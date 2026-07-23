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Купить квартиру в Крыму: сколько лет нужно копить семье с одним ребенком

Купить квартиру в Крыму: сколько лет нужно копить семье с одним ребенком - РИА Новости Крым, 23.07.2026

Купить квартиру в Крыму: сколько лет нужно копить семье с одним ребенком

В Крыму для накопления средств на покупку квартиры в 60 квадратных метров семье, в которой воспитывается один ребенок, потребуется больше 13 лет. Об этом в... РИА Новости Крым, 23.07.2026

2026-07-23T14:12

2026-07-23T14:12

2026-07-23T14:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. В Крыму для накопления средств на покупку квартиры в 60 квадратных метров семье, в которой воспитывается один ребенок, потребуется больше 13 лет. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сказала руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества, доцент кафедры политических наук и международных отношений КФУ им. В.И. Вернадского Наталья Киселева.При этом она отметила, что речь идет о небольшой квартире в 60 квадратных метров, а также о среднестатистической семье с одним ребенком.Социологические исследования показывают, что два главных условия для рождения вторых и последующих детей – это, во-первых, наличие собственного жилья, а, во-вторых, уровень семейных доходов, уточила социолог.Ранее эксперт рынка недвижимости Крыма Дарья Плотникова рассказала в эфире радио "Спутник в Крыму", что ожидать снижения цен на недвижимость в Крыму не приходится, стройки в регионе продолжаются, а число проектов растет, несмотря на сложившуюся ситуацию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму растет внутренний спрос на недвижимостьРоссияне должны получать купленные квартиры вовремя – ПутинОбязательное нотариальное оформление сделок с жильем - в чем минусы

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