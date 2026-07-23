https://crimea.ria.ru/20260723/rubio-otvetil-na-trebovanie-rf-prekratit-nakachivat-kiev-oruzhiem-1157903091.html

Рубио ответил на требование РФ прекратить накачивать Киев оружием

Рубио ответил на требование РФ прекратить накачивать Киев оружием - РИА Новости Крым, 23.07.2026

Рубио ответил на требование РФ прекратить накачивать Киев оружием

США продолжат поставлять вооружения киевскому режиму. Так американский госсекретарь Марко Рубио на пресс-конференции в Маниле прокомментировал требование Москвы РИА Новости Крым, 23.07.2026

2026-07-23T12:15

2026-07-23T12:15

2026-07-23T12:15

марко рубио

сша

поставки западного оружия украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. США продолжат поставлять вооружения киевскому режиму. Так американский госсекретарь Марко Рубио на пресс-конференции в Маниле прокомментировал требование Москвы прекратить накачивать Киев оружием.Глава российского МИД Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Марко Рубио в четверг заявил о недопустимости дальнейшей накачки киевского режима вооружениями.Он напомнил, что Штаты продают оружие Украине через PURL (перечень приоритетных потребностей Украины – ред.)."Это наша инициатива по линии НАТО, и именно в этом мы принимаем участие", – констатировал он.При этом Рубио добавил, что США всегда открыты к проведению новых встреч с представителями Российской Федерации и якобы продолжают искать приемлемый для обеих сторон путь к завершению конфликта на Украине.Глава МИД России Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Вооруженных сил РФ. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму.В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Испания даст Украине 50 млн евро на покупку оружия у СШАКиев получит лицензию на производство ракет SCALP – Макрон Украина получит от США лицензию на производство систем Patriot – Трамп

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марко рубио, сша, поставки западного оружия украине, украина, новости, политика