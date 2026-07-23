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Принят закон о бесплатном ЭКО для вдов ветеранов боевых действий
Принят закон о бесплатном ЭКО для вдов ветеранов боевых действий - РИА Новости Крым, 23.07.2026
Принят закон о бесплатном ЭКО для вдов ветеранов боевых действий
Государственная Дума приняла во втором и третьем чтениях закон, согласно которому супруги погибших ветеранов и инвалидов боевых действий получат право на... РИА Новости Крым, 23.07.2026
2026-07-23T18:39
2026-07-23T18:39
2026-07-23T18:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Государственная Дума приняла во втором и третьем чтениях закон, согласно которому супруги погибших ветеранов и инвалидов боевых действий получат право на бесплатное использование вспомогательных репродуктивных технологий, включая процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Об этом пишет РИА Новости.Согласно принятому закону, помощь будет предоставляться в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи, а порядок установит Минздрав РФ.Право на бесплатное ЭКО получат супруги погибших инвалидов и ветеранов боевых действий, не вступившие в повторный брак. Они смогут воспользоваться этой возможностью в течение пяти лет с момента гибели супруга. Обязательное условие для этого - наличие нотариально удостоверенного согласия погибшего, данного им при жизни на использование его биологического материала. При этом беременность должна наступить в пределах пятилетнего срока.Уточняется, что закон вступает в силу с 1 декабря 2026 года.Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает в России новый вид социальной пенсии для детей, рожденных с помощью ЭКО.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России число многодетных семей выросло на 14,5%В Крыму назвали главные причины абортовВ России выделят 147 млрд на развитие инфраструктуры для матерей и детей
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программа эко, новости, ветераны сво, участники сво, медицина, государственная дума рф
Принят закон о бесплатном ЭКО для вдов ветеранов боевых действий
Госдума приняла закон о бесплатном ЭКО для вдов ветеранов и инвалидов боевых действий
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Государственная Дума приняла во втором и третьем чтениях закон, согласно которому супруги погибших ветеранов и инвалидов боевых действий получат право на бесплатное использование вспомогательных репродуктивных технологий, включая процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Об этом пишет РИА Новости.
Согласно принятому закону, помощь будет предоставляться в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи, а порядок установит Минздрав РФ.
Право на бесплатное ЭКО получат супруги погибших инвалидов и ветеранов боевых действий, не вступившие в повторный брак. Они смогут воспользоваться этой возможностью в течение пяти лет с момента гибели супруга. Обязательное условие для этого - наличие нотариально удостоверенного согласия погибшего, данного им при жизни на использование его биологического материала. При этом беременность должна наступить в пределах пятилетнего срока.
Уточняется, что закон вступает в силу с 1 декабря 2026 года.
Ранее сообщалось,
что президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает в России новый вид социальной пенсии для детей, рожденных с помощью ЭКО.
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