https://crimea.ria.ru/20260723/krymchanin-opravdyval-terakt-v-krokuse--emu-grozit-7-let-zaklyucheniya-1157916425.html
Крымчанин оправдывал теракт в "Крокусе" – ему грозит 7 лет заключения
Крымчанин оправдывал теракт в "Крокусе" – ему грозит 7 лет заключения - РИА Новости Крым, 23.07.2026
Крымчанин оправдывал теракт в "Крокусе" – ему грозит 7 лет заключения
Жителю Симферополя может грозит до семи лет лишения свободы за оправдание теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл", совершенного 22 марта 2024 года. Об этом РИА Новости Крым, 23.07.2026
2026-07-23T15:46
2026-07-23T15:46
2026-07-23T15:49
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Жителю Симферополя может грозит до семи лет лишения свободы за оправдание теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл", совершенного 22 марта 2024 года. Об этом сообщили в Управлении ФСБ России по Республике Крым и Севастополю.Мужчина также поддерживал удары ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам, призывал к насильственным действиям в отношении русских, указали силовики.Сотрудники ФСБ установили и задержали симферопольца. Согласно заключению лингвистической экспертизы, комментарии мужчины содержат высказывания, публично оправдывающие терроризм.Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием сети Интернет). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 280 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности"). По данным крымского управления ФСБ России, мужчина признал вину и раскаивается в содеянном.О теракте в "Крокусе"Теракт в концертном зале подмосковного Красногорска произошел 22 марта 2024 года. В "Крокус Сити Холл" ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. Это нападение стало одним из крупнейших терактов в истории современной России и унесло жизни 149 человек, один пропал без вести. Ранения и травмы различной степени тяжести получили 609 граждан. Общий ущерб составил около 6 млрд рублей.Расследование уголовного дела было завершено в июне 2025 года. Обвиняемыми по нему проходят 19 человек. Материалы насчитывают более 400 томов.В феврале во 2-м Западном окружном военном суде в закрытом режиме прошли прения сторон по делу. На этой стадии прокурор запрашивает у суда наказание для обвиняемых, которое считает справедливым по итогам судебного следствия.На скамье подсудимых оказались 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.Обвинение попросило суд назначить пожизненные сроки заключения 15 из 19 фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле". Кроме того, прокурор попросил суд лишить гражданства РФ тех фигурантов дела о теракте, которые приобрели его в течение жизни.Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал общий ущерб от теракта в "Крокусе".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Незаживающая рана: два года теракту в "Крокус Сити Холле"Главаря напавших на "Крокус" террористов приговорили к пожизненномуЖитель Севастополя публично оправдывал теракт в "Крокус Сити Холле"
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Крымчанин оправдывал теракт в "Крокусе" – ему грозит 7 лет заключения
ФСБ в Крыму задержала 25-летнего симферопольца за оправдание теракта в "Крокус Сити Холле"
15:46 23.07.2026 (обновлено: 15:49 23.07.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Жителю Симферополя может грозит до семи лет лишения свободы за оправдание теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл", совершенного 22 марта 2024 года. Об этом сообщили в Управлении ФСБ России по Республике Крым и Севастополю.
"25-летний мужчина проводил свободное время за чтением украинских Telegram-каналов, в которых часто сталкивался с провокационными видеороликами экстремистского характера. Со слов фигуранта, он поддался влиянию ошибочной идеологии, насаждающей межнациональную рознь, и решил вступить в чате в дискуссию", – говорится в сообщении.
Мужчина также поддерживал удары ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам, призывал к насильственным действиям в отношении русских, указали силовики.
Сотрудники ФСБ установили и задержали симферопольца. Согласно заключению лингвистической экспертизы, комментарии мужчины содержат высказывания, публично оправдывающие терроризм.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием сети Интернет). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 280 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности"). По данным крымского управления ФСБ России, мужчина признал вину и раскаивается в содеянном.
О теракте в "Крокусе"
Теракт в концертном зале подмосковного Красногорска произошел 22 марта 2024 года. В "Крокус Сити Холл"
ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. Это нападение стало одним из крупнейших терактов в истории современной России и унесло жизни 149 человек
, один пропал без вести. Ранения и травмы различной степени тяжести получили 609 граждан. Общий ущерб составил около 6 млрд рублей.
Расследование уголовного дела было завершено в июне 2025 года. Обвиняемыми по нему проходят 19 человек. Материалы насчитывают более 400 томов.
В феврале во 2-м Западном окружном военном суде в закрытом режиме прошли прения сторон по делу. На этой стадии прокурор запрашивает у суда наказание для обвиняемых, которое считает справедливым по итогам судебного следствия.
На скамье подсудимых оказались 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.
Обвинение попросило суд назначить пожизненные сроки заключения
15 из 19 фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле". Кроме того, прокурор попросил суд лишить гражданства РФ тех фигурантов дела о теракте, которые приобрели его в течение жизни.
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал общий ущерб
от теракта в "Крокусе".
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