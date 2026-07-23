https://crimea.ria.ru/20260723/kakoy-segodnya-prazdnik-23-iyulya-1130195323.html

Какой сегодня праздник: 23 июля

Какой сегодня праздник: 23 июля - РИА Новости Крым, 23.07.2026

Какой сегодня праздник: 23 июля

В этот день под эгидой ООН отмечается Всемирный день китов и дельфинов, Александр Лодыгин получил патент на лампу накаливания, была основана футбольная команда... РИА Новости Крым, 23.07.2026

2026-07-23T00:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. В этот день под эгидой ООН отмечается Всемирный день китов и дельфинов, Александр Лодыгин получил патент на лампу накаливания, была основана футбольная команда "Локомотив". А еще 23 июля родились актер Александр Кайдановский и знаменитый "мальчик, который выжил" – Дэниел Рэдклифф.Что празднуют в миреС 1986 года 23 июля а планете отмечается Всемирный день китов и дельфинов. Праздник был учрежден Международной китобойной комиссией, поскольку в этот день в 1982 году организация проголосовала за полный запрет добычи китов. Единственная страна, сохранившая сегодня за собой право добычи китов – Япония. Вопреки санкциям там продолжают охотиться на этих млекопитающих, маскируя добычу под "научные цели".В России 23 июля отмечается День дачника. Праздник неофициальный, но горячо любимый миллионами россиян. Считается, что первые дачи в России появились еще при Петре I, но массовым явлением дачная жизнь стала в советское время.Еще сегодня можно отметить День кондитерской посыпки, День великолепной бабушки или День письма. Именины у Антониев, Александров, Даниилов, Леонтиев, Петров.Знаменательные событияВ 1874 году русский электротехник Александр Лодыгин получил "привилегию" – другими словами патент – на нитевую лампу накаливания. В качестве нити он использовал угольный стержень, который особым образом прокаливался в вакууме. Лампа Томаса Эдисона будет запатентована только через пять лет.В 1922 году прошел первый матч команды Московско-Казанской железной дороги ("Казанка") против Измайловского клуба спорта. С тех пор команда известна как "Локомотив".В 1965 году на экраны советских кинотеатров вышел знаменитый комедийный фильм Леонида Гайдая "Операция "Ы" и другие приключения Шурика".В 1980 году в Советском Союзе состоялся запуск космического корабля Союз-37. В составе экипажа впервые находился космонавт из Азии – вьетнамец Фам Туан.В 2002 году на берег острова Тасмания выбросило гигантского кальмара. Морское чудовище весило не менее 250 кг, а длина его щупалец превышала 15 метров. До этого существование гигантских кальмаров считалось фантазиями.Кто родилсяВ 1859 году родился русский ботаник и химик, основоположник школы физиологов и биохимиков растений Владимир Палладин. Он стал одним из создателей теории дыхания растений. В 1917-1920 годах жил и работал сначала в Харькове, потом в Крыму, в Таврическом университете. В 1919 году был назначен директором Никитского ботанического сада.В 1884 году родился немецкий актер Эмиль Яннингс, первый в истории лауреат премии "Оскар" за лучшую мужскую роль.В 1915 году на свет появился советский поэт Михаил Матусовский. Известен как автор стихотворений к ряду известных песен – "Баллада о солдате", "Березовый сок", "Вместе весело шагать", "Вологда", "Крейсер "Аврора", "Московские окна", "На безымянной высоте" и других.В 1946 году родился советский и российский киноактер и кинорежиссер Александр Кайдановский. Среди его известных ролей – Константин в "Детях Ванюшина", доктор Вольф в "Крахе инженера Гарина", Виссарион Белинский в "Былом и думах" и другие.В 1989 году родился мальчик, который прославился на весь мир благодаря главной роли в киноэпопее "Гарри Поттер" – Дэниэл Рэдклифф. На экране впервые появился в 1999 году в телефильме "Дэвид Копперфилд". В том же году прошел кинопробы на роль Гарри Поттера. Благодаря роли в знаменитой картине в 2009 году был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокооплачиваемый актер десятилетия.А еще в этот день день рождения у актера балета Валерия Михайловского, актера и телеведущего Александра Олешко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

праздники и памятные даты, общество, новости, россия, в мире, история, наука и технологии, культура, кино