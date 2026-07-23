Рейтинг@Mail.ru
Расстрелял главу Новофедоровки: суд спустя 16 лет вынес приговор исполнителю - РИА Новости Крым, 23.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260723/rasstrelyal-glavu-novofedorovki-sud-spustya-16-let-vynes-prigovor-ispolnitelyu-1157912694.html
Расстрелял главу Новофедоровки: суд спустя 16 лет вынес приговор исполнителю
Расстрелял главу Новофедоровки: суд спустя 16 лет вынес приговор исполнителю - РИА Новости Крым, 23.07.2026
Расстрелял главу Новофедоровки: суд спустя 16 лет вынес приговор исполнителю
Суд в Крыму вынес заочный приговор 55-летнему уроженцу Ингушетии за убийство главы поселка Новофедоровка в 2010 году. Об этом сообщили в Главном следственном... РИА Новости Крым, 23.07.2026
2026-07-23T14:41
2026-07-23T14:51
крым
гсу ск россии по крыму и севастополю
убийство
приговор
суд
уголовный кодекс
новости крыма
происшествия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/17/1157912345_43:0:1199:650_1920x0_80_0_0_cbf4b980553bccab1819ae0f0b3e1a46.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Суд в Крыму вынес заочный приговор 55-летнему уроженцу Ингушетии за убийство главы поселка Новофедоровка в 2010 году. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следкома России по Крыму и Севастополю. По данным следствия, житель Республики Ингушетия после конфликта на личной почве с главой поселкового совета Новофедоровки утром 29 июня 2010 года прибыл на мопеде к дому главы, спрятав автомат Калашникова в чехле из-под теннисной ракетки. Увидев, что потерпевший находится в своем автомобиле, фигурант несколько раз выстрелил в него. От полученных ранений чиновник скончался на месте. Сразу после совершения преступления обвиняемый скрылся.Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 55-летнего уроженца Ингушетии. Мужчина обвиняется в убийстве и хранении огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 105, ч. 1 ст. 222 УК РФ).В рамках расследования уголовных дел прошлых лет следователи исследователи-криминалисты вместе с коллегами из органов МВД вновь изучили и восстановили обстоятельства преступления, провели значительный объем оперативно-розыскных и следственных действий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/17/1157912345_188:0:1055:650_1920x0_80_0_0_5826b45f071d6d884959aeb51171ac4f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, гсу ск россии по крыму и севастополю, убийство, приговор, суд, уголовный кодекс, новости крыма, происшествия
Расстрелял главу Новофедоровки: суд спустя 16 лет вынес приговор исполнителю

В Крыму за убийство главы Новофедоровки в 2010 году осужден уроженец Ингушетии

14:41 23.07.2026 (обновлено: 14:51 23.07.2026)
 
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. СевастополюВ Крыму за убийство главы поселка Новофедоровка заочно осужден уроженец Ингушетии
В Крыму за убийство главы поселка Новофедоровка заочно осужден уроженец Ингушетии
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Суд в Крыму вынес заочный приговор 55-летнему уроженцу Ингушетии за убийство главы поселка Новофедоровка в 2010 году. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следкома России по Крыму и Севастополю.
По данным следствия, житель Республики Ингушетия после конфликта на личной почве с главой поселкового совета Новофедоровки утром 29 июня 2010 года прибыл на мопеде к дому главы, спрятав автомат Калашникова в чехле из-под теннисной ракетки. Увидев, что потерпевший находится в своем автомобиле, фигурант несколько раз выстрелил в него. От полученных ранений чиновник скончался на месте. Сразу после совершения преступления обвиняемый скрылся.
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. СевастополюВ Крыму за убийство главы поселка Новофедоровка заочно осужден уроженец Ингушетии
В Крыму за убийство главы поселка Новофедоровка заочно осужден уроженец Ингушетии
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
В Крыму за убийство главы поселка Новофедоровка заочно осужден уроженец Ингушетии
Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 55-летнего уроженца Ингушетии. Мужчина обвиняется в убийстве и хранении огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 105, ч. 1 ст. 222 УК РФ).
В рамках расследования уголовных дел прошлых лет следователи исследователи-криминалисты вместе с коллегами из органов МВД вновь изучили и восстановили обстоятельства преступления, провели значительный объем оперативно-розыскных и следственных действий.

"Личность фигуранта была установлена. В настоящее время он объявлен в международный розыск, ему заочно предъявлено обвинение в совершении убийства и хранении огнестрельного оружия. Судом мужчина заочно приговорен к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - добавили в СК.

Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымГСУ СК России по Крыму и СевастополюУбийствоПриговорСудУголовный кодексНовости КрымаПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:53В Крыму расширили зону ЧС
15:46Крымчанин оправдывал теракт в "Крокусе" – ему грозит 7 лет заключения
15:27Рыбопромышленные компании Крыма получат поддержку правительства РФ
15:14Крымский мост сейчас: обстановка с очередями к 15:00
15:07Путин собрал Совбез
14:56В Севастополе молодым семьям компенсируют расходы на съемное жилье
14:41Расстрелял главу Новофедоровки: суд спустя 16 лет вынес приговор исполнителю
14:30"Властелин колец" стал любимой приключенческой книгой россиян
14:15Сели блокируют дороги на ЮБК
14:12Купить квартиру в Крыму: сколько лет нужно копить семье с одним ребенком
14:00Учебно-боевой самолет разбился в Подмосковье
13:52ВСУ продолжают бить по ЛНР – есть погибшие и раненые
13:40Новости СВО: армия РФ громит подразделения врага
13:25Атака на турецкий сухогруз в Черном море: один человек погиб и трое ранены
13:03Последствия шторма на Южном берегу Крыма ликвидируют более 100 человек
13:00В Ялте обследуют поврежденную при атаке ВСУ многоэтажку - люди расселены
12:54Безэкипажный катер ВСУ разбит в Черном море
12:50Сотрудницы детсада в Сочи истязали малышей – открыто уголовное дело
12:40Ливни на ЮБК: в Ялте выпало больше месячной нормы осадков
12:32Взрыв газа в Подмосковье: обнаружен погибший
Лента новостейМолния