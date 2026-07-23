https://crimea.ria.ru/20260723/shtorm-v-krymu-v-simeize-grunt-zavalil-dorogu-i-pridomovye-uchastki-1157922700.html

Шторм в Крыму: в Симеизе грунт завалил дорогу и придомовые участки

Шторм в Крыму: в Симеизе грунт завалил дорогу и придомовые участки - РИА Новости Крым, 23.07.2026

Шторм в Крыму: в Симеизе грунт завалил дорогу и придомовые участки

В поселке Симеиз на Южном берегу Крыма произошел сход грунта на дорогу и придомовые участки, протяженность завала составляет порядка 50 метров. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 23.07.2026

2026-07-23T17:39

2026-07-23T17:39

2026-07-23T17:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. В поселке Симеиз на Южном берегу Крыма произошел сход грунта на дорогу и придомовые участки, протяженность завала составляет порядка 50 метров. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.Спасатели откачивают воду с подтопленных территорий частных домов, убирают сползшую землю и камни с участков и придомовых территорий, а также расчищают дорожное полотно для восстановления движения.На Южном берегу Крыма в четверг, 23 июля, в результате сложных погодных условий подтоплены не менее 6 домов и один санаторий, сообщалось ранее. Кроме того, на трассу Ялта - Севастополь сошел сель. Последствия непогоды ликвидируют более сотни спасателей.Работы по ликвидации последствий схода селевых потоков ведутся в поселке Симеиз на переулке Колхозный, 12. там произошел сход грунта на участок дороги, а в поселке Голубой Залив камень сошел на проезжую часть.Прокуратура Крыма поставила на контроль вопрос ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий в Большой Ялте.Ранее сообщалось, что сотрудники "Крымавтодора" ликвидируют последствия схода селя на участке трассы Ялта – Севастополь.До этого в Крыму было объявлено экстренное предупреждение в связи с надвигающимся грозовым штормом. В течение суток 23 июля на полуострове ожидаются дожди, местами сильные ливни, грозы, град, в отдельных районах крупный град, при грозах шквалистое усиление ветра 20-25 м/с.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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