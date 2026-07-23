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Шторм в Крыму: в Симеизе грунт завалил дорогу и придомовые участки - РИА Новости Крым, 23.07.2026
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Шторм в Крыму: в Симеизе грунт завалил дорогу и придомовые участки
Шторм в Крыму: в Симеизе грунт завалил дорогу и придомовые участки - РИА Новости Крым, 23.07.2026
Шторм в Крыму: в Симеизе грунт завалил дорогу и придомовые участки
В поселке Симеиз на Южном берегу Крыма произошел сход грунта на дорогу и придомовые участки, протяженность завала составляет порядка 50 метров. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 23.07.2026
2026-07-23T17:39
2026-07-23T17:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. В поселке Симеиз на Южном берегу Крыма произошел сход грунта на дорогу и придомовые участки, протяженность завала составляет порядка 50 метров. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.Спасатели откачивают воду с подтопленных территорий частных домов, убирают сползшую землю и камни с участков и придомовых территорий, а также расчищают дорожное полотно для восстановления движения.На Южном берегу Крыма в четверг, 23 июля, в результате сложных погодных условий подтоплены не менее 6 домов и один санаторий, сообщалось ранее. Кроме того, на трассу Ялта - Севастополь сошел сель. Последствия непогоды ликвидируют более сотни спасателей.Работы по ликвидации последствий схода селевых потоков ведутся в поселке Симеиз на переулке Колхозный, 12. там произошел сход грунта на участок дороги, а в поселке Голубой Залив камень сошел на проезжую часть.Прокуратура Крыма поставила на контроль вопрос ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий в Большой Ялте.Ранее сообщалось, что сотрудники "Крымавтодора" ликвидируют последствия схода селя на участке трассы Ялта – Севастополь.До этого в Крыму было объявлено экстренное предупреждение в связи с надвигающимся грозовым штормом. В течение суток 23 июля на полуострове ожидаются дожди, местами сильные ливни, грозы, град, в отдельных районах крупный град, при грозах шквалистое усиление ветра 20-25 м/с.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Шторм в Крыму: в Симеизе грунт завалил дорогу и придомовые участки

В Симеизе из-за ливней грунт сошел на дорогу и придомовые участки - МЧС

17:39 23.07.2026 (обновлено: 17:49 23.07.2026)
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымВ Симеизе убирают последствия непогоды
В Симеизе убирают последствия непогоды
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. В поселке Симеиз на Южном берегу Крыма произошел сход грунта на дорогу и придомовые участки, протяженность завала составляет порядка 50 метров. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.
"На участке дороги на улице Баранова произошел сход грунта, протяженность завала составляет около 50 метров", - говорится в сообщении.
Спасатели откачивают воду с подтопленных территорий частных домов, убирают сползшую землю и камни с участков и придомовых территорий, а также расчищают дорожное полотно для восстановления движения.
Для обеспечения безопасности людей сотрудники МВД частично перекрыли участок дороги.
© ГУ МЧС России по Республике КрымВ Симеизе убирают последствия непогоды
В Симеизе убирают последствия непогоды
© ГУ МЧС России по Республике Крым
В Симеизе убирают последствия непогоды
На Южном берегу Крыма в четверг, 23 июля, в результате сложных погодных условий подтоплены не менее 6 домов и один санаторий, сообщалось ранее. Кроме того, на трассу Ялта - Севастополь сошел сель. Последствия непогоды ликвидируют более сотни спасателей.
Работы по ликвидации последствий схода селевых потоков ведутся в поселке Симеиз на переулке Колхозный, 12. там произошел сход грунта на участок дороги, а в поселке Голубой Залив камень сошел на проезжую часть.
Прокуратура Крыма поставила на контроль вопрос ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий в Большой Ялте.
Ранее сообщалось, что сотрудники "Крымавтодора" ликвидируют последствия схода селя на участке трассы Ялта – Севастополь.
До этого в Крыму было объявлено экстренное предупреждение в связи с надвигающимся грозовым штормом. В течение суток 23 июля на полуострове ожидаются дожди, местами сильные ливни, грозы, град, в отдельных районах крупный град, при грозах шквалистое усиление ветра 20-25 м/с.
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