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Льготная ипотека в новых регионах – как строят жилье в Донбассе и Новороссии - РИА Новости Крым, 23.07.2026
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Льготная ипотека в новых регионах – как строят жилье в Донбассе и Новороссии
Льготная ипотека в новых регионах – как строят жилье в Донбассе и Новороссии - РИА Новости Крым, 23.07.2026
Льготная ипотека в новых регионах – как строят жилье в Донбассе и Новороссии
Жители Донбасса и Новороссии более 11 тысяч раз оформили льготную ипотеку. Об этом сообщил в четверг вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости Крым, 23.07.2026
2026-07-23T18:54
2026-07-23T18:54
ипотека
льготное кредитование
марат хуснуллин
новые регионы россии
события в донбассе
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Жители Донбасса и Новороссии более 11 тысяч раз оформили льготную ипотеку. Об этом сообщил в четверг вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.По его данным, сейчас в Донбассе и Новороссии действуют 130 разрешений на строительство жилья. По ним планируют возвести порядка 2 млн квадратных метров."В свою очередь и для инвесторов созданы все условия: "банк земельных участков" вырос до 718, продлена программа страхования военных рисков, регионы используют механизмы инфраструктурного меню для ускорения развития территорий. К тому же не первый год как открыты филиалы финорганизаций, что дает доступ к проектному финансированию", – перечислил вице-премьер.За 2025 год в России ввели в эксплуатацию рекордно большой объем недвижимости за всю историю страны – почти 150 млн "квадратов", заявлял ранее Хуснуллин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как может измениться семейная ипотека в РоссииВ 2026 году в Крыму ввели в эксплуатацию около 245 тысяч квадратных метров жильяКрым ежегодно вводит в эксплуатацию больше 1 млн "квадратов" жилья
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ипотека, льготное кредитование, марат хуснуллин, новые регионы россии, события в донбассе, новости
Льготная ипотека в новых регионах – как строят жилье в Донбассе и Новороссии

Жители новых регионов России более 11 тысяч раз оформили льготную ипотеку - Хусснулин

18:54 23.07.2026
 
© РИА Новости . Надежда Чичерова / Перейти в фотобанкСтроительные работы в Мариуполе
Строительные работы в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости . Надежда Чичерова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Жители Донбасса и Новороссии более 11 тысяч раз оформили льготную ипотеку. Об этом сообщил в четверг вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Развитие жилищной инфраструктуры должно сопровождаться мерами по повышению ее доступности для жителей. Здесь один из ключевых инструментов – льготная ипотека под 2% годовых. В воссоединенных регионах выдано свыше 11 тысяч льготных кредитов", – написал вице-премьер в своем канале в МАКС.
По его данным, сейчас в Донбассе и Новороссии действуют 130 разрешений на строительство жилья. По ним планируют возвести порядка 2 млн квадратных метров.
"В свою очередь и для инвесторов созданы все условия: "банк земельных участков" вырос до 718, продлена программа страхования военных рисков, регионы используют механизмы инфраструктурного меню для ускорения развития территорий. К тому же не первый год как открыты филиалы финорганизаций, что дает доступ к проектному финансированию", – перечислил вице-премьер.
За 2025 год в России ввели в эксплуатацию рекордно большой объем недвижимости за всю историю страны – почти 150 млн "квадратов", заявлял ранее Хуснуллин.
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ИпотекаЛьготное кредитованиеМарат ХуснуллинНовые регионы РоссииСобытия в ДонбассеНовости
 
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