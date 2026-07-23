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Буря с ливнями и градом накрыла ЮБК - что известно

Буря с ливнями и градом накрыла ЮБК - что известно - РИА Новости Крым, 23.07.2026

Буря с ливнями и градом накрыла ЮБК - что известно

На Юге Крыма выпало до 45 мм осадков в виде дождя с градом. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 23.07.2026

2026-07-23T20:58

2026-07-23T20:58

2026-07-23T20:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. На Юге Крыма выпало до 45 мм осадков в виде дождя с градом. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.В Алуште, Джанкое, Черноморском районах выпало 10 мм осадков, Бахчисарайском районе – 7 мм, Раздольненском - 5мм. Максимальные порывы ветра были зарегистрированы на территории Республики Крым до 10 м/с. На Южном берегу Крыма в четверг, 23 июля, в результате сложных погодных условий подтоплены оказались частные дома. Кроме того, на трассу Ялта - Севастополь сошел сель. Последствия непогоды ликвидируют более сотни спасателей.В Крыму объявлено экстренное предупреждение в связи с надвигающимся грозовым штормом. В течение суток 23 июля на полуострове ожидаются дожди, местами сильные ливни, грозы, град, в отдельных районах крупный град, при грозах шквалистое усиление ветра 20-25 м/с.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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