Сели блокируют дороги на ЮБК
На Южном берегу Крыма сель заблокировал три дороги
© ГУ МЧС России по Республике КрымРаботы по расчистке трассы на месте схода селя на ЮБК
© ГУ МЧС России по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Селевые потоки в четверг сошли на три дороги на Южном берегу Крыма. Группировка спасателей наращивается, сообщили в республиканском главке МЧС России.
На Южном берегу Крыма в четверг, 23 июля, в результате сложных погодных условий подтоплены не менее 6 домов и один санаторий, на трассу Ялта - Севастополь сошел сель. В поселке Симеиз подтопленными оказались четыре частных дома, в Ялте подтоплен один частный дом, в одном многоквартирном доме затоплен цокольный этаж. В санатории "Симеиз" вода проникла на первый этаж здания.
Отмечается, что на дорогах организовано реверсивное движение транспорта.
"Работы по ликвидации последствий схода селевых потоков ведутся на трех участках: Южнобережное шоссе, 25 километр; поселок Симеиз, пер. Колхозный, 12 – сход грунта на участок дороги и в поселке Голубой Залив камень сошел на проезжую часть", - отметили спасатели.
Как уточнил первый замглавы администрации Ялты Сергей Олефиренко, движение на Южнобережном шоссе на данным момент восстановили.
"Восстановлено движение на 25-м километре дороги Ялта – Севастополь в районе Оползневого и Голубого залива", - сообщил он в МАКС.
© Первый замглавы администрации Ялты Сергей ОлефиренкоНа трассе Ялта - Севастополь ликвидировали последствия схода селя
© Первый замглавы администрации Ялты Сергей Олефиренко
На трассе Ялта - Севастополь ликвидировали последствия схода селя
В работе по расчистке дорог привлечены от РСЧС 125 человек и 32 единицы техники. От МЧС России – 59 человек и 12 единиц техники.
Прокуратура Крыма поставила на контроль вопрос ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий в Большой Ялте.
Ранее сообщалось, что сотрудники "Крымавтодора" ликвидируют последствия схода селя на участке трассы Ялта – Севастополь.
До этого в Крыму было объявлено экстренное предупреждение в связи с надвигающимся грозовым штормом. В течение суток 23 июля на полуострове ожидаются дожди, местами сильные ливни, грозы, град, в отдельных районах крупный град, при грозах шквалистое усиление ветра 20-25 м/с.