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Рубио ответил на требование РФ прекратить накачивать Киев оружием - РИА Новости Крым, 23.07.2026
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Рубио ответил на требование РФ прекратить накачивать Киев оружием
Рубио ответил на требование РФ прекратить накачивать Киев оружием - РИА Новости Крым, 23.07.2026
Рубио ответил на требование РФ прекратить накачивать Киев оружием
США продолжат поставлять вооружения киевскому режиму. Так американский госсекретарь Марко Рубио на пресс-конференции в Маниле прокомментировал требование Москвы РИА Новости Крым, 23.07.2026
2026-07-23T12:15
2026-07-23T12:15
марко рубио
сша
поставки западного оружия украине
украина
новости
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. США продолжат поставлять вооружения киевскому режиму. Так американский госсекретарь Марко Рубио на пресс-конференции в Маниле прокомментировал требование Москвы прекратить накачивать Киев оружием.Глава российского МИД Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Марко Рубио в четверг заявил о недопустимости дальнейшей накачки киевского режима вооружениями.Он напомнил, что Штаты продают оружие Украине через PURL (перечень приоритетных потребностей Украины – ред.)."Это наша инициатива по линии НАТО, и именно в этом мы принимаем участие", – констатировал он.При этом Рубио добавил, что США всегда открыты к проведению новых встреч с представителями Российской Федерации и якобы продолжают искать приемлемый для обеих сторон путь к завершению конфликта на Украине.Глава МИД России Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Вооруженных сил РФ. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму.В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Испания даст Украине 50 млн евро на покупку оружия у СШАКиев получит лицензию на производство ракет SCALP – Макрон Украина получит от США лицензию на производство систем Patriot – Трамп
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96
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марко рубио, сша, поставки западного оружия украине, украина, новости, политика
Рубио ответил на требование РФ прекратить накачивать Киев оружием

США продолжат продавать оружие на Украину – Рубио

12:15 23.07.2026
 
© МИД РоссииГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио
© МИД России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. США продолжат поставлять вооружения киевскому режиму. Так американский госсекретарь Марко Рубио на пресс-конференции в Маниле прокомментировал требование Москвы прекратить накачивать Киев оружием.
Глава российского МИД Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Марко Рубио в четверг заявил о недопустимости дальнейшей накачки киевского режима вооружениями.
"Наша политика в этом отношении не изменилась", – цитирует Рубио РИА Новости.
Он напомнил, что Штаты продают оружие Украине через PURL (перечень приоритетных потребностей Украины – ред.).
"Это наша инициатива по линии НАТО, и именно в этом мы принимаем участие", – констатировал он.
При этом Рубио добавил, что США всегда открыты к проведению новых встреч с представителями Российской Федерации и якобы продолжают искать приемлемый для обеих сторон путь к завершению конфликта на Украине.
"Нам придется искать новые предложения и новые идеи... Мир наступит только благодаря какой-то новой идее и новым концепциям. Мы готовы предложить некоторые такие идеи в подходящей обстановке и форме, если представится возможность и будут подходящие условия", - добавил американский госсекретарь.
Глава МИД России Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Вооруженных сил РФ. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму.
В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект.
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Марко РубиоСШАПоставки западного оружия УкраинеУкраинаНовостиПолитика
 
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