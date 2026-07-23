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Обстрел ВСУ Белгородской область: один человек погиб и 9 пострадали - РИА Новости Крым, 23.07.2026
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Обстрел ВСУ Белгородской область: один человек погиб и 9 пострадали
Обстрел ВСУ Белгородской область: один человек погиб и 9 пострадали - РИА Новости Крым, 23.07.2026
Обстрел ВСУ Белгородской область: один человек погиб и 9 пострадали
В Белгородской области в результате атак ВСУ один человек погиб, еще девять пострадали. За сутки враг 157 раз атаковал территорию региона, сообщил врио... РИА Новости Крым, 23.07.2026
2026-07-23T09:35
2026-07-23T09:35
александр шуваев
белгородская область
обстрелы белгородской области
атаки всу
новости сво
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. В Белгородской области в результате атак ВСУ один человек погиб, еще девять пострадали. За сутки враг 157 раз атаковал территорию региона, сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев в своем канале в МАКС."Противник совершил семь обстрелов с применением реактивных систем залпового огня, авиации и артиллерии. Также семь раз производил сбросы взрывных устройств с БПЛА. Сбиты и подавлены 177 беспилотников", – говорится в сообщении.Губернатор уточнил, что за сутки под удары противника попали Белгород, Алексеевский, Белгородский, Борисовский, Валуйский, Вейделевский, Волоконовский, Грайворонский, Краснояружский, Новооскольский, Ракитянский, Старооскольский, Шебекинский и Яковлевский округа региона.Ранее сообщалось, что силы и средства ПВО России в течение минувшей ночи подавили и уничтожили 223 украинских беспилотника.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгородской области уходит в отставку глава Шебекинского округаВСУ повредили дамбу Белгородского водохранилищаВСУ ударили по автомойке в Белгороде – 10 человек ранены и один погиб
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96
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александр шуваев, белгородская область, обстрелы белгородской области, атаки всу, новости сво, происшествия
Обстрел ВСУ Белгородской область: один человек погиб и 9 пострадали

ВСУ за сутки 157 раз атаковали территорию Белгородской области - есть жертвы

09:35 23.07.2026
 
© Тelegram посла по особым поручениям Родиона МирошникаОбстрелы ВСУ
Обстрелы ВСУ
© Тelegram посла по особым поручениям Родиона Мирошника
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. В Белгородской области в результате атак ВСУ один человек погиб, еще девять пострадали. За сутки враг 157 раз атаковал территорию региона, сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев в своем канале в МАКС.
"Противник совершил семь обстрелов с применением реактивных систем залпового огня, авиации и артиллерии. Также семь раз производил сбросы взрывных устройств с БПЛА. Сбиты и подавлены 177 беспилотников", – говорится в сообщении.
По его информации, в результате атак в Шебекинском округе погиб мирный житель. В Белгороде, Белгородском, Краснояружском и Шебекинском округах ранены девять человек, четверо из них находятся на стационарном лечении.
Губернатор уточнил, что за сутки под удары противника попали Белгород, Алексеевский, Белгородский, Борисовский, Валуйский, Вейделевский, Волоконовский, Грайворонский, Краснояружский, Новооскольский, Ракитянский, Старооскольский, Шебекинский и Яковлевский округа региона.
Ранее сообщалось, что силы и средства ПВО России в течение минувшей ночи подавили и уничтожили 223 украинских беспилотника.
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Александр ШуваевБелгородская областьОбстрелы Белгородской областиАтаки ВСУНовости СВОПроисшествия
 
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