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Крымский мост сейчас - обстановка утром в четверг
Крымский мост сейчас - обстановка утром в четверг - РИА Новости Крым, 23.07.2026
Крымский мост сейчас - обстановка утром в четверг
На Крымском мосту утром ы четверг очередей у досмотровых пунктов нет. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте в мессенджере МАКС. РИА Новости Крым, 23.07.2026
2026-07-23T06:25
2026-07-23T06:25
2026-07-23T06:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. На Крымском мосту утром ы четверг очередей у досмотровых пунктов нет. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте в мессенджере МАКС.Транспортный переход через Керченский пролив в среду закрывали для транспорта – ограничение продлилось около получаса.С 20 января текущего года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Крымский мост сейчас - обстановка утром в четверг
Крымский мост сейчас - проезд свободен в обе стороны