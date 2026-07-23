https://crimea.ria.ru/20260723/ne-tolko-odessa-chto-polnostyu-obrushit-logistiku-na-ukraine---mnenie-1157915444.html

Не только Одесса: что полностью обрушит логистику на Украине - мнение

Не только Одесса: что полностью обрушит логистику на Украине - мнение - РИА Новости Крым, 23.07.2026

Не только Одесса: что полностью обрушит логистику на Украине - мнение

Украина потеряла уже около половины своей логистики из-за групповых ударов, которые ВС РФ ежесуточно наносят по южным портам. И весь трафик, по которому идет... РИА Новости Крым, 23.07.2026

2026-07-23T19:14

2026-07-23T19:14

2026-07-23T19:14

мнения

андрей манойло

удары по украине

логистика

новости сво

поставки западного оружия украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Украина потеряла уже около половины своей логистики из-за групповых ударов, которые ВС РФ ежесуточно наносят по южным портам. И весь трафик, по которому идет вооружение для ВСУ, окончательно встанет при поражении еще одного важного объекта. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил профессор факультета политологии МГУ им. Ломоносова, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.Украина инициировала срочное заседание Совета Безопасности ООН 27 июля после серии российских атак на гражданские грузовые суда в Черном море. Об этом сообщил и.о. министра иностранных дел Андрей Сибига на платформе X. Он сравнил действия России в Черном море с атаками Ирана на судоходство в Ормузском проливе, отметив, что 22 июля через украинский морской коридор не прошло ни одного судна.В украинских портах остановлено судоходство – СМИБезусловно, на очередном заседании Совета безопасности украинская власть будет отрицать, что ВСУ имеет отношение к многим этим грузам.Также в Киеве будут вновь пытаться выставить Россию извергом, нападающим на гражданские суда с зерном, хотя на самом деле это адекватный ответ на украинский террор в отношении как наших судов в Черном и Азовском морях, так и мирных граждан в регионах РФ, добавил он.А потому нам "надо бдительность сохранять, не вестись на провокации" и продолжать начатое, считает эксперт.Крупнейшая международная судоходная компания прекращает работу на Украине"Сам факт того, что Сибига забегал и они собираются внеочередное заседание Совета безопасности организовывать, уже говорит о том, насколько болезненны те меры, которые предпринимают наши Вооруженные силы, то есть все эти удары. У них половина логистики, наверное, полетела", – полагает эксперт.В Одессе поражены склады с беспилотниками и суда на подходе в портЭто значит, что пока будут найдены обходные маршруты и не увеличат нагрузку на железнодорожный путь – пройдет время, а его у Киева нет: "им оружие и боеприпасы нужны здесь сейчас", добавил Манойло.Манойло уверен: до распада Украины как страны остается не так много времени."В ближайшее время Украину ждет крах. Сначала военный, а потом и политический. Это абсолютно точно. Потому что они семимильными шагами идут именно к этому, независимо от того, чем закончится наша пикировка и противостояние с коллективным Западом, с каким именно счетом завершится", – резюмировал он.А потому, что касается перестановок в украинской власти, то они для нас неважны, а рокировки в армии имеют значение разве что для российских военных, которые "оценивают степень управляемости украинскими войсками в случае прихода той или иной фигуры"."Сырский в этом отношении был, с одной стороны, опасным как сторонник распределенной гибридной войны, то есть нелинейной тактики, а с другой, он воровал так, что половину бюджета разворовал", – заключил Манойло.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине снова правит бал "черная рада:" чем это обернется для России Правительство Украины назначило Хмару врио главы минобороны Зеленский тасует колоду: что означает отставка правительства Украины

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, андрей манойло, удары по украине, логистика, новости сво, поставки западного оружия украине