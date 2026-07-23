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Путин собрал Совбез
Путин собрал Совбез - РИА Новости Крым, 23.07.2026
Путин собрал Совбез
Президент Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совета Безопасности, в ходе которого обсудили сырьевое обеспечение перспективных образцов... РИА Новости Крым, 23.07.2026
2026-07-23T15:07
2026-07-23T15:07
2026-07-23T15:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. Президент Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совета Безопасности, в ходе которого обсудили сырьевое обеспечение перспективных образцов вооружения. об этом сообщает Кремль.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Противник почувствует: Путин пообещал мощные ответные удары по УкраинеПутин отметил ускорение динамики банковского кредитования в РоссииНас ждет победа: Путин заявил о продвижении российских войск
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РИА Новости Крым
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