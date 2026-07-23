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На юге Крыма бушует непогода: подтоплены дома, на дорогу сошел сель - РИА Новости Крым, 23.07.2026
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На юге Крыма бушует непогода: подтоплены дома, на дорогу сошел сель
На юге Крыма бушует непогода: подтоплены дома, на дорогу сошел сель - РИА Новости Крым, 23.07.2026
На юге Крыма бушует непогода: подтоплены дома, на дорогу сошел сель
На Южном берегу Крыма в четверг, 23 июля, в результате сложных погодных условий подтоплены не менее 6 домов и один санаторий, на трассу Ялта - Севастополь сошел РИА Новости Крым, 23.07.2026
2026-07-23T12:01
2026-07-23T12:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. На Южном берегу Крыма в четверг, 23 июля, в результате сложных погодных условий подтоплены не менее 6 домов и один санаторий, на трассу Ялта - Севастополь сошел сель. Об этом рассказали в крымском главке МЧС России.По данным спасателей, из-за ливня в районе Симеиза на трассе Ялта - Севастополь сошел сель. Дорожные службы принимают меры по расчистке грязевых масс и восстановлению движения, на помощь для ликвидации последствий направлена аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Республике Крым и "КРЫМ-СПАС".Всего для ликвидации последствий непогоды привлечено 59 человек и около 17 единиц техники."Силы и средства территориальной подсистемы РСЧС осуществляют постоянный мониторинг ситуации. С этой целью на базе Главного управления продолжает работу оперативный штаб. Ситуация находится на особом контроле ГУ МЧС России по Республике Крым", - отметили спасатели.Прокуратура Крыма поставила на контроль вопрос ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий в Большой Ялте.Ранее сообщалось, что сотрудники "Крымавтодора" ликвидируют последствия схода селя на участке трассы Ялта – Севастополь.До этого в Крыму было объявлено экстренное предупреждение в связи с надвигающимся грозовым штормом. В течение суток 23 июля на полуострове ожидаются дожди, местами сильные ливни, грозы, град, в отдельных районах крупный град, при грозах шквалистое усиление ветра 20-25 м/с.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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штормовое предупреждение, гу мчс рф по республике крым, новости крыма, срочные новости крыма, крым, происшествия, подтопления
На юге Крыма бушует непогода: подтоплены дома, на дорогу сошел сель

В Большой Ялте из-за ливня подтоплены не менее 6 домов - МЧС

12:01 23.07.2026 (обновлено: 12:45 23.07.2026)
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымПоследствия сильных ливней на Южном берегу Крыма
Последствия сильных ливней на Южном берегу Крыма
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. На Южном берегу Крыма в четверг, 23 июля, в результате сложных погодных условий подтоплены не менее 6 домов и один санаторий, на трассу Ялта - Севастополь сошел сель. Об этом рассказали в крымском главке МЧС России.
"В поселке Симеиз подтопленными оказались четыре частных дома, в Ялте подтоплен один частный дом, в одном многоквартирном доме затоплен цокольный этаж. В санатории "Симеиз" вода проникла на первый этаж здания", – говорится в сообщении.
По данным спасателей, из-за ливня в районе Симеиза на трассе Ялта - Севастополь сошел сель. Дорожные службы принимают меры по расчистке грязевых масс и восстановлению движения, на помощь для ликвидации последствий направлена аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Республике Крым и "КРЫМ-СПАС".
© ГУ МЧС России по Республике КрымПоследствия сильных ливней на Южном берегу Крыма
Последствия сильных ливней на Южном берегу Крыма
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Последствия сильных ливней на Южном берегу Крыма
Всего для ликвидации последствий непогоды привлечено 59 человек и около 17 единиц техники.
"Силы и средства территориальной подсистемы РСЧС осуществляют постоянный мониторинг ситуации. С этой целью на базе Главного управления продолжает работу оперативный штаб. Ситуация находится на особом контроле ГУ МЧС России по Республике Крым", - отметили спасатели.
Прокуратура Крыма поставила на контроль вопрос ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий в Большой Ялте.
Ранее сообщалось, что сотрудники "Крымавтодора" ликвидируют последствия схода селя на участке трассы Ялта – Севастополь.
До этого в Крыму было объявлено экстренное предупреждение в связи с надвигающимся грозовым штормом. В течение суток 23 июля на полуострове ожидаются дожди, местами сильные ливни, грозы, град, в отдельных районах крупный град, при грозах шквалистое усиление ветра 20-25 м/с.
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