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Сель сошел на трассу Ялта – Севастополь - РИА Новости Крым, 23.07.2026
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Сель сошел на трассу Ялта – Севастополь
Сель сошел на трассу Ялта – Севастополь - РИА Новости Крым, 23.07.2026
Сель сошел на трассу Ялта – Севастополь
На участке трассы Ялта – Севастополь сошел сель, движение ограничено. Как сообщили РИА Новости Крым в "Крымавтодоре", специалисты уже работают на месте. РИА Новости Крым, 23.07.2026
2026-07-23T11:00
2026-07-23T11:00
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ограничение движения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. На участке трассы Ялта – Севастополь сошел сель, движение ограничено. Как сообщили РИА Новости Крым в "Крымавтодоре", специалисты уже работают на месте.Информация о происшествии появилась в четверг утром в соцсетях. В районе села Оползневое на трассу после сильного дождя сошел сель. Движение транспорта было парализовано, машины не могли проехать по затопленному и заваленному грунтом участку дороги.По данным "Крымавтодора", техника на место была направлена около 09:30. Работы по расчистке дороги ведут экскаватор, погрузчик и два КамАЗа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, новости крыма, в крыму из-за непогоды сошел сель, происшествия, ограничение движения
Сель сошел на трассу Ялта – Севастополь

Крымавтодор: на участке трассы Ялта – Севастополь сошел сель

11:00 23.07.2026
 
© СоцсетиСель сошел на участке трассы Севастополь – Ялта
Сель сошел на участке трассы Севастополь – Ялта
© Соцсети
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. На участке трассы Ялта – Севастополь сошел сель, движение ограничено. Как сообщили РИА Новости Крым в "Крымавтодоре", специалисты уже работают на месте.
Информация о происшествии появилась в четверг утром в соцсетях. В районе села Оползневое на трассу после сильного дождя сошел сель. Движение транспорта было парализовано, машины не могли проехать по затопленному и заваленному грунтом участку дороги.
"Принимаются меры для расчистки, работы ведутся", – рассказали на предприятии.
По данным "Крымавтодора", техника на место была направлена около 09:30. Работы по расчистке дороги ведут экскаватор, погрузчик и два КамАЗа.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымНовости КрымаВ Крыму из-за непогоды сошел сельПроисшествияОграничение движения
 
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