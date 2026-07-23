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Ливни на ЮБК: в Ялте выпало больше месячной нормы осадков - РИА Новости Крым, 23.07.2026
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Ливни на ЮБК: в Ялте выпало больше месячной нормы осадков
Ливни на ЮБК: в Ялте выпало больше месячной нормы осадков - РИА Новости Крым, 23.07.2026
Ливни на ЮБК: в Ялте выпало больше месячной нормы осадков
С начала непогоды в Ялте выпало больше месячной нормы осадков. Об этом РИА Новости Крым сообщили в Гидрометцентре региона. РИА Новости Крым, 23.07.2026
2026-07-23T12:40
2026-07-23T12:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. С начала непогоды в Ялте выпало больше месячной нормы осадков. Об этом РИА Новости Крым сообщили в Гидрометцентре региона.По последним данным крымских метеорологов, в городе уже выпало 36 мм осадков. При этом июльская норма осадков для Ялты – 34 мм.Как рассказали в крымском главке МЧС России, максимальные осадки также были зарегистрированы в городском округе Евпатория - 12 мм, Черноморском районе - 10 мм, поселке Никита – 7 мм, Раздольненском районе - 5 мм, городском округе Симферополь - 4 мм. В Никите также прошел град. Максимальные порывы ветра, зарегистрированные в Крыму, достигали 10 м/с.На полуострове продолжает действовать штормовое предупреждение, подчеркнули в ГУ МЧС России по Крыму.Ранее сообщалось, что в Большой Ялте в четверг, 23 июля, в результате сложных погодных условий подтоплены не менее 6 домов и один санаторий. На трассу Ялта - Севастополь сошел сель, сотрудники "Крымавтодора" ликвидируют последствия происшествия.До этого в Крыму было объявлено экстренное предупреждение в связи с надвигающимся грозовым штормом. В течение суток 23 июля на полуострове ожидаются дожди, местами сильные ливни, грозы, град, в отдельных районах крупный град, при грозах шквалистое усиление ветра 20-25 м/с.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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штормовое предупреждение, погода в крыму, ялта, юбк, крымский гидрометцентр, гу мчс рф по республике крым, новости крыма, крым
Ливни на ЮБК: в Ялте выпало больше месячной нормы осадков

В Ялте за время действия штормового предупреждения выпало больше месячной нормы осадков

12:40 23.07.2026
 
© СоцсетиСель сошел на участке трассы Севастополь – Ялта
Сель сошел на участке трассы Севастополь – Ялта
© Соцсети
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. С начала непогоды в Ялте выпало больше месячной нормы осадков. Об этом РИА Новости Крым сообщили в Гидрометцентре региона.
По последним данным крымских метеорологов, в городе уже выпало 36 мм осадков. При этом июльская норма осадков для Ялты – 34 мм.
Как рассказали в крымском главке МЧС России, максимальные осадки также были зарегистрированы в городском округе Евпатория - 12 мм, Черноморском районе - 10 мм, поселке Никита – 7 мм, Раздольненском районе - 5 мм, городском округе Симферополь - 4 мм. В Никите также прошел град. Максимальные порывы ветра, зарегистрированные в Крыму, достигали 10 м/с.
На полуострове продолжает действовать штормовое предупреждение, подчеркнули в ГУ МЧС России по Крыму.
Ранее сообщалось, что в Большой Ялте в четверг, 23 июля, в результате сложных погодных условий подтоплены не менее 6 домов и один санаторий. На трассу Ялта - Севастополь сошел сель, сотрудники "Крымавтодора" ликвидируют последствия происшествия.
До этого в Крыму было объявлено экстренное предупреждение в связи с надвигающимся грозовым штормом. В течение суток 23 июля на полуострове ожидаются дожди, местами сильные ливни, грозы, град, в отдельных районах крупный град, при грозах шквалистое усиление ветра 20-25 м/с.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Штормовое предупреждениеПогода в КрымуЯлтаЮБККрымский гидрометцентрГУ МЧС РФ по Республике КрымНовости КрымаКрым
 
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