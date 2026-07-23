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Льготная ипотека в новых регионах – как строят жилье в Донбассе и Новороссии

Льготная ипотека в новых регионах – как строят жилье в Донбассе и Новороссии - РИА Новости Крым, 23.07.2026

Льготная ипотека в новых регионах – как строят жилье в Донбассе и Новороссии

Жители Донбасса и Новороссии более 11 тысяч раз оформили льготную ипотеку. Об этом сообщил в четверг вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости Крым, 23.07.2026

2026-07-23T18:54

2026-07-23T18:54

2026-07-23T18:54

ипотека

льготное кредитование

марат хуснуллин

новые регионы россии

события в донбассе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Жители Донбасса и Новороссии более 11 тысяч раз оформили льготную ипотеку. Об этом сообщил в четверг вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.По его данным, сейчас в Донбассе и Новороссии действуют 130 разрешений на строительство жилья. По ним планируют возвести порядка 2 млн квадратных метров."В свою очередь и для инвесторов созданы все условия: "банк земельных участков" вырос до 718, продлена программа страхования военных рисков, регионы используют механизмы инфраструктурного меню для ускорения развития территорий. К тому же не первый год как открыты филиалы финорганизаций, что дает доступ к проектному финансированию", – перечислил вице-премьер.За 2025 год в России ввели в эксплуатацию рекордно большой объем недвижимости за всю историю страны – почти 150 млн "квадратов", заявлял ранее Хуснуллин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как может измениться семейная ипотека в РоссииВ 2026 году в Крыму ввели в эксплуатацию около 245 тысяч квадратных метров жильяКрым ежегодно вводит в эксплуатацию больше 1 млн "квадратов" жилья

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ипотека, льготное кредитование, марат хуснуллин, новые регионы россии, события в донбассе, новости