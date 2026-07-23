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Рождаемость в Крыму: социолог оценила ситуацию

Рождаемость в Крыму: социолог оценила ситуацию - РИА Новости Крым, 23.07.2026

Рождаемость в Крыму: социолог оценила ситуацию

В Крыму суммарный коэффициент рождаемости (СКР) сейчас немногим выше среднего по России, хотя в целом по стране наблюдается отрицательная динамика. Об этом в... РИА Новости Крым, 23.07.2026

2026-07-23T16:43

2026-07-23T16:43

2026-07-23T16:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. В Крыму суммарный коэффициент рождаемости (СКР) сейчас немногим выше среднего по России, хотя в целом по стране наблюдается отрицательная динамика. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), доцент кафедры политических наук и международных отношений КФУ им. В.И. Вернадского Наталья Киселева."В Крыму показатель СКР выше среднего показателя по России, но мы отмечаем снижение суммарного коэффициента рождаемости по Крыму. Так, в республике СКР где-то 1,4, а вот в Севастополе – всего 1,06. При этом Севастополь входит в десятку аутсайдеров с самыми низкими показателями суммарного коэффициента рождаемости", - сказала она.При этом Киселева напомнила, что просто для воспроизводства населения, без увеличения его численности, СКР должен составлять 2,1. Но по итогам прошлого года, этот показатель был значительно ниже. Только в двух регионах Российской Федерации в 2025 году этот показатель был выше (более двух детей на одну женщину). Это Чеченская Республика и Республика Тыва, сказала Киселева.Также эксперт уточнила, что в России наблюдается отрицательная динамика по СРК, с 2015 года этот показатель снижается. Однако в ряде регионов рост есть, так, в прошлом году он наблюдался в четырнадцати регионах.Социологические исследования показывают, что два главных условия для рождения вторых и последующих детей – это, во-первых, наличие собственного жилья, а, во-вторых, уровень семейных доходов, сказала Киселева.Годом ранее ситуация с суммарным коэффициентом рождаемости (СКР) в Крыму была аналогичной – СКР также превышал средние данные по России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Младенческая смертность в России достигла минимумаЕдиное пособие получают девять миллионов российских семей – МедведевВ Крыму нужен центр по решению демографических проблем

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рождаемость, крым, наталья киселева, форго, статистика, семья, россия, новости крыма, демография