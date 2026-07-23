https://crimea.ria.ru/20260723/nad-krymom-i-drugimi-rossiyskimi-regionami-sbili-172-drona-vsu-1157927289.html
Над Крымом и другими российскими регионами сбили 172 дрона ВСУ
Над Крымом и другими российскими регионами сбили 172 дрона ВСУ - РИА Новости Крым, 23.07.2026
Над Крымом и другими российскими регионами сбили 172 дрона ВСУ
Средства ПВО за день уничтожили 172 беспилотных летательных аппарата ВСУ над территорией России, в том числе над Крымом и морями. Об этом сообщает Минобороны... РИА Новости Крым, 23.07.2026
2026-07-23T21:05
2026-07-23T21:05
2026-07-23T21:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. Средства ПВО за день уничтожили 172 беспилотных летательных аппарата ВСУ над территорией России, в том числе над Крымом и морями. Об этом сообщает Минобороны РФ.Уточняется, что дроны сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Республик Крым и Башкортостан, Краснодарского края, а также над акваториями Азовского и Черного морей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, новости крыма, пво, беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, черное море, азовское море
Над Крымом и другими российскими регионами сбили 172 дрона ВСУ
Минобороны: силы ПВО за день сбили 172 украинских беспилотника над Крымом и регионами РФ