверг

В четверг холодный атмосферный фронтальный раздел вызовет на полуострове дожди, местами сильные ливни, грозы, град, в отдельных районах крупный град, сообщили в РИА Новости Крым, 23.07.2026

2026-07-23T00:01

2026-07-23T00:01

2026-07-23T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. В четверг холодный атмосферный фронтальный раздел вызовет на полуострове дожди, местами сильные ливни, грозы, град, в отдельных районах крупный град, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Дождь, днем местами сильный, гроза. Ветер северо-западный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19, днем +24...+26 градусов.В Севастополе облачно с прояснениями. Дождь, утром, днем временами сильный, гроза. Ветер ночью северо-восточный, днем северный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20 градусов, днем +24...+26.В Ялте и Алуште облачно, дождь с грозой. Столбики термометров покажут +20...+22 градуса ночью, а днем поднимутся до +26...+28.В Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Температура воздуха ночью от +18 до +22, днем от +24 до +28.По Крыму объявлено экстренное предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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