Рейтинг@Mail.ru
Путин собрал Совбез - РИА Новости Крым, 23.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260723/putin-sobral-sovbez--1157914434.html
Путин собрал Совбез
Путин собрал Совбез - РИА Новости Крым, 23.07.2026
Путин собрал Совбез
Президент Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совета Безопасности, в ходе которого обсудили сырьевое обеспечение перспективных образцов... РИА Новости Крым, 23.07.2026
2026-07-23T15:07
2026-07-23T15:07
кремль
новости
владимир путин (политик)
политика
совет безопасности россии
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/1c/1157230127_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_a8ee434bde693dbb1b469505132384ae.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. Президент Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совета Безопасности, в ходе которого обсудили сырьевое обеспечение перспективных образцов вооружения. об этом сообщает Кремль.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Противник почувствует: Путин пообещал мощные ответные удары по УкраинеПутин отметил ускорение динамики банковского кредитования в РоссииНас ждет победа: Путин заявил о продвижении российских войск
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/1c/1157230127_710:273:3077:2048_1920x0_80_0_0_4927332eaec39d1354ceaeeb29e3f208.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кремль, новости, владимир путин (политик), политика, совет безопасности россии
Путин собрал Совбез

Путин обсудил с членами Совбеза перспективные образцы вооружения

15:07 23.07.2026
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провел совещание по обеспечению топливом внутреннего рынка
Президент Владимир Путин провел совещание по обеспечению топливом внутреннего рынка
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. Президент Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совета Безопасности, в ходе которого обсудили сырьевое обеспечение перспективных образцов вооружения. об этом сообщает Кремль.
"Обсуждалась работа предприятий, производящих материалы, комплектующие и сырье для серийного выпуска новых и модернизированных образцов вооружений, военной и специальной техники",- говорится в сообщении.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Противник почувствует: Путин пообещал мощные ответные удары по Украине
Путин отметил ускорение динамики банковского кредитования в России
Нас ждет победа: Путин заявил о продвижении российских войск
 
КремльНовостиВладимир Путин (политик)ПолитикаСовет безопасности России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:53В Крыму расширили зону ЧС
15:46Крымчанин оправдывал теракт в "Крокусе" – ему грозит 7 лет заключения
15:27Рыбопромышленные компании Крыма получат поддержку правительства РФ
15:14Крымский мост сейчас: обстановка с очередями к 15:00
15:07Путин собрал Совбез
14:56В Севастополе молодым семьям компенсируют расходы на съемное жилье
14:41Расстрелял главу Новофедоровки: суд спустя 16 лет вынес приговор исполнителю
14:30"Властелин колец" стал любимой приключенческой книгой россиян
14:15Сели блокируют дороги на ЮБК
14:12Купить квартиру в Крыму: сколько лет нужно копить семье с одним ребенком
14:00Учебно-боевой самолет разбился в Подмосковье
13:52ВСУ продолжают бить по ЛНР – есть погибшие и раненые
13:40Новости СВО: армия РФ громит подразделения врага
13:25Атака на турецкий сухогруз в Черном море: один человек погиб и трое ранены
13:03Последствия шторма на Южном берегу Крыма ликвидируют более 100 человек
13:00В Ялте обследуют поврежденную при атаке ВСУ многоэтажку - люди расселены
12:54Безэкипажный катер ВСУ разбит в Черном море
12:50Сотрудницы детсада в Сочи истязали малышей – открыто уголовное дело
12:40Ливни на ЮБК: в Ялте выпало больше месячной нормы осадков
12:32Взрыв газа в Подмосковье: обнаружен погибший
Лента новостейМолния