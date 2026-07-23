https://crimea.ria.ru/20260723/nad-krymom-i-drugimi-regionami-rf-unichtozheno-223-bespilotnika-1157897064.html

Над Крымом и другими регионами РФ уничтожено 223 беспилотника

Над Крымом и другими регионами РФ уничтожено 223 беспилотника - РИА Новости Крым, 23.07.2026

Над Крымом и другими регионами РФ уничтожено 223 беспилотника

Силы и средства ПВО России в течение минувшей ночи подавили и уничтожили 223 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 23.07.2026

2026-07-23T08:39

2026-07-23T08:39

2026-07-23T08:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. Силы и средства ПВО России в течение минувшей ночи подавили и уничтожили 223 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны. "В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 22 июля до 8.00 мск 23 июля дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 223 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении. Вражеские беспилотники были уничтожены в небе над Крымом и акваторией Азовского моря, над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тверской, Тульской, Ульяновской областями. Кроме того, дроны пытались атаковать Московский регион и Республику Татарстан, уточнили в ведомстве.По информации главы Крыма Сергея Аксенова, в результате ночной атаки врага на Республику Крым погиб мирный житель, еще четверо получили ранения, из них двое – дети.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости Крыма: часть региона обесточена после атак беспилотников Воронежская область под ударом ВСУ - есть пострадавшиеОбъект ТЭК горит в Ульяновской области после атаки беспилотниковНовости Севастополя: в городе отразили очередную атаку с воздуха

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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