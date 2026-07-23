https://crimea.ria.ru/20260723/novosti-sevastopolya-v-gorode-otrazili-ocherednuyu-ataku-s-vozdukha-1157894903.html

Новости Севастополя: в городе отразили очередную атаку с воздуха

Новости Севастополя: в городе отразили очередную атаку с воздуха - РИА Новости Крым, 23.07.2026

Новости Севастополя: в городе отразили очередную атаку с воздуха

В Севастополе ночью отразили атаку украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 23.07.2026

2026-07-23T06:06

2026-07-23T06:06

2026-07-23T06:20

севастополь

новости севастополя

хакерские атаки

безопасность республики крым и севастополя

воздушная тревога в севастополе

пво

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе ночью отразили атаку украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Воздушную тревогу в городе объявили в 2.37, отбой прозвучал в 4.10 утра. О последствиях не сообщается.За минувшие сутки тревогу в городе объявляли шесть раз. Накануне днем в городе сбили 2 БПЛА в Балаклавском и Ленинском районах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости Ялты: состояние пострадавших после удара ВСУ стабилизировалиПосле атаки ВСУ на гражданские объекты в Крыму возбуждено дело о теракте В Севастополе отразили пять воздушных атак

севастополь

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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