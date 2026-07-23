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Новости Крыма: часть региона обесточена после атак беспилотников - РИА Новости Крым, 23.07.2026
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Новости Крыма: часть региона обесточена после атак беспилотников
Новости Крыма: часть региона обесточена после атак беспилотников - РИА Новости Крым, 23.07.2026
Новости Крыма: часть региона обесточена после атак беспилотников
В Крыму в результате вражеских ударов обесточены ряд населенных пунктов. Об этом сообщили в компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 23.07.2026
2026-07-23T08:18
2026-07-23T08:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. В Крыму в результате вражеских ударов обесточены ряд населенных пунктов. Об этом сообщили в компании "Крымэнерго".При этом обстановка с подачей электроэнергии в северо-западных, восточных регионах и на юге полуострова все еще остается сложной, уточнили в компании.Также действуют ограничения электроснабжения на всей территории Крыма. Отключения происходят оперативно, в зависимости от ситуации, добавили в пресс-службе, заверив, что энергетики принимают все возможные меры для стабилизации электроснабжения полуострова.22 июля на Южном берегу Крыма в результате атаки беспилотников без света часть населенных пунктов. Днем ранее юг полуострова также была обесточена в результате атак украинских беспилотников.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит в Алуште: как работают магазины и где зарядить телефоныВ Ялте нет воды из-за отключения светаДжанкойский район без света: где получить помощь
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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энергосистема крыма, крым, новости крыма, гуп рк "крымэнерго", атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя
Новости Крыма: часть региона обесточена после атак беспилотников

Часть Крыма обесточена в результате беспилотных атак ВСУ на объекты энергетики

08:18 23.07.2026 (обновлено: 08:28 23.07.2026)
 
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Электроподстанции в Крыму
© Крымэнерго
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. В Крыму в результате вражеских ударов обесточены ряд населенных пунктов. Об этом сообщили в компании "Крымэнерго".
"В результате беспилотных атак ВСУ на объекты электроснабжения обесточена часть населенных пунктов полуострова", - говорится в сообщении.
При этом обстановка с подачей электроэнергии в северо-западных, восточных регионах и на юге полуострова все еще остается сложной, уточнили в компании.
Также действуют ограничения электроснабжения на всей территории Крыма. Отключения происходят оперативно, в зависимости от ситуации, добавили в пресс-службе, заверив, что энергетики принимают все возможные меры для стабилизации электроснабжения полуострова.
22 июля на Южном берегу Крыма в результате атаки беспилотников без света часть населенных пунктов. Днем ранее юг полуострова также была обесточена в результате атак украинских беспилотников.
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