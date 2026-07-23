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Буря с ливнями и градом накрыла ЮБК - что известно - РИА Новости Крым, 23.07.2026
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Буря с ливнями и градом накрыла ЮБК - что известно
Буря с ливнями и градом накрыла ЮБК - что известно - РИА Новости Крым, 23.07.2026
Буря с ливнями и градом накрыла ЮБК - что известно
На Юге Крыма выпало до 45 мм осадков в виде дождя с градом. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 23.07.2026
2026-07-23T20:58
2026-07-23T20:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. На Юге Крыма выпало до 45 мм осадков в виде дождя с градом. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.В Алуште, Джанкое, Черноморском районах выпало 10 мм осадков, Бахчисарайском районе – 7 мм, Раздольненском - 5мм. Максимальные порывы ветра были зарегистрированы на территории Республики Крым до 10 м/с. На Южном берегу Крыма в четверг, 23 июля, в результате сложных погодных условий подтоплены оказались частные дома. Кроме того, на трассу Ялта - Севастополь сошел сель. Последствия непогоды ликвидируют более сотни спасателей.В Крыму объявлено экстренное предупреждение в связи с надвигающимся грозовым штормом. В течение суток 23 июля на полуострове ожидаются дожди, местами сильные ливни, грозы, град, в отдельных районах крупный град, при грозах шквалистое усиление ветра 20-25 м/с.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Буря с ливнями и градом накрыла ЮБК - что известно

На Юге Крыма выпало до 45 мм осадков в виде дождя с градом - МЧС

20:58 23.07.2026
 
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© РИА Новости . Юлий Ахромеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. На Юге Крыма выпало до 45 мм осадков в виде дождя с градом. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.

"По уточненным данным, максимальные осадки были зарегистрированы на территории: пгт Никита -45 мм (смешанные осадки град/дождь), Ялты - 38 мм, Красноперекопского района - 24 мм, Белогорского района – 17 мм, Симферополя -16 мм, Евпатории -12 мм", - говорится в сообщении.

В Алуште, Джанкое, Черноморском районах выпало 10 мм осадков, Бахчисарайском районе – 7 мм, Раздольненском - 5мм. Максимальные порывы ветра были зарегистрированы на территории Республики Крым до 10 м/с.
"Зафиксировано 8 происшествий, связанных с прохождением комплекса опасных метеоявлений на территории территории Ялты - в городе Ялта, поселках Симеиз, Голубой Залив, городе Симферополь. Из них 7 ликвидировано", - проинформировали в МЧС.
На Южном берегу Крыма в четверг, 23 июля, в результате сложных погодных условий подтоплены оказались частные дома. Кроме того, на трассу Ялта - Севастополь сошел сель. Последствия непогоды ликвидируют более сотни спасателей.
В Крыму объявлено экстренное предупреждение в связи с надвигающимся грозовым штормом. В течение суток 23 июля на полуострове ожидаются дожди, местами сильные ливни, грозы, град, в отдельных районах крупный град, при грозах шквалистое усиление ветра 20-25 м/с.
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