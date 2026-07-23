https://crimea.ria.ru/20260723/kogda-ukraina-mozhet-poteryat-vykhod-k-chernomu-moryu-i-kak-eto-izmenit-khod-svo--mnenie-1157875060.html

Когда Украина может потерять выход к Черному морю и как это изменит ход СВО – мнение

Когда Украина может потерять выход к Черному морю и как это изменит ход СВО – мнение - РИА Новости Крым, 23.07.2026

Когда Украина может потерять выход к Черному морю и как это изменит ход СВО – мнение

Потерять выход к Черному морю, утратив контроль над портами на юге и лишившись всей логистический инфраструктуры, Украина может уже с исходом нынешнего лета, и... РИА Новости Крым, 23.07.2026

2026-07-23T06:57

2026-07-23T06:57

2026-07-23T06:57

вадим колесниченко

мнения

одесса

николаев

черное море

россия

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Потерять выход к Черному морю, утратив контроль над портами на юге и лишившись всей логистический инфраструктуры, Украина может уже с исходом нынешнего лета, и это в корне изменит ход СВО. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.Ударами баллистики, которые наносятся теперь ежедневно, ВС РФ уничтожают причерноморскую инфраструктуру – порты, склады и базы хранения на Украине. И это для нее крайне болезненно, поскольку вся инфраструктура и логистика перевозок на Украине рассчитана на подвозы к портам, сказал гость эфира.Крупнейшая международная судоходная компания прекращает работу на Украине>>"И прилет каждый раз по инфраструктуре в портах к чему приводит? Портовые краны – это огромное сооружение, которое строится год, полтора, два, очень сложное, и их не так уж и много... Каждый кран двигается по рельсам, которые тоже уничтожаются. Каждый день подобного рода действий приводит к тому, что даже пирсов нет. И уничтожаются станки, складские запасы, заготовки, вооружение. А восстановить это нереально, просто невозможно", – прокомментировал политолог.Морской логистический путь – самый короткий и дешевый, и Украине, отрезанной от Черного моря, Европа подвозить ничего не будет и уже не подвозит, отметил собеседник.И автомобильные, и железные дороги Украины поражаются Вооруженными силами России так же успешно и регулярно, как и портовая инфраструктура. По официальным данным самой Украины, только с начала текущего года были уничтожены или получили повреждения свыше 200 единиц локомотивного парка. И это при том, что электровозы на Украине уже почти не ходят, добавил Колесниченко. "Либо это паровозы, которые поднимают из резерва и которые двигаются на угле и дровах... И очень сложно найти такое большое количество автомобилей, большегрузов, которые будут системно ходить", – отметил он.Ударами российской баллистики методично уничтожается не только экономика Украины, военная и бюджетная, которая живет исключительно за счет западных денег, но и финансово-экономическая система экономики Запада, прежде всего Европы, которая и так сильно пострадала из-за Ормузского кризиса, добавил политолог.И можно заметить, что сегодня что-либо стоящее Украине обещают предоставить в будущем, в том числе далеком, но не в ближайшем настоящем, и это потому, что свои оружейные парки Европы исчерпаны, больше ничем особенно Запад помочь не может – ВСУ поступают отдельные единицы вооружений, но даже его сегодня уничтожают ВС РФ, сказал Колесниченко. На фронте тем временем у ВСУ в условиях тотального наступления армии России по всей линии боестолкновения, наступила определенная дестабилизация, отметил он.Все происходящее имеет так называемый накопительный эффект, добавил он, и очень скоро мы можем стать свидетелями того, как у киевской власти рушится все с потерей южных портов и знаковых объектов в Киеве, связанных с ВПК, считает собеседник. "Я думаю, продолжение подобных действий еще полтора месяца может привести к совершенно иным последствиям, которые никто даже не ждал", – предположил Колесниченко.Он подчеркнул, что к этому сегодня привели действия Украины, которая самостоятельно поднимала эскалацию до такого уровня.Он еще раз подчеркнул, что "только победные действия российской армии могут привести к какому-то началу переговорного процесса".Ранее военный эксперт и политолог Евгений Михайлов выразил уверенность в том, что Украина будет лишена выхода к Черному морю в ближайшее время, ВС РФ возьмут контроль над Одессой, а потом над Николаевом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему уволили Сырского и чего ждать от главкома ВСУ Драпатого – мнениеВСУ меняют тактику террора – зачем и чего ждатьАрмия РФ меняет тактику ведения СВО – эксперт об ударе по заводу Samsung в Киеве

https://crimea.ria.ru/20260721/eto-neizbezhno-k-chemu-privedet-zhiteley-ukrainy-eskalatsiya-kievom-konflikta-s-rossiey-1157812623.html

одесса

николаев

черное море

россия

украина

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вадим колесниченко, мнения, одесса, николаев, черное море, россия, украина