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Новости Севастополя: в городе отразили очередную атаку с воздуха
Новости Севастополя: в городе отразили очередную атаку с воздуха - РИА Новости Крым, 23.07.2026
Новости Севастополя: в городе отразили очередную атаку с воздуха
В Севастополе ночью отразили атаку украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 23.07.2026
2026-07-23T06:06
2026-07-23T06:06
2026-07-23T06:20
севастополь
новости севастополя
хакерские атаки
безопасность республики крым и севастополя
воздушная тревога в севастополе
пво
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе ночью отразили атаку украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Воздушную тревогу в городе объявили в 2.37, отбой прозвучал в 4.10 утра. О последствиях не сообщается.За минувшие сутки тревогу в городе объявляли шесть раз. Накануне днем в городе сбили 2 БПЛА в Балаклавском и Ленинском районах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости Ялты: состояние пострадавших после удара ВСУ стабилизировалиПосле атаки ВСУ на гражданские объекты в Крыму возбуждено дело о теракте В Севастополе отразили пять воздушных атак
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости севастополя, хакерские атаки, безопасность республики крым и севастополя, воздушная тревога в севастополе, пво, беспилотник (бпла, дрон)
Новости Севастополя: в городе отразили очередную атаку с воздуха
Новости Севастополя - за ночь военные сбили четыре беспилотника ВСУ
06:06 23.07.2026 (обновлено: 06:20 23.07.2026)