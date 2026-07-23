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Над Крымом и другими регионами РФ уничтожено 223 беспилотника
Над Крымом и другими регионами РФ уничтожено 223 беспилотника - РИА Новости Крым, 23.07.2026
Над Крымом и другими регионами РФ уничтожено 223 беспилотника
Силы и средства ПВО России в течение минувшей ночи подавили и уничтожили 223 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 23.07.2026
2026-07-23T08:39
2026-07-23T08:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. Силы и средства ПВО России в течение минувшей ночи подавили и уничтожили 223 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны. "В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 22 июля до 8.00 мск 23 июля дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 223 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении. Вражеские беспилотники были уничтожены в небе над Крымом и акваторией Азовского моря, над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тверской, Тульской, Ульяновской областями. Кроме того, дроны пытались атаковать Московский регион и Республику Татарстан, уточнили в ведомстве.По информации главы Крыма Сергея Аксенова, в результате ночной атаки врага на Республику Крым погиб мирный житель, еще четверо получили ранения, из них двое – дети.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости Крыма: часть региона обесточена после атак беспилотников Воронежская область под ударом ВСУ - есть пострадавшиеОбъект ТЭК горит в Ульяновской области после атаки беспилотниковНовости Севастополя: в городе отразили очередную атаку с воздуха
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новости крыма, крым, атаки всу на крым, атаки всу, министерство обороны рф, новости сво, безопасность республики крым и севастополя
Над Крымом и другими регионами РФ уничтожено 223 беспилотника
Над Крымом и другими регионами России ПВО сбила 223 беспилотника ВСУ за ночь
08:39 23.07.2026 (обновлено: 08:42 23.07.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. Силы и средства ПВО России в течение минувшей ночи подавили и уничтожили 223 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны.
"В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 22 июля до 8.00 мск 23 июля дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 223 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.
Вражеские беспилотники были уничтожены в небе над Крымом и акваторией Азовского моря, над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тверской, Тульской, Ульяновской областями. Кроме того, дроны пытались атаковать Московский регион и Республику Татарстан, уточнили в ведомстве.
По информации главы Крыма Сергея Аксенова, в результате ночной атаки врага на Республику Крым погиб мирный житель, еще четверо получили ранения
, из них двое – дети.
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