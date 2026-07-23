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На юге Крыма бушует непогода: подтоплены дома, на дорогу сошел сель

На юге Крыма бушует непогода: подтоплены дома, на дорогу сошел сель - РИА Новости Крым, 23.07.2026

На юге Крыма бушует непогода: подтоплены дома, на дорогу сошел сель

На Южном берегу Крыма в четверг, 23 июля, в результате сложных погодных условий подтоплены не менее 6 домов и один санаторий, на трассу Ялта - Севастополь сошел РИА Новости Крым, 23.07.2026

2026-07-23T12:01

2026-07-23T12:01

2026-07-23T12:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. На Южном берегу Крыма в четверг, 23 июля, в результате сложных погодных условий подтоплены не менее 6 домов и один санаторий, на трассу Ялта - Севастополь сошел сель. Об этом рассказали в крымском главке МЧС России.По данным спасателей, из-за ливня в районе Симеиза на трассе Ялта - Севастополь сошел сель. Дорожные службы принимают меры по расчистке грязевых масс и восстановлению движения, на помощь для ликвидации последствий направлена аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Республике Крым и "КРЫМ-СПАС".Всего для ликвидации последствий непогоды привлечено 59 человек и около 17 единиц техники."Силы и средства территориальной подсистемы РСЧС осуществляют постоянный мониторинг ситуации. С этой целью на базе Главного управления продолжает работу оперативный штаб. Ситуация находится на особом контроле ГУ МЧС России по Республике Крым", - отметили спасатели.Прокуратура Крыма поставила на контроль вопрос ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий в Большой Ялте.Ранее сообщалось, что сотрудники "Крымавтодора" ликвидируют последствия схода селя на участке трассы Ялта – Севастополь.До этого в Крыму было объявлено экстренное предупреждение в связи с надвигающимся грозовым штормом. В течение суток 23 июля на полуострове ожидаются дожди, местами сильные ливни, грозы, град, в отдельных районах крупный град, при грозах шквалистое усиление ветра 20-25 м/с.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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