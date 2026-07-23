Рейтинг@Mail.ru
Лавров указал Рубио на недопустимость дальнейшей накачки Киева оружием - РИА Новости Крым, 23.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260723/lavrov-ukazal-rubio-na-nedopustimost-dalneyshey-nakachki-kieva-oruzhiem-1157897321.html
Лавров указал Рубио на недопустимость дальнейшей накачки Киева оружием
Лавров указал Рубио на недопустимость дальнейшей накачки Киева оружием - РИА Новости Крым, 23.07.2026
Лавров указал Рубио на недопустимость дальнейшей накачки Киева оружием
Глава российского МИД Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Марко Рубио заявил о недопустимости дальнейшей накачки киевского режима вооружениями. Об этом РИА Новости Крым, 23.07.2026
2026-07-23T09:01
2026-07-23T09:01
сергей лавров
марко рубио
политика
сша
россия
переговоры
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/17/1157897495_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7126dc1d0cf3e76267cb5880a46ea046.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. Глава российского МИД Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Марко Рубио заявил о недопустимости дальнейшей накачки киевского режима вооружениями. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.Встреча политиков состоялась 23 июля в Маниле "на полях" министерских мероприятий по линии АСЕАН. Стороны обменялись мнениями по широкому кругу двусторонней и международной повестки.При этом Лавров вновь подтвердил готовность российской стороны к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине и приверженность тем предложениям, которые были выдвинуты американской стороной на встрече российского и американского лидеров в Анкоридже.Что еще обсудили Лавров и РубиоТакже была затронута региональная и международная проблематика, в том числе ситуация в Персидском заливе.Стороны приветствовали возобновление полноценных контактов между Роскосмосом и НАСА.Обсудили развитие межпарламентских обменов и связей в области культуры.Внимание было также уделено нормализации условий функционирования дипломатических миссий России и США.Достигнута договоренность о продолжении контактов по линии внешнеполитических ведомств, в том числе в рамках участия двух стран в работе международных организаций.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
сша
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/17/1157897495_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_9213478ac3f5acae92bd7a502b7e7edb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей лавров, марко рубио, политика, сша, россия, переговоры, новости
Лавров указал Рубио на недопустимость дальнейшей накачки Киева оружием

Лавров заявил Рубио о недопустимости дальнейшей накачки Киева вооружением

09:01 23.07.2026
 
© МИД РоссииСергей Лавров на встрече с Государственным секретарем США Марко Рубио "на полях" министерских мероприятий по линии АСЕАН
Сергей Лавров на встрече с Государственным секретарем США Марко Рубио на полях министерских мероприятий по линии АСЕАН
© МИД России
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. Глава российского МИД Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Марко Рубио заявил о недопустимости дальнейшей накачки киевского режима вооружениями. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.
Встреча политиков состоялась 23 июля в Маниле "на полях" министерских мероприятий по линии АСЕАН. Стороны обменялись мнениями по широкому кругу двусторонней и международной повестки.
"При обсуждении украинской проблематики Сергей Лавров довел до американского коллеги информацию о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения и акцентировал недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружениями и в целом дестабилизирующей политики европейских стран, до сих пор стремящихся нанести России "стратегическое поражение"", - говорится в сообщении.
При этом Лавров вновь подтвердил готовность российской стороны к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине и приверженность тем предложениям, которые были выдвинуты американской стороной на встрече российского и американского лидеров в Анкоридже.

Что еще обсудили Лавров и Рубио

Также была затронута региональная и международная проблематика, в том числе ситуация в Персидском заливе.
Стороны приветствовали возобновление полноценных контактов между Роскосмосом и НАСА.
Обсудили развитие межпарламентских обменов и связей в области культуры.
Внимание было также уделено нормализации условий функционирования дипломатических миссий России и США.
Достигнута договоренность о продолжении контактов по линии внешнеполитических ведомств, в том числе в рамках участия двух стран в работе международных организаций.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Сергей ЛавровМарко РубиоПолитикаСШАРоссияПереговорыНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:01Лавров указал Рубио на недопустимость дальнейшей накачки Киева оружием
08:55Готовь сани летом: в Севастополе проверяют системы отопления
08:39Над Крымом и другими регионами РФ уничтожено 223 беспилотника
08:27ВС России разгромили вражеский пункт запуска БПЛА на правом берегу Днепра
08:18Новости Крыма: часть региона обесточена после атак беспилотников
08:12Лавров и Рубио провели встречу в Маниле
07:55Удары по Одессе продолжались всю ночь – повреждена инфраструктура
07:40В Крыму в ходе атаки ВСУ погиб человек и четверо ранены
07:34Ситуация на Ближнем Востоке может угрожать энергетической безопасности - МИД РФ
07:08Воронежская область под ударом ВСУ - есть пострадавшие
06:57Когда Украина может потерять выход к Черному морю и как это изменит ход СВО – мнение
06:41Объект ТЭК горит в Ульяновской области после атаки беспилотников
06:25Крымский мост сейчас - обстановка утром в четверг
06:06Новости Севастополя: в городе отразили очередную атаку с воздуха
00:01Сильные ливни с крупным градом и шквалистый ветер: погода в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 23 июля
23:07Удар ВСУ по многоэтажке в Ялте и режим ЧС в Краснодаре: главное за день
22:52Из России выдворили более 360 враждебных иностранных организаций
22:41Какое топливо будет в свободной продаже в Севастополе 23 июля
22:21Wildberries начал первые выплаты после атаки на свои склады
Лента новостейМолния