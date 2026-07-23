https://crimea.ria.ru/20260723/na-krymskom-mostu-rastet-ochered-1157898742.html
На Крымском мосту растет очередь
На Крымском мосту растет очередь - РИА Новости Крым, 23.07.2026
На Крымском мосту растет очередь
На Крымском мосту со стороны Керчи начала расти очередь. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 23.07.2026
2026-07-23T10:10
2026-07-23T10:10
2026-07-23T10:10
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
новости крыма
керчь
тамань
логистика
транспорт
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/10/1156071773_1:0:1919:1079_1920x0_80_0_0_b9cd57102d7a8786d7fde7b97278d056.png
СИМФЕРОПОЛЬ,23 июл - РИА Новости Крым. На Крымском мосту со стороны Керчи начала расти очередь. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.С самого утра в четверг с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра не было.С 20 января текущего года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост
крым
керчь
тамань
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/10/1156071773_241:0:1680:1079_1920x0_80_0_0_50e298cc56b59901646520c83aa67385.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский мост, крым, новости крыма, керчь, тамань, логистика, транспорт
На Крымском мосту растет очередь
На Крымском мосту со стороны Керчи проезда ждут 90 авто
СИМФЕРОПОЛЬ,23 июл - РИА Новости Крым. На Крымском мосту со стороны Керчи начала расти очередь. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"По состоянию на 10:00 в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 90 транспортных средств", - говорится в сообщении.
Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
С самого утра в четверг с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра не было.
С 20 января текущего года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.
В апреле 2026 года изменилась схема движения
перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.