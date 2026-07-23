Рейтинг@Mail.ru
На Крымском мосту растет очередь - РИА Новости Крым, 23.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20260723/na-krymskom-mostu-rastet-ochered-1157898742.html
На Крымском мосту растет очередь
На Крымском мосту растет очередь - РИА Новости Крым, 23.07.2026
На Крымском мосту растет очередь
На Крымском мосту со стороны Керчи начала расти очередь. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 23.07.2026
2026-07-23T10:10
2026-07-23T10:10
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
новости крыма
керчь
тамань
логистика
транспорт
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/10/1156071773_1:0:1919:1079_1920x0_80_0_0_b9cd57102d7a8786d7fde7b97278d056.png
СИМФЕРОПОЛЬ,23 июл - РИА Новости Крым. На Крымском мосту со стороны Керчи начала расти очередь. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.С самого утра в четверг с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра не было.С 20 января текущего года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост
крым
керчь
тамань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/10/1156071773_241:0:1680:1079_1920x0_80_0_0_50e298cc56b59901646520c83aa67385.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, крым, новости крыма, керчь, тамань, логистика, транспорт
На Крымском мосту растет очередь

На Крымском мосту со стороны Керчи проезда ждут 90 авто

10:10 23.07.2026
 
© Пресс-служба вице-премьера РФ Марата ХуснуллинаКрымский мост
Крымский мост
© Пресс-служба вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ,23 июл - РИА Новости Крым. На Крымском мосту со стороны Керчи начала расти очередь. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.

"По состоянию на 10:00 в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 90 транспортных средств", - говорится в сообщении.

Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
С самого утра в четверг с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра не было.
С 20 января текущего года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.
В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымНовости КрымаКерчьТаманьЛогистикаТранспорт
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:28Крымчане получат выплаты за уничтоженные при атаках ВСУ автомобили
11:17В Севастополе отменили режим ограничения электроснабжения
11:09Взрыв газа прогремел в жилом доме в Подмосковье – ранены трое
11:00Сель сошел на трассу Ялта – Севастополь
10:49В Крыму выросло число погибших и раненных в ходе вражеской атаки
10:48Где в Севастополе свободно купить бензин в четверг
10:47ВСУ ударили по рынку в Энергодаре – ранены четыре человека
10:39Атаку ВСУ на Крым будет расследовать Следком России
10:35В Феодосии будет громко
10:3230 вражеских дронов уничтожены над Севастополем
10:25Ялта входит в график: что с водой на Южном берегу Крыма
10:16В Севастополе вор-рецидивист устроил криминальный "марафон"
10:10На Крымском мосту растет очередь
10:04Запорожская и Херсонская области частично обесточены
09:53Мощные удары по Одессе: поражен порт и цеха производства дронов
09:35Обстрел ВСУ Белгородской область: один человек погиб и 9 пострадали
09:19В ЛНР за сотрудничество с Киевом задержаны местные жители
09:11Трехлетний ребенок погиб в Воронежской области при ударе ВСУ
09:01Лавров указал Рубио на недопустимость дальнейшей накачки Киева оружием
08:55Готовь сани летом: в Севастополе проверяют системы отопления
Лента новостейМолния