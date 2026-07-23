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Херсонесу в Севастополе угрожают удары ВСУ – постпред России при ЮНЕСКО
Херсонесу в Севастополе угрожают удары ВСУ – постпред России при ЮНЕСКО - РИА Новости Крым, 23.07.2026
Херсонесу в Севастополе угрожают удары ВСУ – постпред России при ЮНЕСКО
Главной угрозой для Херсонеса Таврического в Севастополе сейчас являются постоянные атаки киевского режима на город. Об этом заявил постоянный представитель... РИА Новости Крым, 23.07.2026
2026-07-23T16:31
2026-07-23T16:31
2026-07-23T16:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Главной угрозой для Херсонеса Таврического в Севастополе сейчас являются постоянные атаки киевского режима на город. Об этом заявил постоянный представитель России при ЮНЕСКО Ринат Аляутдинов..Он отметил, что в заповедной зоне регулярно обнаруживаются обломки украинских БПЛА и ракет, поставляемых киевскому режиму.Постпред также заявил, что Россия не признает решение включить объект в список всемирного наследия, находящегося под угрозой.Руины древнегреческого поселения Херсонеса Таврического и его хора входят в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.В ночь на 10 июня вражеский беспилотник целенаправленно атаковал здание объекта культурного наследия – Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг.". Удар по зданию произошел в 02-48, вызвав пожар, который ликвидировали только спустя 29 часов. Глава города оповестил, что "великий шедевр Франца Рубо был практически уничтожен".Позже руководство и сотрудники музея сообщили, что почти полностью выгорели интерьеры, в частности предметный план, а также полотно, которое является не работой Франца Рубо, а его копией, созданной в середине прошлого века к столетию Крымской войны в 1954-му году группой советских художников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Херсонесу в Севастополе угрожают удары ВСУ – постпред России при ЮНЕСКО
Главную угрозу для Херсонеса Таврического представляют удары ВСУ - постпред РФ при ЮНЕСКО
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Главной угрозой для Херсонеса Таврического в Севастополе сейчас являются постоянные атаки киевского режима на город. Об этом заявил постоянный представитель России при ЮНЕСКО Ринат Аляутдинов..
"Главная угроза Херсонесу и другим памятникам в Крыму сегодня исходит от постоянных террористических атак вооруженных сил Украины и ударов их беспилотных аппаратов по объектам гражданской инфраструктуры, в том числе учреждениям культуры и образования", - цитирует слова постпреда на 48-й сессии комитета всемирного наследия РИА Новости.
Он отметил, что в заповедной зоне регулярно обнаруживаются обломки украинских БПЛА и ракет, поставляемых киевскому режиму.
Постпред также заявил, что Россия не признает решение включить объект в список всемирного наследия, находящегося под угрозой.
"Россия неукоснительно соблюдает свои обязательства в рамках конвенции и подтверждает готовность взаимодействовать с ЮНЕСКО по этому вопросу, включая подготовку документации о желаемом состоянии сохранности объекта, необходимого для его исключения из списка всемирного наследия, находящегося под угрозой", - добавил он.
Руины древнегреческого поселения Херсонеса Таврического и его хора входят в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.
В ночь на 10 июня вражеский беспилотник целенаправленно атаковал здание объекта культурного наследия – Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг.". Удар по зданию произошел в 02-48, вызвав пожар, который ликвидировали только спустя 29 часов. Глава города оповестил, что "великий шедевр Франца Рубо был практически уничтожен".
Позже руководство и сотрудники музея сообщили, что почти полностью выгорели интерьеры, в частности предметный план, а также полотно, которое является не работой Франца Рубо, а его копией, созданной в середине прошлого века к столетию Крымской войны в 1954-му году группой советских художников.
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