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Крымчане получат выплаты за уничтоженные при атаках ВСУ автомобили - РИА Новости Крым, 23.07.2026
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Крымчане получат выплаты за уничтоженные при атаках ВСУ автомобили
Крымчане получат выплаты за уничтоженные при атаках ВСУ автомобили - РИА Новости Крым, 23.07.2026
Крымчане получат выплаты за уничтоженные при атаках ВСУ автомобили
Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ об установлении денежной выплаты водителям, чьи автомобили были повреждены или уничтожены в результате ударов ВСУ по... РИА Новости Крым, 23.07.2026
2026-07-23T11:28
2026-07-23T11:37
крым
атаки всу на крым
сергей аксенов
компенсация ущерба
ущерб
автомобиль
выплаты и компенсации
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ об установлении денежной выплаты водителям, чьи автомобили были повреждены или уничтожены в результате ударов ВСУ по территории Крыма. Соответствующий документ размещен на официальном сайте правительства региона.Отмечается, что сумма выплаты зависит от размера причиненного ущерба. В частности, при повреждении машины водитель может рассчитывать на сумму до 500 тысяч рублей, но не более рыночной стоимости авто на дату его повреждения. Если машины была уничтожена полностью, размер выплаты составит до 2 миллионов рублей."Установить, что единовременная денежная выплата является мерой социальной поддержки и предоставляется однократно", – говорится в тексте документа.Уточняется, что действие указа распространяется на правоотношения, возникшие с 26 июня 2026 года. При этом указ будет действовать до 31 декабря 2026 года.сПорядок предоставления выплатыСовет министров Республики Крым уже утвердил порядок предоставления выплаты при повреждении или утрате авто из-за атак ВСУ. Согласно постановлению, главным администратором доходов является Министерство транспорта Крыма, распорядителем средств – Министерство труда и соцзащиты региона. Предоставлять выплату крымским водителям авто будет ГКУ РК "Центр социальных выплат".Выплата осуществляется один раз и на одну машину. Если у владельца есть другие авто, выплата предоставляется только за одно транспортное средство. При этом, если есть КАСКО, то выплата не предоставляется.Заявление на выплату крымские водители могут подать в Минтранс РК через органы местного самоуправления. К заявлению нужно приложить копии паспорта, документов на авто, постановления о признании повреждения или утраты машины, реквизиты банковского счета.Отказать в выплате могут, если владелец авто предоставил недостоверные сведения, собрал не все документы или ранее уже получил такую выплату.Ранее сообщалось, что жители республики, пострадавшие в результате ЧС в Крыму, режим которой был введен 26 июня указом главы Республики Крым, могут получить единовременную выплату в размере 15 тысяч рублей на каждого члена семьи.Также стало известно, что Минфин России выделит Крыму дополнительно пять миллиардов рублей на выплату компенсаций жителям, которые оставались без электричества более двух суток.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости Крыма: часть региона обесточена после атак беспилотников Выгорело 7 квартир: что происходит в Ялте после ночной атаки беспилотников ВСУВыплаты во время ЧС в Крыму: пошаговый алгоритм получения
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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крым, атаки всу на крым, сергей аксенов, компенсация ущерба, ущерб, автомобиль, выплаты и компенсации, новости крыма
Крымчане получат выплаты за уничтоженные при атаках ВСУ автомобили

Крымчане смогут получить выплаты за уничтоженные или поврежденные из-за атак ВСУ машины

11:28 23.07.2026 (обновлено: 11:37 23.07.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ об установлении денежной выплаты водителям, чьи автомобили были повреждены или уничтожены в результате ударов ВСУ по территории Крыма. Соответствующий документ размещен на официальном сайте правительства региона.
"Постановляю установить единовременную денежную выплату гражданам, автотранспортные средства которых повреждены или утрачены в результате агрессии Украины на территории Республики Крым", – говорится в тексте указа.
Отмечается, что сумма выплаты зависит от размера причиненного ущерба. В частности, при повреждении машины водитель может рассчитывать на сумму до 500 тысяч рублей, но не более рыночной стоимости авто на дату его повреждения. Если машины была уничтожена полностью, размер выплаты составит до 2 миллионов рублей.
"Установить, что единовременная денежная выплата является мерой социальной поддержки и предоставляется однократно", – говорится в тексте документа.
Уточняется, что действие указа распространяется на правоотношения, возникшие с 26 июня 2026 года. При этом указ будет действовать до 31 декабря 2026 года.с

Порядок предоставления выплаты

Совет министров Республики Крым уже утвердил порядок предоставления выплаты при повреждении или утрате авто из-за атак ВСУ. Согласно постановлению, главным администратором доходов является Министерство транспорта Крыма, распорядителем средств – Министерство труда и соцзащиты региона. Предоставлять выплату крымским водителям авто будет ГКУ РК "Центр социальных выплат".
"Размер единовременной денежной выплаты определяется на основании независимой оценки (исследования, экспертизы) проведенной субъектом оценочной деятельности в соответствии с государственным контрактом, заключенным с Минтрансом РК", – говорится в постановлении.
Выплата осуществляется один раз и на одну машину. Если у владельца есть другие авто, выплата предоставляется только за одно транспортное средство. При этом, если есть КАСКО, то выплата не предоставляется.
Заявление на выплату крымские водители могут подать в Минтранс РК через органы местного самоуправления. К заявлению нужно приложить копии паспорта, документов на авто, постановления о признании повреждения или утраты машины, реквизиты банковского счета.
Отказать в выплате могут, если владелец авто предоставил недостоверные сведения, собрал не все документы или ранее уже получил такую выплату.
Ранее сообщалось, что жители республики, пострадавшие в результате ЧС в Крыму, режим которой был введен 26 июня указом главы Республики Крым, могут получить единовременную выплату в размере 15 тысяч рублей на каждого члена семьи.
Также стало известно, что Минфин России выделит Крыму дополнительно пять миллиардов рублей на выплату компенсаций жителям, которые оставались без электричества более двух суток.
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КрымАтаки ВСУ на КрымСергей АксеновКомпенсация ущербаУщербАвтомобильВыплаты и компенсацииНовости Крыма
 
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