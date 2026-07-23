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Погрузочные операции на терминале КТК в Черном море временно остановлены - РИА Новости Крым, 23.07.2026
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Погрузочные операции на терминале КТК в Черном море временно остановлены
Погрузочные операции на терминале КТК в Черном море временно остановлены - РИА Новости Крым, 23.07.2026
Погрузочные операции на терминале КТК в Черном море временно остановлены
Погрузочные операции на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в акватории Черного моря временно приостановлены для обеспечения... РИА Новости Крым, 23.07.2026
2026-07-23T16:04
2026-07-23T16:04
каспийский трубопроводный консорциум
казахстан
нефть
черное море
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Погрузочные операции на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в акватории Черного моря временно приостановлены для обеспечения безопасности судов. Об этом сообщает Минэнерго Казахстана.При этом все производственные и технические объекты консорциума находятся в исправном состоянии, работают в штатном режиме и готовы к возобновлению перевалки сырья сразу после нормализации обстановки, указали в министерстве.Министерство энергетики Республики Казахстан находится в постоянном взаимодействии с руководством КТК, крупнейшими грузоотправителями, судовладельцами и профильными государственными органами, говорится в заявлении."В настоящее время проводятся непрерывные консультации по выработке решений, направленных на обеспечение условий безопасного судоходства и скорейшее возобновление стабильного экспорта казахстанской нефти на мировые рынки", - подчеркнули в ведомстве.19 июля на терминале КТК в Черном море атаке дронов подверглись два танкера. На борту танкеров под флагами Либерии (ASIA) и Маршалловых островов (NISSOS IOS) находились международные экипажи, пострадавших нет, разлива нефти не допущено. Однако погрузка нефти была остановлена. Атаку резко осудил Казахстан. В МИД страны заявили, что рассматривают такие удары как недопустимое посягательство на экономические интересы республики.20 июля беспилотником был атакован еще один танкер. В результате попадания в кормовую часть правого борта между надстройкой и машинно-котельным отделением возник пожар на палубе и в отсеках танкера. Пожар в течение нескольких часов был ликвидирован.Представитель МИД России Мария Захарова убеждена, что теракты киевского режима в Черном море напрямую связаны с попытками помешать международным усилиям по украинскому урегулированию.Каспийский трубопроводный консорциум объединяет крупнейшие предприятия ТЭК России, США, Казахстана и ряда стран Западной Европы. КТК обеспечивает транспортировку нефти с трех крупных казахстанских месторождений: Тенгиз, Кашаган, Карачаганак. Объем перевалки в 2024 году составил около 63 млн тонн нефти, при этом около 74% указанного объема приходится на долю зарубежных грузоотправителей. Крупным акционером КТК является, в частности, американская компания ChevronСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия выработала меры для защиты следующих из портов РФ судовНефтяной танкер Nordic Zenith атакован в Черном мореВСУ ударили по морскому перевалочному комплексу в Новороссийске
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каспийский трубопроводный консорциум, казахстан, нефть, черное море, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости
Погрузочные операции на терминале КТК в Черном море временно остановлены

Погрузку нефти на терминале КТК в Черном море временно приостановили в целях безопасности

16:04 23.07.2026
 
© Фото : Каспийский трубопроводный консорциумНефтеперекачивающая станция КТК. Архивное фото
Нефтеперекачивающая станция КТК. Архивное фото
© Фото : Каспийский трубопроводный консорциум
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Погрузочные операции на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в акватории Черного моря временно приостановлены для обеспечения безопасности судов. Об этом сообщает Минэнерго Казахстана.
"В настоящее время погрузочные операции на морском терминале КТК временно приостановлены в целях обеспечения безопасности судов, экипажей и экологии в акватории Черного моря", - говорится в заявлении в Telegram-канале ведомства.
При этом все производственные и технические объекты консорциума находятся в исправном состоянии, работают в штатном режиме и готовы к возобновлению перевалки сырья сразу после нормализации обстановки, указали в министерстве.
Также в связи с ограничениями по приему нефти в трубопроводную систему и с целью предотвращения затоваривания резервуарных парков, нефтедобывающие компании снизили объемы добычи нефти. В Минэнерго Казахстана отметили, что данная мера носит технологический характер и направлена на обеспечение стабильности производственных процессов.
Министерство энергетики Республики Казахстан находится в постоянном взаимодействии с руководством КТК, крупнейшими грузоотправителями, судовладельцами и профильными государственными органами, говорится в заявлении.
"В настоящее время проводятся непрерывные консультации по выработке решений, направленных на обеспечение условий безопасного судоходства и скорейшее возобновление стабильного экспорта казахстанской нефти на мировые рынки", - подчеркнули в ведомстве.
19 июля на терминале КТК в Черном море атаке дронов подверглись два танкера. На борту танкеров под флагами Либерии (ASIA) и Маршалловых островов (NISSOS IOS) находились международные экипажи, пострадавших нет, разлива нефти не допущено. Однако погрузка нефти была остановлена. Атаку резко осудил Казахстан. В МИД страны заявили, что рассматривают такие удары как недопустимое посягательство на экономические интересы республики.
20 июля беспилотником был атакован еще один танкер. В результате попадания в кормовую часть правого борта между надстройкой и машинно-котельным отделением возник пожар на палубе и в отсеках танкера. Пожар в течение нескольких часов был ликвидирован.
Представитель МИД России Мария Захарова убеждена, что теракты киевского режима в Черном море напрямую связаны с попытками помешать международным усилиям по украинскому урегулированию.
Каспийский трубопроводный консорциум объединяет крупнейшие предприятия ТЭК России, США, Казахстана и ряда стран Западной Европы. КТК обеспечивает транспортировку нефти с трех крупных казахстанских месторождений: Тенгиз, Кашаган, Карачаганак. Объем перевалки в 2024 году составил около 63 млн тонн нефти, при этом около 74% указанного объема приходится на долю зарубежных грузоотправителей. Крупным акционером КТК является, в частности, американская компания Chevron
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