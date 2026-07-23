https://crimea.ria.ru/20260723/lavrov-ukazal-rubio-na-nedopustimost-dalneyshey-nakachki-kieva-oruzhiem-1157897321.html

Лавров указал Рубио на недопустимость дальнейшей накачки Киева оружием

Лавров указал Рубио на недопустимость дальнейшей накачки Киева оружием - РИА Новости Крым, 23.07.2026

Лавров указал Рубио на недопустимость дальнейшей накачки Киева оружием

Глава российского МИД Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Марко Рубио заявил о недопустимости дальнейшей накачки киевского режима вооружениями. Об этом РИА Новости Крым, 23.07.2026

2026-07-23T09:01

2026-07-23T09:01

2026-07-23T09:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. Глава российского МИД Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Марко Рубио заявил о недопустимости дальнейшей накачки киевского режима вооружениями. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.Встреча политиков состоялась 23 июля в Маниле "на полях" министерских мероприятий по линии АСЕАН. Стороны обменялись мнениями по широкому кругу двусторонней и международной повестки.При этом Лавров вновь подтвердил готовность российской стороны к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине и приверженность тем предложениям, которые были выдвинуты американской стороной на встрече российского и американского лидеров в Анкоридже.Что еще обсудили Лавров и РубиоТакже была затронута региональная и международная проблематика, в том числе ситуация в Персидском заливе.Стороны приветствовали возобновление полноценных контактов между Роскосмосом и НАСА.Обсудили развитие межпарламентских обменов и связей в области культуры.Внимание было также уделено нормализации условий функционирования дипломатических миссий России и США.Достигнута договоренность о продолжении контактов по линии внешнеполитических ведомств, в том числе в рамках участия двух стран в работе международных организаций.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, марко рубио, политика, сша, россия, переговоры, новости