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Лавров указал Рубио на недопустимость дальнейшей накачки Киева оружием
Лавров указал Рубио на недопустимость дальнейшей накачки Киева оружием - РИА Новости Крым, 23.07.2026
Лавров указал Рубио на недопустимость дальнейшей накачки Киева оружием
Глава российского МИД Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Марко Рубио заявил о недопустимости дальнейшей накачки киевского режима вооружениями. Об этом РИА Новости Крым, 23.07.2026
2026-07-23T09:01
2026-07-23T09:01
2026-07-23T09:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. Глава российского МИД Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Марко Рубио заявил о недопустимости дальнейшей накачки киевского режима вооружениями. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.Встреча политиков состоялась 23 июля в Маниле "на полях" министерских мероприятий по линии АСЕАН. Стороны обменялись мнениями по широкому кругу двусторонней и международной повестки.При этом Лавров вновь подтвердил готовность российской стороны к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине и приверженность тем предложениям, которые были выдвинуты американской стороной на встрече российского и американского лидеров в Анкоридже.Что еще обсудили Лавров и РубиоТакже была затронута региональная и международная проблематика, в том числе ситуация в Персидском заливе.Стороны приветствовали возобновление полноценных контактов между Роскосмосом и НАСА.Обсудили развитие межпарламентских обменов и связей в области культуры.Внимание было также уделено нормализации условий функционирования дипломатических миссий России и США.Достигнута договоренность о продолжении контактов по линии внешнеполитических ведомств, в том числе в рамках участия двух стран в работе международных организаций.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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сергей лавров, марко рубио, политика, сша, россия, переговоры, новости
Лавров указал Рубио на недопустимость дальнейшей накачки Киева оружием
Лавров заявил Рубио о недопустимости дальнейшей накачки Киева вооружением
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. Глава российского МИД Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Марко Рубио заявил о недопустимости дальнейшей накачки киевского режима вооружениями. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.
Встреча политиков состоялась
23 июля в Маниле "на полях" министерских мероприятий по линии АСЕАН. Стороны обменялись мнениями по широкому кругу двусторонней и международной повестки.
"При обсуждении украинской проблематики Сергей Лавров довел до американского коллеги информацию о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения и акцентировал недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружениями и в целом дестабилизирующей политики европейских стран, до сих пор стремящихся нанести России "стратегическое поражение"", - говорится в сообщении.
При этом Лавров вновь подтвердил готовность российской стороны к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине и приверженность тем предложениям, которые были выдвинуты американской стороной на встрече российского и американского лидеров в Анкоридже.
Что еще обсудили Лавров и Рубио
Также была затронута региональная и международная проблематика, в том числе ситуация в Персидском заливе.
Стороны приветствовали возобновление полноценных контактов между Роскосмосом и НАСА.
Обсудили развитие межпарламентских обменов и связей в области культуры.
Внимание было также уделено нормализации условий функционирования дипломатических миссий России и США.
Достигнута договоренность о продолжении контактов по линии внешнеполитических ведомств, в том числе в рамках участия двух стран в работе международных организаций.
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