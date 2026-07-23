https://crimea.ria.ru/20260723/krymskiy-most-seychas-obstanovka-s-ocheredyami-k-1500-1157914788.html

Крымский мост сейчас: обстановка с очередями к 15:00

Крымский мост сейчас: обстановка с очередями к 15:00 - РИА Новости Крым, 23.07.2026

Крымский мост сейчас: обстановка с очередями к 15:00

В четверг во второй половине дня на Крымском мосту со стороны Керчи продолжает расти очередь. Об этом свидетельствуют данные канала оперативной информации о... РИА Новости Крым, 23.07.2026

2026-07-23T15:14

2026-07-23T15:14

2026-07-23T15:14

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

очереди на крымском мосту

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тамань

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. В четверг во второй половине дня на Крымском мосту со стороны Керчи продолжает расти очередь. Об этом свидетельствуют данные канала оперативной информации о ситуации на объекте.Со стороны Тамани проезд свободен - на въезде в Крым очереди перед пунктом ручного досмотра нет.Заторы на выезде из Крыма начали расти утром. К 10:00 в очереди со стороны Керчи стояли 90 автомобилей.С 20 января текущего года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

крымский мост

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тамань

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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