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Лавров и Рубио провели встречу в Маниле - РИА Новости Крым, 23.07.2026
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Лавров и Рубио провели встречу в Маниле
Лавров и Рубио провели встречу в Маниле - РИА Новости Крым, 23.07.2026
Лавров и Рубио провели встречу в Маниле
Переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио прошли в Маниле, встреча продолжалась 35 минут. Об этом пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 23.07.2026
2026-07-23T08:12
2026-07-23T08:20
сергей лавров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. Переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио прошли в Маниле, встреча продолжалась 35 минут. Об этом пишет РИА Новости.С российской стороны в переговорах также принимали участие замглавы МИД Андрей Руденко, директор департамента внешнеполитического планирования Алексей Дробинин и постпред президента при АСЕАН Евгений Загайнов.От США на встрече присутствовали замгоссекретаря по политическим делам Элисон Хукер и спецпосланник главы Белого дома Серджио Гор.Две группы журналистов из России и США - по 10 человек с каждой стороны - были запущены в переговорную комнату, когда Лавров и Рубио уже сидели за столом. Представители СМИ могли снять первые кадры встречи. При этом американские журналисты стали выкрикивать вопросы, хотя по правилам самих американцев задавать вопросы запрещалось. В частности, одна журналистка спросила Рубио, будет ли он в ходе встречи спрашивать Лаврова, помогает ли Россия Ирану в наведении целей. Госсекретарь США проигнорировал этот вопрос.Спустя 10-15 секунд представители СМИ покинули переговорную комнату, после этого Лавров и Рубио приступили к переговорам.Переговоры в Маниле являются четвертой личной встречей Лаврова и Рубио. Накануне российский министр выразил уверенность, что она в любом случае будет полезной, и сообщил, что спросит у Рубио, какую именно позицию сейчас занимают США по украинскому урегулированию.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия вынуждена участвовать в информационной войне, в которую ее втянул Запад, - политологРоссия приглашает Запад к адекватному разговору, а не к мегафонной дипломатииМожет ли Россия выйти из переговоров с США по Украине после слов Лаврова
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сергей лавров, марко рубио, политика, переговоры, сша, россия, новости
Лавров и Рубио провели встречу в Маниле

Переговоры Лаврова и Рубио прошли в Маниле

08:12 23.07.2026 (обновлено: 08:20 23.07.2026)
 
© МИД РоссииСергей Лавров проводит встречу с Государственным секретарем США Марко Рубио "на полях" министерских мероприятий по линии АСЕАН
Сергей Лавров проводит встречу с Государственным секретарем США Марко Рубио на полях министерских мероприятий по линии АСЕАН
© МИД России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. Переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио прошли в Маниле, встреча продолжалась 35 минут. Об этом пишет РИА Новости.
С российской стороны в переговорах также принимали участие замглавы МИД Андрей Руденко, директор департамента внешнеполитического планирования Алексей Дробинин и постпред президента при АСЕАН Евгений Загайнов.
От США на встрече присутствовали замгоссекретаря по политическим делам Элисон Хукер и спецпосланник главы Белого дома Серджио Гор.
Две группы журналистов из России и США - по 10 человек с каждой стороны - были запущены в переговорную комнату, когда Лавров и Рубио уже сидели за столом. Представители СМИ могли снять первые кадры встречи. При этом американские журналисты стали выкрикивать вопросы, хотя по правилам самих американцев задавать вопросы запрещалось. В частности, одна журналистка спросила Рубио, будет ли он в ходе встречи спрашивать Лаврова, помогает ли Россия Ирану в наведении целей. Госсекретарь США проигнорировал этот вопрос.
Спустя 10-15 секунд представители СМИ покинули переговорную комнату, после этого Лавров и Рубио приступили к переговорам.
Переговоры в Маниле являются четвертой личной встречей Лаврова и Рубио. Накануне российский министр выразил уверенность, что она в любом случае будет полезной, и сообщил, что спросит у Рубио, какую именно позицию сейчас занимают США по украинскому урегулированию.
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Сергей ЛавровМарко РубиоПолитикаПереговорыСШАРоссияНовости
 
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