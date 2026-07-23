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Сели блокируют дороги на ЮБК - РИА Новости Крым, 23.07.2026
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Сели блокируют дороги на ЮБК
Сели блокируют дороги на ЮБК - РИА Новости Крым, 23.07.2026
Сели блокируют дороги на ЮБК
Селевые потоки в четверг сошли на три дороги на Южном берегу Крыма. Группировка спасателей наращивается, сообщили в республиканском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 23.07.2026
2026-07-23T14:15
2026-07-23T14:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Селевые потоки в четверг сошли на три дороги на Южном берегу Крыма. Группировка спасателей наращивается, сообщили в республиканском главке МЧС России.На Южном берегу Крыма в четверг, 23 июля, в результате сложных погодных условий подтоплены не менее 6 домов и один санаторий, на трассу Ялта - Севастополь сошел сель. В поселке Симеиз подтопленными оказались четыре частных дома, в Ялте подтоплен один частный дом, в одном многоквартирном доме затоплен цокольный этаж. В санатории "Симеиз" вода проникла на первый этаж здания.Отмечается, что на дорогах организовано реверсивное движение транспорта.Как уточнил первый замглавы администрации Ялты Сергей Олефиренко, движение на Южнобережном шоссе на данным момент восстановили.В работе по расчистке дорог привлечены от РСЧС 125 человек и 32 единицы техники. От МЧС России – 59 человек и 12 единиц техники.Прокуратура Крыма поставила на контроль вопрос ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий в Большой Ялте.Ранее сообщалось, что сотрудники "Крымавтодора" ликвидируют последствия схода селя на участке трассы Ялта – Севастополь.До этого в Крыму было объявлено экстренное предупреждение в связи с надвигающимся грозовым штормом. В течение суток 23 июля на полуострове ожидаются дожди, местами сильные ливни, грозы, град, в отдельных районах крупный град, при грозах шквалистое усиление ветра 20-25 м/с.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крым, юбк, большая ялта, в крыму из-за непогоды сошел сель, стихия, погода, погода в крыму, крымская погода
Сели блокируют дороги на ЮБК

На Южном берегу Крыма сель заблокировал три дороги

14:15 23.07.2026
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымРаботы по расчистке трассы на месте схода селя на ЮБК
Работы по расчистке трассы на месте схода селя на ЮБК
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Селевые потоки в четверг сошли на три дороги на Южном берегу Крыма. Группировка спасателей наращивается, сообщили в республиканском главке МЧС России.
На Южном берегу Крыма в четверг, 23 июля, в результате сложных погодных условий подтоплены не менее 6 домов и один санаторий, на трассу Ялта - Севастополь сошел сель. В поселке Симеиз подтопленными оказались четыре частных дома, в Ялте подтоплен один частный дом, в одном многоквартирном доме затоплен цокольный этаж. В санатории "Симеиз" вода проникла на первый этаж здания.
Отмечается, что на дорогах организовано реверсивное движение транспорта.

"Работы по ликвидации последствий схода селевых потоков ведутся на трех участках: Южнобережное шоссе, 25 километр; поселок Симеиз, пер. Колхозный, 12 – сход грунта на участок дороги и в поселке Голубой Залив камень сошел на проезжую часть", - отметили спасатели.

Как уточнил первый замглавы администрации Ялты Сергей Олефиренко, движение на Южнобережном шоссе на данным момент восстановили.
"Восстановлено движение на 25-м километре дороги Ялта – Севастополь в районе Оползневого и Голубого залива", - сообщил он в МАКС.
© Первый замглавы администрации Ялты Сергей ОлефиренкоНа трассе Ялта - Севастополь ликвидировали последствия схода селя
На трассе Ялта - Севастополь ликвидировали последствия схода селя
© Первый замглавы администрации Ялты Сергей Олефиренко
На трассе Ялта - Севастополь ликвидировали последствия схода селя
В работе по расчистке дорог привлечены от РСЧС 125 человек и 32 единицы техники. От МЧС России – 59 человек и 12 единиц техники.
Прокуратура Крыма поставила на контроль вопрос ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий в Большой Ялте.
Ранее сообщалось, что сотрудники "Крымавтодора" ликвидируют последствия схода селя на участке трассы Ялта – Севастополь.
До этого в Крыму было объявлено экстренное предупреждение в связи с надвигающимся грозовым штормом. В течение суток 23 июля на полуострове ожидаются дожди, местами сильные ливни, грозы, град, в отдельных районах крупный град, при грозах шквалистое усиление ветра 20-25 м/с.
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