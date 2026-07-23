https://crimea.ria.ru/20260723/rybopromyshlennye-kompanii-kryma-poluchat-podderzhku-pravitelstva-rf-1157915678.html

Рыбопромышленные компании Крыма получат поддержку правительства РФ

Рыбопромышленные компании Крыма получат поддержку правительства РФ - РИА Новости Крым, 23.07.2026

Рыбопромышленные компании Крыма получат поддержку правительства РФ

Республика Крым, Севастополь и Краснодарский край получат субсидии для поддержки предпринимателей, которые занимаются добычей, разведением и переработкой рыбы и РИА Новости Крым, 23.07.2026

2026-07-23T15:27

2026-07-23T15:27

2026-07-23T15:27

рыба

рыбоводство

рыбный промысел в крыму

новости

черное море

азовское море

михаил мишустин

правительство россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Республика Крым, Севастополь и Краснодарский край получат субсидии для поддержки предпринимателей, которые занимаются добычей, разведением и переработкой рыбы и морепродуктов. Об этом в четверг, 23 июля, в ходе заседания правительства РФ заявил его председатель Михаил Мишустин.По его словам, правительство поддержит рыбопромышленные компании, которые работают на Азовском и Черном морях. Средства помогут рыбопромышленным предприятиям возместить часть затрат на операционные расходы и сохранить рабочие места.Также Мишустин отметил, что правительство скорректировало госпрограмму развития сельского хозяйства. В частности, будет введен новый грант для поддержки малых хозяйств в размере до 265 миллионов рублей на реализацию проектов по акселерации молочной фермы. Средства позволят увеличить поголовье дойного стада, приобрести необходимую технику и оборудование, решить вопрос с кормовой базой. Председатель правительства РФ добавил, что срок использования грантов можно будет продлить на 12 месяцев для аграриев, участвующих в СВО.Ранее сообщалось, что с начала 2026 года в Азово-Черноморском бассейне выловили почти 20 тысяч тонн рыбы. Из этого количества хамса составляет 12,4 тыс. тонн.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Большая и маленькая: сколько рыбы поймали в Азовском и Черном морях с начала годаПоставки рыбы из Армении в Россию полностью остановленыЕдиным фронтом: как в Крыму перестраивают бизнес под реалии ЧС

черное море

азовское море

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2026

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рыба, рыбоводство, рыбный промысел в крыму, новости, черное море, азовское море, михаил мишустин, правительство россии