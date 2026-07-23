https://crimea.ria.ru/20260723/novosti-kryma-chast-regiona-obestochena-posle-atak-bespilotnikov-1157896737.html

Новости Крыма: часть региона обесточена после атак беспилотников

Новости Крыма: часть региона обесточена после атак беспилотников - РИА Новости Крым, 23.07.2026

Новости Крыма: часть региона обесточена после атак беспилотников

В Крыму в результате вражеских ударов обесточены ряд населенных пунктов. Об этом сообщили в компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 23.07.2026

2026-07-23T08:18

2026-07-23T08:18

2026-07-23T08:28

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крым

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безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. В Крыму в результате вражеских ударов обесточены ряд населенных пунктов. Об этом сообщили в компании "Крымэнерго".При этом обстановка с подачей электроэнергии в северо-западных, восточных регионах и на юге полуострова все еще остается сложной, уточнили в компании.Также действуют ограничения электроснабжения на всей территории Крыма. Отключения происходят оперативно, в зависимости от ситуации, добавили в пресс-службе, заверив, что энергетики принимают все возможные меры для стабилизации электроснабжения полуострова.22 июля на Южном берегу Крыма в результате атаки беспилотников без света часть населенных пунктов. Днем ранее юг полуострова также была обесточена в результате атак украинских беспилотников.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит в Алуште: как работают магазины и где зарядить телефоныВ Ялте нет воды из-за отключения светаДжанкойский район без света: где получить помощь

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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