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Ливни на ЮБК: в Ялте выпало больше месячной нормы осадков

Ливни на ЮБК: в Ялте выпало больше месячной нормы осадков - РИА Новости Крым, 23.07.2026

Ливни на ЮБК: в Ялте выпало больше месячной нормы осадков

С начала непогоды в Ялте выпало больше месячной нормы осадков. Об этом РИА Новости Крым сообщили в Гидрометцентре региона. РИА Новости Крым, 23.07.2026

2026-07-23T12:40

2026-07-23T12:40

2026-07-23T12:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. С начала непогоды в Ялте выпало больше месячной нормы осадков. Об этом РИА Новости Крым сообщили в Гидрометцентре региона.По последним данным крымских метеорологов, в городе уже выпало 36 мм осадков. При этом июльская норма осадков для Ялты – 34 мм.Как рассказали в крымском главке МЧС России, максимальные осадки также были зарегистрированы в городском округе Евпатория - 12 мм, Черноморском районе - 10 мм, поселке Никита – 7 мм, Раздольненском районе - 5 мм, городском округе Симферополь - 4 мм. В Никите также прошел град. Максимальные порывы ветра, зарегистрированные в Крыму, достигали 10 м/с.На полуострове продолжает действовать штормовое предупреждение, подчеркнули в ГУ МЧС России по Крыму.Ранее сообщалось, что в Большой Ялте в четверг, 23 июля, в результате сложных погодных условий подтоплены не менее 6 домов и один санаторий. На трассу Ялта - Севастополь сошел сель, сотрудники "Крымавтодора" ликвидируют последствия происшествия.До этого в Крыму было объявлено экстренное предупреждение в связи с надвигающимся грозовым штормом. В течение суток 23 июля на полуострове ожидаются дожди, местами сильные ливни, грозы, град, в отдельных районах крупный град, при грозах шквалистое усиление ветра 20-25 м/с.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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