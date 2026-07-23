https://crimea.ria.ru/20260723/obekt-tek-gorit-v-ulyanovskoy-oblasti-posle-ataki-bespilotnikov-1157895285.html

Объект ТЭК горит в Ульяновской области после атаки беспилотников

Объект ТЭК горит в Ульяновской области после атаки беспилотников - РИА Новости Крым, 23.07.2026

Объект ТЭК горит в Ульяновской области после атаки беспилотников

В Ульяновской области в результате атаки БПЛА начался пожар на объекте топливно-энергетического комплекса. Об этом сообщил губернатор Алексей Русских. РИА Новости Крым, 23.07.2026

2026-07-23T06:41

2026-07-23T06:41

2026-07-23T06:41

ульяновская область

атаки всу

новости сво

происшествия

пожар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. В Ульяновской области в результате атаки БПЛА начался пожар на объекте топливно-энергетического комплекса. Об этом сообщил губернатор Алексей Русских.На месте работают спецслужбы.Накануне украинские беспилотники массово атаковали Крым и Кубань. В Ялте один из беспилотников ударил в многоэтажный жилой дом. В результате ранения получили 17 мирных жителей. В Армавире обломки беспилотника попали на территорию одного из предприятий, в результате чего погиб сотрудник. Также в ночь на среду ВСУ атаковали беспилотниками складские помещения Wildberries на Кубани и в Ставропольском крае. Погибла девушка, еще 9 человек были ранены. В Краснодаре из-за атаки украинских беспилотников повреждены 16 частных домов и шесть многоэтажек. Режим чрезвычайной ситуации введен в Прикубанском и Карасунском округах. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:После атаки ВСУ на гражданские объекты в Крыму возбуждено дело о терактеНовости Ялты: состояние пострадавших после удара ВСУ стабилизировалиИз-за пожара на складах в Краснодаре людей призвали не выходить на улицу

ульяновская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ульяновская область, атаки всу, новости сво, происшествия, пожар