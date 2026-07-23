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Мощные удары по Одессе: поражен порт и цеха производства дронов - РИА Новости Крым, 23.07.2026
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Мощные удары по Одессе: поражен порт и цеха производства дронов
Мощные удары по Одессе: поражен порт и цеха производства дронов - РИА Новости Крым, 23.07.2026
Мощные удары по Одессе: поражен порт и цеха производства дронов
Вооруженные силы России в ночь на четверг продолжили нанесение групповых ударов по целям на Украине. Как сообщили в Минобороны РФ, поражена портовая... РИА Новости Крым, 23.07.2026
2026-07-23T09:53
2026-07-23T09:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в ночь на четверг продолжили нанесение групповых ударов по целям на Украине. Как сообщили в Минобороны РФ, поражена портовая инфраструктура и цеха по производству беспилотников.В результате ударов в порту "Одесса" поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения. Кроме того, в Одессе ударными беспилотниками поражены цех по производству комплектующих для беспилотных летательных аппаратов и склад с БПЛА, предназначенными для поставки ВСУ.О повреждении инфраструктуры а Одессе ранее в четверг сообщал глава городской военной администрации Сергей Лысак. По его словам, атака на город шла почти всю ночь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ ударили еще по двум сухогрузам в портах Одессы и ЧерноморскаНа Украине поражены порт и батарея берегового ракетного комплекса "Нептун"Групповые вместо массированных: как и почему изменились удары ВС РФ
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украина, удары по украине, одесса, министерство обороны рф, новости сво
Мощные удары по Одессе: поражен порт и цеха производства дронов

ВС России нанесли групповые удары по Украине и поразили порт и цеха с БПЛА в Одессе

09:53 23.07.2026
 
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в ночь на четверг продолжили нанесение групповых ударов по целям на Украине. Как сообщили в Минобороны РФ, поражена портовая инфраструктура и цеха по производству беспилотников.
"Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение групповых ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами", – сказано в сообщении.
В результате ударов в порту "Одесса" поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения. Кроме того, в Одессе ударными беспилотниками поражены цех по производству комплектующих для беспилотных летательных аппаратов и склад с БПЛА, предназначенными для поставки ВСУ.
О повреждении инфраструктуры а Одессе ранее в четверг сообщал глава городской военной администрации Сергей Лысак. По его словам, атака на город шла почти всю ночь.
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