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Крымский мост сейчас: обстановка с очередями к 15:00
Крымский мост сейчас: обстановка с очередями к 15:00 - РИА Новости Крым, 23.07.2026
Крымский мост сейчас: обстановка с очередями к 15:00
В четверг во второй половине дня на Крымском мосту со стороны Керчи продолжает расти очередь. Об этом свидетельствуют данные канала оперативной информации о... РИА Новости Крым, 23.07.2026
2026-07-23T15:14
2026-07-23T15:14
2026-07-23T15:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. В четверг во второй половине дня на Крымском мосту со стороны Керчи продолжает расти очередь. Об этом свидетельствуют данные канала оперативной информации о ситуации на объекте.Со стороны Тамани проезд свободен - на въезде в Крым очереди перед пунктом ручного досмотра нет.Заторы на выезде из Крыма начали расти утром. К 10:00 в очереди со стороны Керчи стояли 90 автомобилей.С 20 января текущего года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Крымский мост сейчас: обстановка с очередями к 15:00
На Крымском мосту сейчас в пробке стоят 186 машин со стороны Керчи
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. В четверг во второй половине дня на Крымском мосту со стороны Керчи продолжает расти очередь. Об этом свидетельствуют данные канала оперативной информации о ситуации на объекте.
"По состоянию на 15:00 в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 186 транспортных. Время ожидания около часа", - говорится в сообщении.
Со стороны Тамани проезд свободен - на въезде в Крым очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
Заторы на выезде из Крыма начали расти утром. К 10:00 в очереди со стороны Керчи стояли 90 автомобилей.
С 20 января текущего года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.
В апреле 2026 года изменилась схема движения
перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.
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