https://crimea.ria.ru/20260723/rasstrelyal-glavu-novofedorovki-sud-spustya-16-let-vynes-prigovor-ispolnitelyu-1157912694.html

Расстрелял главу Новофедоровки: суд спустя 16 лет вынес приговор исполнителю

Расстрелял главу Новофедоровки: суд спустя 16 лет вынес приговор исполнителю - РИА Новости Крым, 23.07.2026

Расстрелял главу Новофедоровки: суд спустя 16 лет вынес приговор исполнителю

Суд в Крыму вынес заочный приговор 55-летнему уроженцу Ингушетии за убийство главы поселка Новофедоровка в 2010 году. Об этом сообщили в Главном следственном... РИА Новости Крым, 23.07.2026

2026-07-23T14:41

2026-07-23T14:41

2026-07-23T14:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Суд в Крыму вынес заочный приговор 55-летнему уроженцу Ингушетии за убийство главы поселка Новофедоровка в 2010 году. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следкома России по Крыму и Севастополю. По данным следствия, житель Республики Ингушетия после конфликта на личной почве с главой поселкового совета Новофедоровки утром 29 июня 2010 года прибыл на мопеде к дому главы, спрятав автомат Калашникова в чехле из-под теннисной ракетки. Увидев, что потерпевший находится в своем автомобиле, фигурант несколько раз выстрелил в него. От полученных ранений чиновник скончался на месте. Сразу после совершения преступления обвиняемый скрылся.Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 55-летнего уроженца Ингушетии. Мужчина обвиняется в убийстве и хранении огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 105, ч. 1 ст. 222 УК РФ).В рамках расследования уголовных дел прошлых лет следователи исследователи-криминалисты вместе с коллегами из органов МВД вновь изучили и восстановили обстоятельства преступления, провели значительный объем оперативно-розыскных и следственных действий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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