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Новости СВО: армия РФ громит подразделения врага - РИА Новости Крым, 23.07.2026
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Новости СВО: армия РФ громит подразделения врага
Новости СВО: армия РФ громит подразделения врага - РИА Новости Крым, 23.07.2026
Новости СВО: армия РФ громит подразделения врага
Еще 1420 боевиков потерял киевский режим за сутки боев на всех фронтах спецоперации, также разбиты вражеские вооружения и техника, в том числе западного... РИА Новости Крым, 23.07.2026
2026-07-23T13:40
2026-07-23T13:40
россия
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Еще 1420 боевиков потерял киевский режим за сутки боев на всех фронтах спецоперации, также разбиты вражеские вооружения и техника, в том числе западного производства. Об этом сказано в сводке Минобороны России в четверг.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. ВСУ потеряли свыше 275 боевиков, три боевые бронированные машины, 17 автомобилей и артиллерийское орудие.Группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции. Противник потерял до 215 человек, американский бронетранспортер М113, боевую бронированную машину, 12 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и американскую станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.Подразделения "Южной" группы улучшили тактическое положение. За сутки противник потерял более 195 солдат, четыре боевые бронированные машины, 20 автомобилей и два артиллерийских орудия.Военнослужащие группировки "Центр" уничтожили до 350 боевиков киевского режима, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы, станция радиоэлектронной разведки и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Ликвидировали до 345 боевиков ВСУ, шесть боевых бронированных машин, 11 автомобилей и артиллерийское орудие.Бойцы "Днепра" разбили более 40 вражеских солдат, 17 автомобилей и орудие полевой артиллерии.Также российские военные поразили цеха производства и места хранения вражеских беспилотников большой дальности, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах.Средствами ПВО сбили семь управляемых авиационных бомб, восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 480 дронов аппаратов самолетного типа.Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ.Всего с начала спецоперации уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 187 478 беспилотников, 667 зенитных ракетных комплексов, 30 269 танков и другие виды боевой техники и вооружения. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще один населенный пункт в ДНР освобожденМощные удары по Одессе: поражен порт и цеха производства дроновВС России разгромили вражеский пункт запуска БПЛА на правом берегу Днепра
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РИА Новости Крым
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4.7
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россия, новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, потери всу
Новости СВО: армия РФ громит подразделения врага

Минобороны: еще 1420 боевиков потерял киевский режим за сутки боев в зоне СВО

13:40 23.07.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая подготовка штурмовых подразделений бригады "Волки" в ЛНР
Боевая подготовка штурмовых подразделений бригады Волки в ЛНР - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Еще 1420 боевиков потерял киевский режим за сутки боев на всех фронтах спецоперации, также разбиты вражеские вооружения и техника, в том числе западного производства. Об этом сказано в сводке Минобороны России в четверг.
Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. ВСУ потеряли свыше 275 боевиков, три боевые бронированные машины, 17 автомобилей и артиллерийское орудие.
Группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции. Противник потерял до 215 человек, американский бронетранспортер М113, боевую бронированную машину, 12 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и американскую станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
Подразделения "Южной" группы улучшили тактическое положение. За сутки противник потерял более 195 солдат, четыре боевые бронированные машины, 20 автомобилей и два артиллерийских орудия.
Военнослужащие группировки "Центр" уничтожили до 350 боевиков киевского режима, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы, станция радиоэлектронной разведки и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Ликвидировали до 345 боевиков ВСУ, шесть боевых бронированных машин, 11 автомобилей и артиллерийское орудие.
Бойцы "Днепра" разбили более 40 вражеских солдат, 17 автомобилей и орудие полевой артиллерии.
Также российские военные поразили цеха производства и места хранения вражеских беспилотников большой дальности, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах.
Средствами ПВО сбили семь управляемых авиационных бомб, восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 480 дронов аппаратов самолетного типа.
Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ.
Всего с начала спецоперации уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 187 478 беспилотников, 667 зенитных ракетных комплексов, 30 269 танков и другие виды боевой техники и вооружения.
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