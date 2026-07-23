Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру четверга - РИА Новости Крым, 23.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20260723/krymskiy-most-seychas--obstanovka-k-vecheru-chetverga-1157928070.html
Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру четверга
Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру четверга - РИА Новости Крым, 23.07.2026
Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру четверга
Крымский мост вечером в четверг свободен для проезда со стороны Керчи и Тамани. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 23.07.2026
2026-07-23T22:07
2026-07-23T22:07
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
новости крыма
керчь
тамань
логистика
транспорт
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148687754_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_9585e12fd018ff950f2f63cc410ccbc3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Крымский мост вечером в четверг свободен для проезда со стороны Керчи и Тамани. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.Заторы на выезде из Крыма начали расти утром. К 10:00 в очереди со стороны Керчи стояли 90 автомобилей. К 15:00 выезда из Крыма ждали 186 машин.С 20 января текущего года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
крымский мост
керчь
тамань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148687754_703:0:3434:2048_1920x0_80_0_0_59b9778d86a080d62fa85aeb683977e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, крымский мост, новости крыма, керчь, тамань, логистика, транспорт, новости
Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру четверга

Крымский мост сейчас свободен для проезда

22:07 23.07.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Крымский мост вечером в четверг свободен для проезда со стороны Керчи и Тамани. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", - сказано в сообщении с данными на 22:00.
Заторы на выезде из Крыма начали расти утром. К 10:00 в очереди со стороны Керчи стояли 90 автомобилей. К 15:00 выезда из Крыма ждали 186 машин.
С 20 января текущего года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.
В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостНовости КрымаКерчьТаманьЛогистикаТранспортНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:23В Севастополе звучит сигнал воздушной тревоги
23:20ЕС ввел санкции против Мединского и Дегтярева
22:54Смертельный удар ВСУ по Крыму и Украина без выхода в Черное море: главное
22:29Шесть детских школ искусств Крыма получили новые инструменты
22:07Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру четверга
21:56В России впервые установили стандарт медпомощи детям при кори
21:48Где заправиться топливом в Севастополе в пятницу
21:45В Алуште обманутым дольщикам выплатили 52,5 млн рублей
21:38Ускоряет рост кроликов и цыплят: в Крыму из водоросли могут сделать пищевую добавку
21:28В центре Симферополя ливень затопил подземный пешеходный переход
21:20Сотрудники ТЦК мобилизовали священника
21:12Движение на трассе Ялта – Севастополь возобновлено после сходя селя
21:05Над Крымом и другими российскими регионами сбили 172 дрона ВСУ
20:58Буря с ливнями и градом накрыла ЮБК - что известно
20:46Где в Крыму воду начнут подавать круглосуточно и где сохранят графики
20:24ВДВ России взяли под огневой контроль движение ВСУ в Запорожской области
20:11Экс-глава МИД Украины предрек стране перебои с поставками товаров
19:59Как наполнены водохранилища в Крыму
19:43Военные повышают эффективность отражения атак на энергообъекты Севастополя
19:37В Севастополе с начала года горели 137 жилых домов – погибли семь человек
Лента новостейМолния