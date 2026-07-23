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Расстрелял главу Новофедоровки: суд спустя 16 лет вынес приговор исполнителю
Расстрелял главу Новофедоровки: суд спустя 16 лет вынес приговор исполнителю - РИА Новости Крым, 23.07.2026
Расстрелял главу Новофедоровки: суд спустя 16 лет вынес приговор исполнителю
Суд в Крыму вынес заочный приговор 55-летнему уроженцу Ингушетии за убийство главы поселка Новофедоровка в 2010 году. Об этом сообщили в Главном следственном... РИА Новости Крым, 23.07.2026
2026-07-23T14:41
2026-07-23T14:41
2026-07-23T14:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Суд в Крыму вынес заочный приговор 55-летнему уроженцу Ингушетии за убийство главы поселка Новофедоровка в 2010 году. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следкома России по Крыму и Севастополю. По данным следствия, житель Республики Ингушетия после конфликта на личной почве с главой поселкового совета Новофедоровки утром 29 июня 2010 года прибыл на мопеде к дому главы, спрятав автомат Калашникова в чехле из-под теннисной ракетки. Увидев, что потерпевший находится в своем автомобиле, фигурант несколько раз выстрелил в него. От полученных ранений чиновник скончался на месте. Сразу после совершения преступления обвиняемый скрылся.Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 55-летнего уроженца Ингушетии. Мужчина обвиняется в убийстве и хранении огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 105, ч. 1 ст. 222 УК РФ).В рамках расследования уголовных дел прошлых лет следователи исследователи-криминалисты вместе с коллегами из органов МВД вновь изучили и восстановили обстоятельства преступления, провели значительный объем оперативно-розыскных и следственных действий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Расстрелял главу Новофедоровки: суд спустя 16 лет вынес приговор исполнителю
В Крыму за убийство главы Новофедоровки в 2010 году осужден уроженец Ингушетии
14:41 23.07.2026 (обновлено: 14:51 23.07.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Суд в Крыму вынес заочный приговор 55-летнему уроженцу Ингушетии за убийство главы поселка Новофедоровка в 2010 году. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следкома России по Крыму и Севастополю.
По данным следствия, житель Республики Ингушетия после конфликта на личной почве с главой поселкового совета Новофедоровки утром 29 июня 2010 года прибыл на мопеде к дому главы, спрятав автомат Калашникова в чехле из-под теннисной ракетки. Увидев, что потерпевший находится в своем автомобиле, фигурант несколько раз выстрелил в него. От полученных ранений чиновник скончался на месте. Сразу после совершения преступления обвиняемый скрылся.
Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 55-летнего уроженца Ингушетии. Мужчина обвиняется в убийстве и хранении огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 105, ч. 1 ст. 222 УК РФ).
В рамках расследования уголовных дел прошлых лет следователи исследователи-криминалисты вместе с коллегами из органов МВД вновь изучили и восстановили обстоятельства преступления, провели значительный объем оперативно-розыскных и следственных действий.
"Личность фигуранта была установлена. В настоящее время он объявлен в международный розыск, ему заочно предъявлено обвинение в совершении убийства и хранении огнестрельного оружия. Судом мужчина заочно приговорен к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - добавили в СК.
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