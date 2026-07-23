https://crimea.ria.ru/20260723/obstrel-vsu-belgorodskoy-oblast-odin-chelovek-pogib-i-9-postradali-1157898058.html

Обстрел ВСУ Белгородской область: один человек погиб и 9 пострадали

Обстрел ВСУ Белгородской область: один человек погиб и 9 пострадали - РИА Новости Крым, 23.07.2026

Обстрел ВСУ Белгородской область: один человек погиб и 9 пострадали

В Белгородской области в результате атак ВСУ один человек погиб, еще девять пострадали. За сутки враг 157 раз атаковал территорию региона, сообщил врио... РИА Новости Крым, 23.07.2026

2026-07-23T09:35

2026-07-23T09:35

2026-07-23T09:35

александр шуваев

белгородская область

обстрелы белгородской области

атаки всу

новости сво

происшествия

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/06/1134025326_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_92e1a9f504da5c3fdf214f3c4388d4d1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. В Белгородской области в результате атак ВСУ один человек погиб, еще девять пострадали. За сутки враг 157 раз атаковал территорию региона, сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев в своем канале в МАКС."Противник совершил семь обстрелов с применением реактивных систем залпового огня, авиации и артиллерии. Также семь раз производил сбросы взрывных устройств с БПЛА. Сбиты и подавлены 177 беспилотников", – говорится в сообщении.Губернатор уточнил, что за сутки под удары противника попали Белгород, Алексеевский, Белгородский, Борисовский, Валуйский, Вейделевский, Волоконовский, Грайворонский, Краснояружский, Новооскольский, Ракитянский, Старооскольский, Шебекинский и Яковлевский округа региона.Ранее сообщалось, что силы и средства ПВО России в течение минувшей ночи подавили и уничтожили 223 украинских беспилотника.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгородской области уходит в отставку глава Шебекинского округаВСУ повредили дамбу Белгородского водохранилищаВСУ ударили по автомойке в Белгороде – 10 человек ранены и один погиб

белгородская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр шуваев, белгородская область, обстрелы белгородской области, атаки всу, новости сво, происшествия