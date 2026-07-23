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Последствия шторма на Южном берегу Крыма ликвидируют более 100 человек

Последствия шторма на Южном берегу Крыма ликвидируют более 100 человек - РИА Новости Крым, 23.07.2026

Последствия шторма на Южном берегу Крыма ликвидируют более 100 человек

Более сотни спасателей ликвидируют последствия непогоды на Южном берегу Крыма, группировка сил увеличена. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС... РИА Новости Крым, 23.07.2026

2026-07-23T13:03

2026-07-23T13:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Более сотни спасателей ликвидируют последствия непогоды на Южном берегу Крыма, группировка сил увеличена. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.На Южном берегу Крыма в четверг, 23 июля, в результате сложных погодных условий подтоплены не менее 6 домов и один санаторий, сообщалось ранее. На трассу Ялта - Севастополь сошел сель.Всего спасатели приняли информацию о десяти происшествиях, связанных с непогодой в Ялте, Парковом, Симеизе, Голубом Заливе. При этом данные о подтоплении в санатории "Симеиз" не подтвердилась.Уточняется, что к полудню четверга максимальные осадки зарегистрированы на территории поселка Никита – 39 мм, где выпал дождь с градом, Ялты – 36 мм, Евпатория – 12 мм, в Черноморском районе – 10 мм, Раздольненский районе – 5 мм, Симферополе – 4 мм. Максимальные зарегистрированные порывы ветра – до 10 м/с.С начала непогоды в Ялте выпало больше месячной нормы осадков. Сообщали ранее РИА Новости Крым в Гидрометцентре региона. До этого в Крыму было объявлено экстренное предупреждение в связи с надвигающимся грозовым штормом. В течение суток 23 июля на полуострове ожидаются дожди, местами сильные ливни, грозы, град, в отдельных районах крупный град, при грозах шквалистое усиление ветра 20-25 м/с.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сель сошел на трассу Ялта – СевастопольУчасток трассы Ялта-Севастополь перекрыт из-за схода селяНа Севастополь обрушится сильный дождь с грозой

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