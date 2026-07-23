https://crimea.ria.ru/20260723/seli-blokiruyut-dorogi-na-yubk-1157911254.html

Сели блокируют дороги на ЮБК

Сели блокируют дороги на ЮБК - РИА Новости Крым, 23.07.2026

Сели блокируют дороги на ЮБК

Селевые потоки в четверг сошли на три дороги на Южном берегу Крыма. Группировка спасателей наращивается, сообщили в республиканском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 23.07.2026

2026-07-23T14:15

2026-07-23T14:15

2026-07-23T14:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Селевые потоки в четверг сошли на три дороги на Южном берегу Крыма. Группировка спасателей наращивается, сообщили в республиканском главке МЧС России.На Южном берегу Крыма в четверг, 23 июля, в результате сложных погодных условий подтоплены не менее 6 домов и один санаторий, на трассу Ялта - Севастополь сошел сель. В поселке Симеиз подтопленными оказались четыре частных дома, в Ялте подтоплен один частный дом, в одном многоквартирном доме затоплен цокольный этаж. В санатории "Симеиз" вода проникла на первый этаж здания.Отмечается, что на дорогах организовано реверсивное движение транспорта.Как уточнил первый замглавы администрации Ялты Сергей Олефиренко, движение на Южнобережном шоссе на данным момент восстановили.В работе по расчистке дорог привлечены от РСЧС 125 человек и 32 единицы техники. От МЧС России – 59 человек и 12 единиц техники.Прокуратура Крыма поставила на контроль вопрос ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий в Большой Ялте.Ранее сообщалось, что сотрудники "Крымавтодора" ликвидируют последствия схода селя на участке трассы Ялта – Севастополь.До этого в Крыму было объявлено экстренное предупреждение в связи с надвигающимся грозовым штормом. В течение суток 23 июля на полуострове ожидаются дожди, местами сильные ливни, грозы, град, в отдельных районах крупный град, при грозах шквалистое усиление ветра 20-25 м/с.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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