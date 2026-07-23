https://crimea.ria.ru/20260723/moschnye-udary-po-odesse-porazhen-port-i-tsekha-proizvodstva-dronov-1157898575.html

Мощные удары по Одессе: поражен порт и цеха производства дронов

Мощные удары по Одессе: поражен порт и цеха производства дронов - РИА Новости Крым, 23.07.2026

Мощные удары по Одессе: поражен порт и цеха производства дронов

Вооруженные силы России в ночь на четверг продолжили нанесение групповых ударов по целям на Украине. Как сообщили в Минобороны РФ, поражена портовая... РИА Новости Крым, 23.07.2026

2026-07-23T09:53

2026-07-23T09:53

2026-07-23T09:53

украина

удары по украине

одесса

министерство обороны рф

новости сво

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/01/1155674109_0:60:1280:780_1920x0_80_0_0_7232dbabb9be8b0af649ebdccdd9e235.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в ночь на четверг продолжили нанесение групповых ударов по целям на Украине. Как сообщили в Минобороны РФ, поражена портовая инфраструктура и цеха по производству беспилотников.В результате ударов в порту "Одесса" поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения. Кроме того, в Одессе ударными беспилотниками поражены цех по производству комплектующих для беспилотных летательных аппаратов и склад с БПЛА, предназначенными для поставки ВСУ.О повреждении инфраструктуры а Одессе ранее в четверг сообщал глава городской военной администрации Сергей Лысак. По его словам, атака на город шла почти всю ночь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ ударили еще по двум сухогрузам в портах Одессы и ЧерноморскаНа Украине поражены порт и батарея берегового ракетного комплекса "Нептун"Групповые вместо массированных: как и почему изменились удары ВС РФ

украина

одесса

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, удары по украине, одесса, министерство обороны рф, новости сво