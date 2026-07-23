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Объект ТЭК горит в Ульяновской области после атаки беспилотников
Объект ТЭК горит в Ульяновской области после атаки беспилотников - РИА Новости Крым, 23.07.2026
Объект ТЭК горит в Ульяновской области после атаки беспилотников
В Ульяновской области в результате атаки БПЛА начался пожар на объекте топливно-энергетического комплекса. Об этом сообщил губернатор Алексей Русских. РИА Новости Крым, 23.07.2026
2026-07-23T06:41
2026-07-23T06:41
2026-07-23T06:41
ульяновская область
атаки всу
новости сво
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пожар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. В Ульяновской области в результате атаки БПЛА начался пожар на объекте топливно-энергетического комплекса. Об этом сообщил губернатор Алексей Русских.На месте работают спецслужбы.Накануне украинские беспилотники массово атаковали Крым и Кубань. В Ялте один из беспилотников ударил в многоэтажный жилой дом. В результате ранения получили 17 мирных жителей. В Армавире обломки беспилотника попали на территорию одного из предприятий, в результате чего погиб сотрудник. Также в ночь на среду ВСУ атаковали беспилотниками складские помещения Wildberries на Кубани и в Ставропольском крае. Погибла девушка, еще 9 человек были ранены. В Краснодаре из-за атаки украинских беспилотников повреждены 16 частных домов и шесть многоэтажек. Режим чрезвычайной ситуации введен в Прикубанском и Карасунском округах. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:После атаки ВСУ на гражданские объекты в Крыму возбуждено дело о терактеНовости Ялты: состояние пострадавших после удара ВСУ стабилизировалиИз-за пожара на складах в Краснодаре людей призвали не выходить на улицу
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ульяновская область, атаки всу, новости сво, происшествия, пожар
Объект ТЭК горит в Ульяновской области после атаки беспилотников
В Ульяновской области после атаки беспилотников начался пожар на объекте ТЭК