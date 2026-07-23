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Шесть детских школ искусств Крыма получили новые инструменты
Шесть детских школ искусств Крыма получили новые инструменты - РИА Новости Крым, 23.07.2026
Шесть детских школ искусств Крыма получили новые инструменты
В шесть детских школ искусств в Крыму поставили современные музыкальные инструменты, оборудование и учебные пособия на общую сумму более 23 миллионов рублей. Об РИА Новости Крым, 23.07.2026
2026-07-23T22:29
2026-07-23T22:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. В шесть детских школ искусств в Крыму поставили современные музыкальные инструменты, оборудование и учебные пособия на общую сумму более 23 миллионов рублей. Об этом сообщили в министерстве культуры региона.Речь идет о Красногвардейской, Победненской, Щелкинской, Белогорской детских школах искусств, Детской музыкальной школе им. Ю. Богатикова в Саках и Симферопольской детской музыкальной школе №3 им. Ю. Богатикова. Для них закупили рояли, пианино, струнные, духовые и народные инструменты, интерактивные комплексы, компьютерное оборудование и специализированное программное обеспечение, мебель для учебных классов, пюпитры, системы хранения инструментов, учебно-методическую литературу.Инструменты и оборудование в крымские школы искусств поставлены в рамках национального проекта "Семья".В мае текущего года сообщалось, что вопрос организации работы детских школ искусств Крыма был поднят на совещании регионов ЮФО с министерством культуры Российской Федерации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе откроется школа креативных индустрийШкольники из Севастополя создают эскизы костюмов для Мариинского театраВ Крыму известнейшие музыканты России проводят мастер-классы для детей
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крым, новости крыма, школа, искусство , дети, минкульт крыма
Шесть детских школ искусств Крыма получили новые инструменты
Детским школам искусств Крыма закупили инструменты и оборудование на 23 миллиона рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. В шесть детских школ искусств в Крыму поставили современные музыкальные инструменты, оборудование и учебные пособия на общую сумму более 23 миллионов рублей. Об этом сообщили в министерстве культуры региона.
"Модернизация материально-технической базы... позволяет вывести условия обучения на уровень федеральных государственных стандартов по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств", – отметила министр культуры Крыма Татьяна Манежина.
Речь идет о Красногвардейской, Победненской, Щелкинской, Белогорской детских школах искусств, Детской музыкальной школе им. Ю. Богатикова в Саках и Симферопольской детской музыкальной школе №3 им. Ю. Богатикова. Для них закупили рояли, пианино, струнные, духовые и народные инструменты, интерактивные комплексы, компьютерное оборудование и специализированное программное обеспечение, мебель для учебных классов, пюпитры, системы хранения инструментов, учебно-методическую литературу.
Инструменты и оборудование в крымские школы искусств поставлены в рамках национального проекта "Семья".
В мае текущего года сообщалось,
что вопрос организации работы детских школ искусств Крыма был поднят на совещании регионов ЮФО с министерством культуры Российской Федерации.
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