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Рыбопромышленные компании Крыма получат поддержку правительства РФ - РИА Новости Крым, 23.07.2026
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Рыбопромышленные компании Крыма получат поддержку правительства РФ
Рыбопромышленные компании Крыма получат поддержку правительства РФ - РИА Новости Крым, 23.07.2026
Рыбопромышленные компании Крыма получат поддержку правительства РФ
Республика Крым, Севастополь и Краснодарский край получат субсидии для поддержки предпринимателей, которые занимаются добычей, разведением и переработкой рыбы и РИА Новости Крым, 23.07.2026
2026-07-23T15:27
2026-07-23T15:27
рыба
рыбоводство
рыбный промысел в крыму
новости
черное море
азовское море
михаил мишустин
правительство россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Республика Крым, Севастополь и Краснодарский край получат субсидии для поддержки предпринимателей, которые занимаются добычей, разведением и переработкой рыбы и морепродуктов. Об этом в четверг, 23 июля, в ходе заседания правительства РФ заявил его председатель Михаил Мишустин.По его словам, правительство поддержит рыбопромышленные компании, которые работают на Азовском и Черном морях. Средства помогут рыбопромышленным предприятиям возместить часть затрат на операционные расходы и сохранить рабочие места.Также Мишустин отметил, что правительство скорректировало госпрограмму развития сельского хозяйства. В частности, будет введен новый грант для поддержки малых хозяйств в размере до 265 миллионов рублей на реализацию проектов по акселерации молочной фермы. Средства позволят увеличить поголовье дойного стада, приобрести необходимую технику и оборудование, решить вопрос с кормовой базой. Председатель правительства РФ добавил, что срок использования грантов можно будет продлить на 12 месяцев для аграриев, участвующих в СВО.Ранее сообщалось, что с начала 2026 года в Азово-Черноморском бассейне выловили почти 20 тысяч тонн рыбы. Из этого количества хамса составляет 12,4 тыс. тонн.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Большая и маленькая: сколько рыбы поймали в Азовском и Черном морях с начала годаПоставки рыбы из Армении в Россию полностью остановленыЕдиным фронтом: как в Крыму перестраивают бизнес под реалии ЧС
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96
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рыба, рыбоводство, рыбный промысел в крыму, новости, черное море, азовское море, михаил мишустин, правительство россии
Рыбопромышленные компании Крыма получат поддержку правительства РФ

Крым и Севастополь получат субсидии для поддержки рыбопромышленных компаний – Мишустин

15:27 23.07.2026
 
© Правительство СевастополяРыбный промысел
Рыбный промысел
© Правительство Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Республика Крым, Севастополь и Краснодарский край получат субсидии для поддержки предпринимателей, которые занимаются добычей, разведением и переработкой рыбы и морепродуктов. Об этом в четверг, 23 июля, в ходе заседания правительства РФ заявил его председатель Михаил Мишустин.
По его словам, правительство поддержит рыбопромышленные компании, которые работают на Азовском и Черном морях. Средства помогут рыбопромышленным предприятиям возместить часть затрат на операционные расходы и сохранить рабочие места.
Также Мишустин отметил, что правительство скорректировало госпрограмму развития сельского хозяйства. В частности, будет введен новый грант для поддержки малых хозяйств в размере до 265 миллионов рублей на реализацию проектов по акселерации молочной фермы. Средства позволят увеличить поголовье дойного стада, приобрести необходимую технику и оборудование, решить вопрос с кормовой базой.
Председатель правительства РФ добавил, что срок использования грантов можно будет продлить на 12 месяцев для аграриев, участвующих в СВО.
"Рассчитываем, что предложенные изменения будут способствовать повышению эффективности в агропромышленном комплексе, наращиванию объемов производства в сельском хозяйстве, чтобы наши граждане могли выбирать качественные отечественные продукты питания", - подчеркнул Мишустин.
Ранее сообщалось, что с начала 2026 года в Азово-Черноморском бассейне выловили почти 20 тысяч тонн рыбы. Из этого количества хамса составляет 12,4 тыс. тонн.
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РыбаРыбоводствоРыбный промысел в КрымуНовостиЧерное мореАзовское мореМихаил МишустинПравительство России
 
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