https://crimea.ria.ru/20260723/khersonesu-v-sevastopole-ugrozhayut-udary-vsu--postpred-rossii-pri-yunesko-1157918383.html

Херсонесу в Севастополе угрожают удары ВСУ – постпред России при ЮНЕСКО

Херсонесу в Севастополе угрожают удары ВСУ – постпред России при ЮНЕСКО - РИА Новости Крым, 23.07.2026

Херсонесу в Севастополе угрожают удары ВСУ – постпред России при ЮНЕСКО

Главной угрозой для Херсонеса Таврического в Севастополе сейчас являются постоянные атаки киевского режима на город. Об этом заявил постоянный представитель... РИА Новости Крым, 23.07.2026

2026-07-23T16:31

2026-07-23T16:31

2026-07-23T16:31

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херсонес

юнеско

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безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Главной угрозой для Херсонеса Таврического в Севастополе сейчас являются постоянные атаки киевского режима на город. Об этом заявил постоянный представитель России при ЮНЕСКО Ринат Аляутдинов..Он отметил, что в заповедной зоне регулярно обнаруживаются обломки украинских БПЛА и ракет, поставляемых киевскому режиму.Постпред также заявил, что Россия не признает решение включить объект в список всемирного наследия, находящегося под угрозой.Руины древнегреческого поселения Херсонеса Таврического и его хора входят в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.В ночь на 10 июня вражеский беспилотник целенаправленно атаковал здание объекта культурного наследия – Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг.". Удар по зданию произошел в 02-48, вызвав пожар, который ликвидировали только спустя 29 часов. Глава города оповестил, что "великий шедевр Франца Рубо был практически уничтожен".Позже руководство и сотрудники музея сообщили, что почти полностью выгорели интерьеры, в частности предметный план, а также полотно, которое является не работой Франца Рубо, а его копией, созданной в середине прошлого века к столетию Крымской войны в 1954-му году группой советских художников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, херсонес, юнеско, атаки всу на крым, культурное наследие, новости севастополя, новости, безопасность республики крым и севастополя